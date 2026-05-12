Chiranjeevi's Photos: చిరంజీవి ఫొటో లకు నెటిజన్లు ఫిదా - బాబీ సినిమా కోసమే
ఎలా బాసూ... ఈ వయసు లో ఇంత యాక్టివ్ గా, ఇంత సన్నగా, ఇంత యంగ్ గా... 30 ఏళ్ల కుర్రాడు లా ఉన్నారు.. అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫొటోలను చూసి ఎక్స్ లో అభిమానులు ఫాలోవర్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ఇటీవలే దర్శకుడు బాబీ సినిమాకు సంబంధించి ఓ ఫొటో షూట్ లో పాల్గొన్న ఆయనను బ్యాక్ షోల్డర్ నుంచి చూపించారు.
ఇక వాల్తేర్ వీరయ్య తర్వాత వీరి కాంబినేషన్ లో వస్తోన్న సినిమా కావడంతో ఈ సినిమాకు ప్రస్తుతం #ChiruBobby2 (వర్కింగ్ టైటిల్) పెట్టారు. చిరంజీవి సరసన నయనతార అనుకుంటున్నారు. కానీ అందులో ఓ పాత్రను డింపుల్ హయాతీ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పూర్తి వివరాలు త్వరలో రానున్నాయి.
రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే పోక్సో కేసు : బండి సంజయ్
తన కుమారుడిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడంపై తెలంగాణ ప్రాంతానికి బీజేపీ నేత, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ స్పందించారు. రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే ఈ కేసును నమోదు చేశారని ఆరోపించారు. తాను కేంద్ర మంత్రి స్థాయికి ఎదగడాన్ని జీర్ణించుకోలేని శక్తులు పన్నిన కుట్ర ఇదని, న్యాయవ్యవస్థే నిజానిజాలు తేలుస్తుందని ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, ప్రధాని మోడీ బేటీ బచావో నినాదం ఏమైందని, కేంద్ర మంత్రి కుమారుడిపై ఏం చర్యలు తీసుకుంటారని ప్రశ్నించారు.
CM Vijay: జ్యోతిష్యుడు రాధన్ పండిట్కు పట్టం కట్టిన సీఎం విజయ్
2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) విజయం సాధిస్తుందని జోస్యం చెప్పిన తన ఆస్థాన జ్యోతిష్యుడు రాధన్ పండిట్ వెట్రివేల్ను, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక విధి అధికారి (ఓఎస్డీ - రాజకీయ వ్యవహారాలు)గా నియమించినట్లు ఒక అధికారిక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు వెల్లడించింది. సభలో విజయ్ తన మెజారిటీని నిరూపించుకోనున్న తేదీకి ఒక రోజు ముందు, మే 12న ఈ నియామక ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది. రాజకీయ, సినీ ప్రముఖుల వర్గాల్లో రాధన్ పండిట్, విజయ్ వ్యక్తిగత జ్యోతిష్యుడిగా విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందారు.
చెన్నైలో ఆదివారం జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో జోసెఫ్ విజయ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా అధికారికంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 234 మంది సభ్యులు కలిగిన అసెంబ్లీలో 108 స్థానాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా, ఆయన పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఈ కీలక ఘట్టంతో, ఆ నటుడి సినీ ప్రస్థానం ముగిసింది.
మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కా
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?
వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.