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Rishabh Sahni: నాగబంధంలో విలన్ అబ్దాలీ గా రిషబ్ సాహ్నీ కి నెటిజన్లు పెద్దపీఠ
భారీ అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'నాగబంధం', అద్భుతమైన విజువల్స్, పురాణ నేపథ్యం మరియు గ్రాండ్ స్కేల్తో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. వీటన్నింటితో పాటు మరో అంశం ప్రేక్షకుల దృష్టిని బలంగా ఆకర్షిస్తోంది. అదే, మెగా విలన్ 'అబ్దాలీ' పాత్రలో నటించిన రిషబ్ సాహ్నీ ప్రదర్శన. సినిమాలో ఆయన కనిపించిన ప్రతిసారీ థియేటర్లో ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తోందని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, పవర్ఫుల్ బాడీ లాంగ్వేజ్, డామినేటింగ్ ఆరా సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. దీంతో, 'నాగబంధం' సినిమాలోని ప్రధాన హైలైట్స్లో రిషబ్ సాహ్నీ నటన ఒకటిగా నిలిచిందని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.
Rishab Sahni
సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా వరుసగా తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. "నాగబంధం చూసిన తర్వాత రిషబ్ సాహ్నీ నుంచి కళ్లు తిప్పుకోలేకపోయాను" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా, "దర్శకులు ఇలాంటి పవర్ఫుల్ పాత్రల్లో రిషబ్ను మరింతగా చూపించాలి" అంటూ మరో నెటిజన్ అభిప్రాయపడ్డారు. "రిషబ్ సాహ్నీ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ నెక్స్ట్ లెవల్", "అతను ఎంట్రీ ఇచ్చిన ప్రతిసారీ ఏదో పెద్దది జరగబోతుందన్న ఫీలింగ్ కలిగింది", "అబ్దాలీ పాత్రలో ఆయన చూపించిన డామినేషన్ అద్భుతం", "ఫైటర్ తర్వాత మరోసారి తన నటనతో గుర్తుండిపోయే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు" వంటి కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అంతటితో ఆగకుండా, "నాగబంధంలో నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని అంశం రిషబ్ సాహ్నీ నటనే", "ప్రతి సీన్ను తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో పూర్తిగా ఓన్ చేసుకున్నాడు", "సినిమాలో అతనే అతిపెద్ద హైలైట్", "రిషబ్ ఎంట్రీ వచ్చిన ప్రతిసారీ థియేటర్లో మాస్ వైబ్స్ కనిపించాయి" అంటూ అభిమానులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
మొత్తానికి, అబ్దాలీ పాత్రలో రిషబ్ సాహ్నీ చూపించిన పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఆరా 'నాగబంధం' సినిమా గురించి జరుగుతున్న చర్చల్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సోషల్ మీడియా స్పందనను బట్టి చూస్తే, ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకుల మనసులో బలమైన ముద్ర వేసిన పాత్రల్లో 'అబ్దాలీ' ఒకటిగా నిలిచిందనే చెప్పాలి.
హైదరాబాద్ నగరంలో ఘరానా మోసం.. మటన్ పేరుతో గొడ్డు మాంసం విక్రయం
హైదరాబాద్ నగరంలో ఘరానా మోసం ఒకటి వెలుగు చూసింది. ఓ ముఠా మటన్ పేరుతో జోరుగా గొడ్డు మాంసాన్ని విక్రయిస్తోంది. ఈ ముఠా గుట్టు రట్టయింది. నగరంలోని పలు చోట్ల హోటళ్లకు కల్తీ మాంసాన్ని సరఫరా చేస్తున్నట్టు ఇద్దరు వ్యక్తులను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ పోలీసులు, హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ సర్వైలెన్స్ టీమ్ సంయుక్తంగా అరెస్టు చేసింది. వీరి నుంచి 50 కేజీల కల్తీ మాంసాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ లాకప్ డెత్ కేసులో కీలక పరిణామం
తమిళ సీఎం విజయ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - డీఎంకే మాజీ మంత్రి అరెస్టు
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు డీఎంకే మాజీ మంత్రి, తిరుచ్చెందూరు ఎమ్మెల్యే అనితా రాధాకృష్ణన్ను ఆ రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ అనుచిత వ్యాఖ్యలపై టీవీకే నేతలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోరుతూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను మద్రాస్ హైకోర్టు తోసిపుచ్చింది. దీంతో అనితా రాధాకృష్ణన్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
11 ఏళ్ల బాలుడిపై లైంగిక దాడి.. మదర్సా టీచర్కి 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష
2022లో 11 ఏళ్ల బాలుడిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినందుకు గాను, మదర్సా ఉపాధ్యాయుడికి అత్యాచారం, పోక్సో కేసుల ప్రత్యేక న్యాయస్థానం 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. 2022 మార్చి 23న బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక వ్యక్తి దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, అతని 11 ఏళ్ల కుమారుడు షాహీన్ నగర్లోని మదర్సా జామియా నూరుల్ అన్వర్కు క్రమం తప్పకుండా వెళ్లేవాడు.
పాకిస్థాన్లో ఘోరం : లోయలో పడిన బస్సు - 40 మంది మృత్యువాత
పాకిస్థాన్ దేశంలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆ దేశంలోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలో ఓ బస్సు లోయలోపడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 40 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరికి గాయాలయ్యాయి. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది చిన్నారులు మహిళలు ఉన్నారు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున బలోచిస్థాన్-ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్సుల సరిహద్దులోని దారాసర్ ప్రాంతంలో బస్సు అదుపుతప్పి లోయలో పడినట్లు బలోచిస్థాన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి షాహిద్ రింద్ తెలిపారు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.