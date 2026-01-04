ప్రభాస్తో నిధి అగర్వాల్.. ఆసక్తికర ఫోటో షేర్
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'ది రాజాసాబ్'. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదలకానుంది. హారర్ కామెడీ జానర్లో తెరకెక్కింది. మాళవికా మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లు. చిత్రం విడుదల తేదీ సమీపిస్తుండటంతో ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో వేగం పెంచారు. ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఓ ఆసక్తికర ఫోటోను షేర్ చేశారు. అందులో ఆమె ప్రభాస్తో కలిసి చిరునవ్వులు చిందిస్తోంది. ఇది ఏఐ ఫోటో కాదు.. అంటూ అమ్మడు క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చింది. ఈ పిక్ను ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ విశేషంగా లైక్స్ చేస్తున్నారు.
కాగా, ఈ చిత్రం విడుదలకు ఒక రోజు ముందు అంటే జనవరి 8వ తేదీన భారత్, నార్త్ అమెరికాలో పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోలను ప్రదర్శించనున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడటానికి తన పూర్వీకుల ఆస్తిని అమ్మాలనుకున్న కథానాయకుడుకి అక్కడ ఎదురైన అనుభవాలే ఈ చిత్రం కథాంశం. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్కు తాత ఆత్మ రూపంలో బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రను పోషించారు.