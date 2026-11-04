Radhika Apte: మామతో రొమాన్స్ చేశానన్న రాధిక ఆప్టే మాటకు నెటిజన్లు ఫైర్
ఇటీవలే సోషల్ మీడియాల నిర్వహించిన ఇంటర్వ్యూలో నటి రాధికా ఆప్టే తన మనసులోని మాటను ఆవిష్కరించింది. ముఖ్యంగా తెలుగులో వరుసకు మామ అయ్యే అతనితో నాకు పెళ్లి చేశారు , రొమాన్స్ చేయించారని రాధిక ఆప్టే వెల్లడించింది. దక్షిణాది భాషల గురించి అడిగిన ప్రశ్నకులు తెలుగులో పెద్దవాడితో రొమాన్స్ కష్టంగా అనిపించింది అని చెప్పింది. ఆ సినిమా లెజెండ్ అనేది ఇట్టే అర్థమవుతోంది.
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నందమూరి బాలక్రిష్ణ తో రొమాన్స్, పెండ్లి, తర్వాత కేరెక్టర్ చనిపోవడం కూడా చూపించారు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చాలా చిత్రంగా అనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పింది. 2005లో హిందీ ఇండస్ట్రీకి పరిచయయిన ఆమెకు గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన సినిమా రక్తచరిత్ర.. ఆ తర్వాత తమిళ సినిమాలో నగ్నంగా కూడా నటించింది విమర్శలకు గురైంది. ఇవన్నీ మర్చిపోయి సౌత్ ఇండస్ట్రీపై విమర్శించడం హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది.
ఆమధ్య నగ్నంగా నటించడంపై స్పందించిన ఆమె, పాత్ర, కథ ప్రకారం నటించానని వివరణ ఇచ్చింది కూడా. మరి లెజెండ్ లో నటించేటప్పుడు కూడా అన్నీ తెలిసే నటించావుకదా.. అంటూ నెటిజన్లు విమర్శిస్తున్నారు. ఇదో రకమైన పబ్లిసిటీ స్టంటా అనేది కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
తెలుగులో సాంప్రదాయంగా నటించిన నీవు ఎక్స్ పోజింగ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుకురాలేదా? అంటూ మరికొందరు ఘటుగా వేలెత్తి చూపారు. ఒకవేళ లెజెండ్ లో తప్పు అనిపిస్తే, తర్వాత లయన్ లో ఎందుకు నటించావంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.
తాజాగా, అక్క అనే సిరీస్ లో నటించింది.: కీర్తి సురేష్ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన ఈ క్రైమ్/డ్రామా వెబ్ సిరీస్లో రాధికా ఆప్టే 'రుద్ర' అనే కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. ఇది 1980ల నాటి పెన్ వార్ అనే కల్పిత రాజ్యంలో సాగుతుంది. ఈ సిరీస్ ప్రస్తుతం Netflix వేదికగా అందుబాటులో ఉంది.