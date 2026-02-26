గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (12:07 IST)

Nitesh Tiwari: నితేష్ తివారీ.. రామాయణం మొదటి కట్ కు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ప్రశంస

Ramayana first cut
Ramayana first cut
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వం వహించిన రామాయణం మొదటి కట్ యొక్క టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ USAలోని లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జరిగింది. అక్కడ దీనికి సానుకూల స్పందన వచ్చింది, ప్రేక్షకులు దాని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్,  పాతుకుపోయిన కథ చెప్పడం ప్రశంసించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ సినిమా ఐమాక్స్ ఫార్మట్ లోనూ ఉండబోతోంది. సాంకేతికంగా ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలని విదేశాలలో టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. రామాయణంరామాయణం పార్ట్ 1 దీపావళి 2026 విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. రెండో భాగం 2027 దీపావళికి సిద్ధంచేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే దర్శకుడు తన సోషల్ మీడియా లో ప్రకటించారు.
 
భారతీయ పురాణ, ఇతిహాసాలలో రామాయణం ధర్మం గురించి యుద్ధం జరుగుతుంది. అందులో వచ్చే పాత్రలు ఎవర్ గ్రీన్. నేటికీ ఆయా పాత్రల తాలూకా కనిపిస్తుంటుంది. కాగా,  రాముడిగా రణబీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి,  రావణుడి పాత్రలో యష్ నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. యష్ లుక్ కు గతంలో మంచి స్పందన వచ్చింది. తివారీ, నమిత్ మల్హోత్రాతో కలిసి నిర్మిస్తున్న విస్తారమైన ప్రపంచంలోకి ఒక చిన్న విండోను అందించింది.  సంగీతాన్ని A. R. రెహమాన్,  హాన్స్ జిమ్మెర్ మధ్య సహకారం తో రూపొందుతోంది.

యువ జంటను బెదిరించిన బెంగుళూరు స్లీపర్ బస్సు కండక్టర్ - ట్వీట్ వైరల్

యువ జంటను బెదిరించిన బెంగుళూరు స్లీపర్ బస్సు కండక్టర్ - ట్వీట్ వైరల్బెంగుళూరు నుంచి ప్రయాణిస్తున్న ఒక యువ జంటను బస్సు కండక్టర్ బెదిరించాడు. తాను చెప్పినట్టు వినకుంటే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని, లేదా తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి చెబుతానని హెచ్చరించాడు. దీంతో అతనితో గొడవ పెట్టుకోవడం ఏమాత్రం ఇష్టంలోని ఆ జంట తమ ప్రయాణం సాఫీగా సాగేందుకు వీలుగా కండక్టర్ చెప్పినట్టే నడుచుకున్నారు. ఆ తర్వా ఆ యువకుడి తనకు జరిగిన విషయాన్ని రెడిట్‌లో పంచుకున్నాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు.. విద్యార్థుల కోసం 90 అదనపు బస్సులు

తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు.. విద్యార్థుల కోసం 90 అదనపు బస్సులుతెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభమైనాయి. దీంతో విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) అదనంగా 90 బస్సులను నడపనుంది. దీంతో విద్యార్థులకు ప్రయాణం సులభతరం అయింది. 1,140 సర్వీసులతో పాటు, విద్యార్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలకు సకాలంలో చేరుకోవడానికి వారి ప్రయాణ సమయానికి అనుగుణంగా మరో 90 బస్సులను తీసుకొచ్చారు.

తెలంగాణాలో ఒక్కసారిగా మారిపోయిన వాతావరణం.. పగలు ఎండలు - రాత్రి వర్షం

తెలంగాణాలో ఒక్కసారిగా మారిపోయిన వాతావరణం.. పగలు ఎండలు - రాత్రి వర్షంతెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. పగలు విపరీతమైన ఎండలు కాస్తుంటే రాత్రిపూట మాత్రం అకాల వర్షాలు దంచేస్తున్నాయి. పైగా, ఫిబ్రవరి నెల ముగియకముందే పగటి పూట ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోవడంతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. శుక్రవారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరగనున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. దీంతో ప్రజలు మరింతగా ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ఇన్‌స్టాలో సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పిన ప్రధాని మోడీ... ఏంటది?

ఇన్‌స్టాలో సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పిన ప్రధాని మోడీ... ఏంటది?ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మరో రికార్డు నెలకొల్పారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆయన ఈ సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించాయి. ఇన్‌స్టాలో ఆయన ఫాలోవర్ల సంఖ్య పది కోట్ల మైలురాయిని దాటిపోయింది. దీంతో ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన ప్రపంచ నేతగా ఆయన చరిత్రకెక్కారు. 2014లో ఇన్‌స్టాలో చేరిన ఆయన... గత దశాబ్ద కాలంలో ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించడం గమనార్హం.

సింగపూర్‌కు చెందిన మహిళను పెళ్లాడనున్న బాపట్ల వరుడు

సింగపూర్‌కు చెందిన మహిళను పెళ్లాడనున్న బాపట్ల వరుడుభారత మహిళలు, పురుషులు విదేశీయులను వివాహం చేసుకోవడం ఫ్యాషనైపోయింది. తాజాగా బాపట్ల జిల్లాలోని చీరాలలో ఇలాంటి వివాహమే జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఒక వ్యక్తి సింగపూర్‌కు చెందిన మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడు. బాపట్ల జిల్లాలోని కంకటపాలెంకు చెందిన వరుడు, సింగపూర్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్న సాయి సూర్య, అదే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న సింగపూర్ జాతీయురాలు రోయనిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఒకే ఆఫీసు కావడంతో వీరి మధ్య ప్రేమ చిగురించిందని.. తరువాత వారి సంబంధం వివాహంగా మారింది.

Watch More Videos

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం. ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఔషధ గుణాలను కలిగి వున్న బొప్పాయిలో ఆపిల్, జామ, అరటి, అనాస లాంటి పండ్లలో కంటే కెరోటిన్ అనే పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా, మానవ శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో పోషకత్వాలూ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాగా పండిన బొప్పాయిలో కెరోటిన్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది కాబట్టే, వైద్యులు దీనిని ఆరోగ్య ఫలాల జాబితాలోకి చేర్చారు. బొప్పాయి తింటుంటే జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. చక్కెర శాతం తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఎంపిక. బొప్పాయి పండు తింటే స్థూలకాయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. బొప్పాయిలోని లైకోపీన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com