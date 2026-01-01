Spirit update: ప్రభాస్ నూతన చిత్రం స్పిరిట్ నుంచి కొత్త పోస్టర్
Tripti Dimri, Prabhas - Sprit
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ తాజాగా రాజా సాబ్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇక నూతన సంవత్సర కానుకగా స్పిరిట్ సినిమా గురించి చిత్ర దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ఓ న్యూస్ ను విడుదల చేశారు. సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో స్పిరిట్ స్టిల్ ను పోస్ట్ చేశారు. గాయాలతో ప్రభాస్ వీపు చేతులకు కట్టుకున్న పోస్టర్ తోపాటు నాయిక తృప్తి డిమ్రి సిగరెట్ వెలిగిస్తున్న స్టిల్ అది. అభిమానులకు కొత్త ఏడాది వార్తగా దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు.
భారతీయ సినిమా, మీ అజానుబాహుడు.. అజానుబాహు సాక్షిగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2026 అని విషెస్ తెలియజేస్తూ దర్శకుడు పోస్ట్ పెట్టాడు. కాగా, స్పిరిట్ చిత్ర కథా చాలా వినూత్నంగా వుంటుందని ఇప్పటికే దర్శకుడు తెలియజేశారు. సైనిటిఫిక్ కథాంశంతో నూతన టెక్నాలజీతో కూడిన కథతో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. బాలీవుడ్ యానిమల్ లో నటించిన తృప్తి డిమ్రి కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు ప్రభాస్ ఎవరూ చూపించని విధంగా చూడడోతున్నారని దర్శకుడు చెబుతున్నారు.
ఇదిలా వుండగా, ఇప్పటికే హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఫౌజి సినిమా కూడా ప్రభాస్ చేస్తున్నాడు. ఆ సినిమా తర్వాతే స్పిరిట్ విడుదలకాబోతుందని తెలుస్తోంది. స్పిరిట్ లో ఇప్పటికి అధికారికంగా ప్రకటించిన నటీనటులు తృప్తి డిమ్రి, కియారా అద్వానీ, అనంత్ నాగ్, కీర్తి సురేష్, త్రిష కృష్ణన్, కరీనా కపూర్ ఖాన్.