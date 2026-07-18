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న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇచ్చే థ్రిల్లర్ : సుమంత్
Newton's Third Law team with Sumanth
సుమంత్ హీరోగా ఈవిన్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన యూనిక్ థ్రిల్లర్ ‘న్యూటన్స్ థర్డ్ లా’. రాజేశ్ కర్ణ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాన్ని కె.హరీశ్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 31న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ధమ్ ధమ్ సాంగ్ లాంచ్ చేశారు.
సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో హీరో సుమంత్ మాట్లాడుతూ, 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' కథను ఒకే సిట్టింగ్లో ఓకే చేశాను. 'అనగనగా' తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. కథ విన్న వెంటనే వినయ్ పాత్ర, కార్తీక్ పాత్ర చాలా బలంగా ఉండాలని చెప్పాను. ఆ రెండు పాత్రలు అద్భుతంగా ఉంటేనే సినిమా ఆడుతుందని అప్పుడే అనుకున్నాను. నిజంగానే ఇద్దరూ అద్భుతంగా నటించారు. ఈ పాట కూడా వాళ్ల పాత్రలపైనే ఉంటుంది.
సినిమాలో ప్రతి పాత్రకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. అందరూ తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. అనగనగాకి బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు అందుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగాఈటీవీ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు. జూలై 31న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. చాలా మంచి సినిమాతో వస్తున్నాం. సినిమా విషయంలో మేమంతా ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరినీ అలరిస్తుంది.
ఈటీవీ బిజినెస్ హెడ్ సాయి కృష్ణ మాట్లాడుతూ... న్యూటన్స్ థర్డ్ లా జూలై 31న విడుదల కానుంది. మా విజయవంతమైన చిత్రం 'లిటిల్ హార్ట్స్'కు సంగీతం అందించిన సింజిత్ ఈ సినిమాకూ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు. సుమంత్ గారి లాంటి నటుడు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఉండడం మా అదృష్టం. 'అనగనగా' సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన స్పందనను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. ఆ సినిమా విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. ఈరోజు ముంబైలో సుమంత్ గారు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు అందుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా సక్సెస్ జర్నీ కూడా 'అనగనగా'తో ప్రారంభమైంది. అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' కూడా ఆ విజయాన్ని కొనసాగిస్తుందని నమ్ముతున్నాం. ఈ సినిమా విషయంలో మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం. జూలై 31న థియేటర్లలో విడుదలవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అందరూ చూసి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాం.
దర్శకుడు రాజేష్ కర్ణ మాట్లాడుతూ... ఈటీవీ విన్ ఈ సినిమా విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా మాకు పూర్తి సహకారం అందించింది. వారి గట్స్, సినిమాపై ఉన్న ప్యాషన్ అభినందనీయం. థ్రిల్లర్ జానర్ గురించి మాట్లాడినప్పుడల్లా 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' పేరు కూడా తప్పకుండా వినిపిస్తుంది. ఈ సినిమా థ్రిల్లర్ జానర్ను రీడిఫైన్ చేస్తుంది. సుమంత్ గారు నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. సింజిత్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు. ఈ సినిమాకు పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు."
సంగీత దర్శకుడు సింజిత్ యర్రమిల్లి మాట్లాడుతూ...కృష్ణ చైతన్య అద్భుతమైన సాహిత్యం రాశారు. ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. మా అమ్మగారు సుమంత్ గారికి చాలా పెద్ద అభిమానిని. ఆయన సినిమాకు సంగీతం అందించే అవకాశం రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. తప్పకుండా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది."
