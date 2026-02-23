Netflixలో సైకాలజికల్ డ్రామా Accused ట్రైలర్‌ విడుదల

Netflix తన కొత్త సైకాలజికల్ డ్రామా చిత్రం Accused ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం Anubhuti Kashyap వహించగా, నిర్మాణం Dharma Productions చేసింది. Konkona Sensharma, Pratibha Ranta ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఫిబ్రవరి 27న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం, నిశ్చయాలు కూలిపోతే మరియు పర్సెప్షన్ నిజాన్ని మలచడం ప్రారంభిస్తే ఏమి జరుగుతుందో అన్వేషిస్తుంది.
ట్రైలర్ డా. గీతికా సేన్ జీవితంలోకి ఒక గంభీరమైన చూపును అందిస్తుంది. ఆమె ఒక ప్రసిద్ధి చెందిన, గౌరవనీయమైన సర్జన్, గైనకాలజిస్ట్. ఆమె పని చేసే స్థలంలో లైంగిక దుర్వినియోగ ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత ఆమె ప్రపంచం క్రమంగా కూలిపోతుంది. పరిశీలన పెరుగుతూ, పబ్లిక్ జడ్జ్మెంట్ మరింత తీవ్రం కావడంతో, దాని ప్రభావం ఆమె అత్యంత వ్యక్తిగత జీవితంలోకి డా. మీరాతో ఉన్న వివాహ బంధంలోకి చొచ్చుకుపోతుంది.
నిశ్శబ్దమైన ఉద్రిక్తత, భావోద్వేగ నియంత్రణతో కూడిన వాతావరణంలో నడిచే Accused, సంచలనాత్మకతను తప్పించి, అనిశ్చితిని ఆహ్వానిస్తుంది. ఈ చిత్రం త్వరగా సమాధానాలవైపు పరుగెత్తదు; బదులుగా అసౌకర్యాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ప్రేక్షకులు తమ స్వంత పక్షపాతాలను ఎదుర్కొనేలా చేస్తుంది మరియు నిజం ఎంత సున్నితమైనదో ప్రశ్నిస్తుంది.
ట్రైలర్ గురించి మాట్లాడుతూ దర్శకురాలు అనుభూతి కశ్యప్ చెప్పారు, Accused ద్వారా స్పష్టత లేని పరిస్థితుల్లో ఏమి జరుగుతుందో అన్వేషించాలని అనుకున్నాను. ట్రైలర్లో సినిమా మొత్తం నడిచే భావోద్వేగ నిశ్శబ్దం, అసౌకర్యం ప్రతిబింబిస్తుంది. సులభమైన సమాధానాలను నిరాకరించే కథకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు Netflix కు నేను కృతజ్ఞురాలిని.
డా. గీతికా సేన్ పాత్రలో నటించిన కొంకణా సేన్ శర్మ చెప్పారు, గీతికా తన పని, తన నమ్మకం, తన స్థలంపై నియంత్రణ కలిగి ఉండే మహిళ. పరిశీలనలో ఆమె లోపల జరిగే కూల్చివేతే నన్ను ఎక్కువగా కదిలించింది. ప్రదర్శన, నిశ్శబ్దంపై విశ్వాసం ఉంచే ఇలాంటి కథను Netflix ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం ఆనందంగా ఉంది.
డా. మీరా పాత్రను పోషించిన ప్రతిభా రంటా చెప్పారు, మీరా పాత్ర పోషించడం అంటే మీరు నమ్మాలని అనుకుంటారు కానీ హృదయం పూర్తిగా నిశ్చయంగా ఉండని ఆ గందరగోళమైన స్థలంలో జీవించడం. మహిళల గురించి నిజమైన, క్లిష్టమైన కథలను Netflix చెప్పడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.
Accused సంప్రదాయ కథనాలను సవాలు చేస్తూ, కథను ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి దృష్టికోణం నుంచి చెబుతుంది. ఇది భారతీయ సినిమాల్లో చాలా అరుదుగా కనిపించే దృష్టి. సమతుల్య నటన మరియు ఆలోచనాత్మక దర్శకత్వంతో, ఈ చిత్రం పవర్, వల్నరబిలిటీ, బైయాస్ మరియు భావోద్వేగ పోరాటం వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తుంది.