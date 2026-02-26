Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్లో ప్రశంస
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన రామాయణం మొదటి కట్ యొక్క టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ USAలోని లాస్ ఏంజిల్స్లో జరిగింది. అక్కడ దీనికి సానుకూల స్పందన వచ్చింది, ప్రేక్షకులు దాని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, పాతుకుపోయిన కథ చెప్పడం ప్రశంసించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ సినిమా ఐమాక్స్ ఫార్మట్ లోనూ ఉండబోతోంది. సాంకేతికంగా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలని విదేశాలలో టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. రామాయణంరామాయణం పార్ట్ 1 దీపావళి 2026 విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. రెండో భాగం 2027 దీపావళికి సిద్ధంచేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే దర్శకుడు తన సోషల్ మీడియా లో ప్రకటించారు.
భారతీయ పురాణ, ఇతిహాసాలలో రామాయణం ధర్మం గురించి యుద్ధం జరుగుతుంది. అందులో వచ్చే పాత్రలు ఎవర్ గ్రీన్. నేటికీ ఆయా పాత్రల తాలూకా కనిపిస్తుంటుంది. కాగా, రాముడిగా రణబీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, రావణుడి పాత్రలో యష్ నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. యష్ లుక్ కు గతంలో మంచి స్పందన వచ్చింది. తివారీ, నమిత్ మల్హోత్రాతో కలిసి నిర్మిస్తున్న విస్తారమైన ప్రపంచంలోకి ఒక చిన్న విండోను అందించింది. సంగీతాన్ని A. R. రెహమాన్, హాన్స్ జిమ్మెర్ మధ్య సహకారం తో రూపొందుతోంది.