నిర్మాత కె. హరీష్ మాట్లాడుతూ.. మేము చాలా మంచి సినిమా తీశాం. ఈ కథ నా దగ్గరకు రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ కథను నాతో పాటు నమ్మిన బాపినీడు గారికి, సాయి కృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు. సుమంత్ గారు, జగపతిబాబు గారు, అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన పాత్రలు చేశారు. అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు,
ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు.. 15 ఏళ్ల బాలికకు తొలిబిడ్డకు అనారోగ్యం.. మళ్లీ గర్భవతి
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు మైనర్ బాలికలకు సంబంధించిన పోక్సో కేసులపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. వీరిలో ఒకరు (15 ఏళ్ల బాలిక) గతంలోనే ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వగా, ఇప్పుడు మళ్లీ గర్భవతిగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. హుబ్బళ్లి-ధార్వాడ్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఓల్డ్ హుబ్బళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ కేసు నమోదైంది. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి నిందితుడు బలవంతంగా తీసుకెళ్లి, 15 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని ధార్వాడ్ జిల్లా బాలల సంరక్షణ విభాగం అధికారి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
గుంటూరులో మహిళపై దాడి.. టీడీపీ కార్యకర్త సస్పెండ్.. బాబు,లోకేష్ ఫైర్
గుంటూరులో ఒక మహిళపై జరిగినట్లు ఆరోపించబడుతున్న దాడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా ఖండించారు. దీనికి బాధ్యులైన వారిపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. రాజకీయ అనుబంధం ఎవరినీ చట్టం నుండి రక్షించదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయబడిందని, నిందితుడిని అరెస్టు చేశామని, ఇందులో ప్రమేయం ఉన్న పార్టీ కార్యకర్తను సస్పెండ్ చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. తన ప్రభుత్వం నిబద్ధతతో వుందని.. చట్టం ఎటువంటి భయం లేదా పక్షపాతం లేకుండా న్యాయంగా, కఠినంగా అమలు చేయబడుతుందని తెలిపారు.
విక్రమ్-1 విజయవంతం.. లాంచ్ వ్యూ గ్యాలరీలో మంత్రి లోకేశ్, దేవాన్ష్.. మోదీ కితాబు
భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగ ప్రస్థానంలో విక్రమ్-1 ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది. పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో, హైదరాబాద్కు చెందిన స్టార్టప్ సంస్థ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ అభివృద్ధి చేసిన ఈ రాకెట్ ప్రయోగం.. అంతరిక్ష వాణిజ్యంలో దేశానికి కొత్త ద్వారాలు తెరిచింది. తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ (షార్) వేదికగా జరిగిన ఈ చరిత్రాత్మక ప్రయోగాన్ని రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ తన కుమారుడు దేవాన్ష్తో కలిసి వీక్షించారు.
APSRTC: ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న బస్సులు.. 60 ప్రయాణికులకు ఏమైంది?
ఒంగోలు మీదుగా కొండపి నుండి మద్దులూరుకు వెళ్తున్న ఏపీఎస్సార్టీసీ బస్సు, ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును ఢీకొట్టకుండా తప్పించే ప్రయత్నంలో ద్వారక సీ ఫుడ్ సమీపంలో బోల్తా పడింది. శనివారం నాడు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 20 మంది విద్యార్థులతో సహా సుమారు 60 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. రోడ్డు పక్కన ఉన్న దట్టమైన ముళ్ల పొదల కారణంగా ఎదురుగా వస్తున్న బస్సు డ్రైవర్కు కనిపించకపోవడమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని స్థానికులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడగా, వారిని చికిత్స నిమిత్తం కొండపి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
గుంటూరులో నీటి వివాదం: మహిళపై దాడి, వివస్త్రను చేసి వేధింపులు
గుంటూరులో తాగునీటి మోటార్ కనెక్షన్కు సంబంధించిన వివాదంలో ఒక మహిళపై దాడి చేసి, ఆమె దుస్తులు తొలగించినట్లు ఆరోపణలు రావడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన జూలై 15 రాత్రి కృష్ణబాబు కాలనీలో జరిగింది. వివరాల ప్రకారం, సదరు మహిళ తన ఇంటి ముందు ఉన్న మోటార్ కనెక్షన్ కుళాయి ద్వారా నీటిని నింపుకుంటుండగా ఈ వివాదం మొదలైంది. 21వ డివిజన్ టీడీపీ కార్యదర్శి మల్లెల వెంకటరమణ మూర్తి, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఆ మహిళపై దాడి చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె ఇంటి లోపలికి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, మాధవి అనే ట్రాన్స్జెండర్ ఆమె దుస్తులు తొలగించి, తన్నుతూ, కాళ్లతో తొక్కుతూ దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.