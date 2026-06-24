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రాం చరణ్ను న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించిన ప్రధాని మోడీ... చిరంజీవి ఎమోషనల్ పోస్ట్
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన కుమారుడు రాం చరణ్ను న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించడంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతున్నారు. ఒక తండ్రిగా గర్వపడుతున్నానంటూ సోషల్ మీడియాలో వేదికగా తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. అలాగే, సుమతీ శతకంలోని ఓ పద్యాన్ని ఆయన ఉటంకించారు.
'పుత్రోత్సాహము తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించినపుడే పుట్టదు, జనులా పుత్రుని గనుగొని పొగడగా, పుత్రోత్సాహంబు నాడు పొందుర సుమతీ!'.
ఢిల్లీ వేదికగా మంగళవారం జరిగిన రిపబ్లిక్ టీవీ కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాం చరణ్ను ఉద్దేశించిన ప్రధాని మోడీ న్యూ ఏజ్ మెగాస్టార్ అంటూ సంబోధించడం తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించిందన్నారు.
ఇలాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక వేదికలపై చరణ్కు లభిస్తున్న గుర్తింపు, గౌరవం చూస్తుంటే ఒక తండ్రిగా గర్వంగా ఉంది. తన కృషి, అంకితభావం, నటనతో ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా విశేషమైన గుర్తింపును కూడా సంపాదించుకోవడం నిజంగా సంతోషకరమన్నారు. ఇంకా మరెన్నో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తూ తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత విస్తరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్టు తన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.
నీ భార్య కడుపుతో ఉంది— Filmy Focus (@FilmyFocus) June 23, 2026
మగబిడ్డ పుడితే వాడు సినిమాల్లోకి వచ్చి స్టార్ అయ్యి ఇలాంటి రిస్కీ షాట్లు చేస్తే
అప్పుడు తెలుస్తుంది నా బాధ నీకు అని మా నాన్న అన్నారు
'పెద్ది' తో అది నిజమైంది
'పెద్ది' లో అతను నటించలేదు జీవించాడు.. ఇక నుండి తను 'చరణ్ జీవి'
మోడీ గారు చరణ్ కి 'న్యూ… pic.twitter.com/5z0TYC7ik4
కుమార్తెను పెళ్లి చేసి పంపితే ఆమె శవం తిరిగివచ్చింది, ఆ బాధతో సైకో అంటున్నారు: శ్రీచరణ్ తండ్రి
తెలుగు టెక్కీ గాయత్రి భౌతికదేహానికి దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేసారు శ్రీచరణ్ తండ్రి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తండ్రిగా నాకు నా కొడుకుపై ఎలాంటి అనుమానాలు లేవు. బిట్స్ పిలానీలో సీటు రావాలంటే ఎంతో క్రమశిక్షణ వుంటేనే సాధ్యం కాదు. అట్లాంటి క్రమశిక్షణ కలిగిన నా కుమారుడు చేజేతులా తన భార్యపై ఎలాంటి అఘాయిత్యం చేసి వుండడని నాకు పూర్తి విశ్వాసం వుంది. నా కుమారుడు శ్రీచరణ్ ఎక్కడికీ పారిపోలేదు. ముస్సోరీ పోలీసులను కలిసేందుకు వెళ్లాడు. ఒకవేళ నా కోడలు గాయత్రిది అసాధారణ మరణం అయితే ఆమె మృతదేహాన్ని పంపేందుకు అధికారులు ఎందుకు అనుమతి ఇస్తారు.
రౌడీ షీటర్ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు : సీఐ నాగరాజుకు పెరుగుతున్న మద్దతు
అమెరికా రాజకీయాల్లోకి భారతీయ మూలాలున్నవారు రావాలి : రాజా కృష్ణమూర్తి
అమెరికా రాజకీయాల్లో భారతీయ మూలాలు ఉన్న వారు రావాలని యూఎస్ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు రాజా కృష్ణమూర్తి పిలుపునిచ్చారు. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారత్కు వ్యతిరేకంగా విద్వేషపూరిత ఘటనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సూచన చేశారు. జాతి వివక్ష ఘటనలకు వ్యతిరేకంగా తమ స్వరం వినిపించేందుకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని, ప్రజా జీవితంలో చురుకైన పాత్ర పోషించాలని ప్రవాస భారతీయులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ప్రియుడు చేతన్తో కలిసి కాబోయే భార్యే మరణశాసనం రాసింది..
మహారాష్ట్రలోని పుణె వద్ద పెళ్లాడబోయే యువతి ఫొటోలు తీస్తూ యువ వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ (26) లోయలో పడి మృతిచెందినట్లుగా నమోదైన కేసులో కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కేసు విచారణలో సీసీటీవీ దృశ్యాలు కీలకంగా మారాయి. కేతన్, సియా గోయల్ వెళ్లిన దారిలో వారిని ముసుగు ఉన్న టీషర్ట్ ధరించిన వ్యక్తి ఒకరు అనుసరించడాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. అతడు సియా ప్రియుడు చేతన్ అని ప్రాథమికంగా పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం..
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా సంజయ్ రాజు
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా సంజయ్ జాజు నియమితులు కానున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన కేంద్ర సర్వీసుల్లో ఉంటూ ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనను రాష్ట్ర సర్వీసులకు తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భావిస్తున్నారు. దీంతో ఆయన నియామకం లాంఛన ప్రాయమేనని అంటున్నారు. సంజయ్ జాజును తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంపుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం నిర్ణయం తీసుకొంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.