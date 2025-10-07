Sidhu: నితిన్ కు కథ చెబితే సిద్దు జొన్నలగడ్డ కి బాగుంటుందన్నారు : నీరజా కోన

Telusu Katha: Director Neeraja Kona
నాకు స్కూల్ డేస్ నుంచి రైటింగ్ ఇష్టం. పోయెట్రీలో ఒక పుస్తకం కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. కథలు చెప్పమంటే చాలా ఇష్టం. నాని ఇలాంటి స్నేహితులు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఒక దశలో సినిమాకి కథ రాయగలనే నమ్మకం కుదిరింది. అలా రాసుకున్న కథల్లో ఒకటి.. తెలుసు కదా చిత్రమని డైరెక్టర్ నీరజా కోన అన్నారు.
మిరాయ్ చిత్రం తర్వాత పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ తెలుసు కదా. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి, రాశి ఖన్నా హీరోయిన్స్. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్-ఫిల్మ్ మేకర్ నీరజా కోన దర్శకత్వంలో టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా పాటలు చార్ట్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 17న గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ నీరజ కోన సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
-నేను సినిమాలకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పని చేయలేదు. దాదాపుగా వంద సినిమాలకి కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ చేశాను. 12 ఏళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను. అదే నా ఎక్స్పీరియన్స్, లెర్నింగ్ స్కూల్. పులి మేక ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో నితిన్ ని కలిసాను. అప్పుడు ఈ ఐడియా చెప్పాను. ఈ కథకు సిద్దు అయితే బాగుంటుందని ఆయనే చెప్పారు.
- సిద్దు గారిని కలిసి ఈ కథ చెప్పాను. సింగిల్ సిట్టింగ్లో మొత్తం కథ విన్నారు. ఆయన మేనేజర్ ఫోన్ చేసి ఈ కథ చేస్తున్నామని చెప్పారు అది నా జీవితంలో మర్చిపోలేని మూమెంట్. రైటర్ గా డైరెక్టర్ గా తెలుసు కదా ప్రాజెక్ట్ తో పరిచయం కావడం ఆనందంగా వుంది.
- ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ. ఇద్దరు మధ్య ఉండే ప్రేమ కథ. ఒక ప్రేమ కథ తో పాటు ఒక కాంప్లెక్స్ సిటీ కూడా వుంది. ఇది క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టోరీ. ఇందులో మూడు క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. ప్రతి క్యారెక్టర్ హానెస్ట్ గా ఉంటుంది. ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది. కథని టీజర్ లో రివిల్ చేయలేదు. ట్రైలర్ తో ఇది క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టొరీని అని చెప్పబోతున్నాం.
- ఒక కథ అమ్మాయి రాసిందా అబ్బాయి రాసిందా అనేదానికంటే బాగా రాశారు అన్నదే ఇంపార్టెంట్. నా దృష్టి కూడా కథని హానెస్ట్ గా చెప్పడం పైనే ఉంది. ఈ కథ ఎలాంటి బయోస్ లేకుండా రాసింది. ఈ సినిమాని అబ్బాయి తీసారా అమ్మాయి తీసారా అన్నదానికంటే ఒక గుడ్ ఫిలిం మేకర్ తీసిన సినిమా అని పేరు తెచ్చుకోవడం నాకు ఇష్టం.
-సిద్దుకి యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. తన వల్ల నా రైటింగ్ ఇంకా బెటర్ అయ్యింది. తను ఈ కథకి మరో పర్స్పెక్టివ్ తీసుకువచ్చారు.
సిద్దు కి డిజె టిల్లు ఐకానిక్ క్యారెక్టర్ కదా ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి బయటికి వచ్చి వరుణ్ క్యారెక్టర్ ని ప్రజెంట్ చేయడానికి మీకు ఎంత ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది?
-కెరీర్లో ఐకానిక్ క్యారెక్టర్ దొరకడం అనేది ఒక అదృష్టం. ఎన్ని సినిమాలు చేసిన కొందరికి ఐకానిక్ రోల్ దొరకదు. కానీ సిద్దూకి టిల్లు లాంటి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ కెరీర్ బిగినింగ్ లోనే పడింది. నిజానికి అలాంటి ఇమేజ్ ఉన్నప్పుడు ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ చేయడం ఒత్తిడితో కూడుకున్న వ్యవహారం. కానీ ఇందులో వరుణ్ క్యారెక్టర్ ఆయన చాలా యూనిక్ గా ప్రజెంట్ చేశారు. ఒక ఫిలిం మేకర్ గా నేను ఏమి అనుకుంటున్నానో ఆ క్యారెక్టర్ ని వరుణ్ గా సిద్ధులో చూశాను
-డైరెక్టర్ గా కావాలనుకోవడం, ఫస్ట్ సెట్టింగ్ లోనే కథ ఓకే కావడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.
-కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ గా బాద్షా నా ఫస్ట్ ఫిలిం. అసిస్టెంట్గా కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను. అత్తారింటికి దారేది, ఎవడు, రామయ్య వస్తావయ్య ఎన్నో పెద్ద సినిమాలు కి వర్క్ చేశాను. తమిళ్ లో విజయ్ కార్తీక్ సూర్య విక్రమ్ శివ కార్తికేయన్ ఇలా అందరి పెద్ద హీరోలతో పనిచేసే అవకాశం దొరికింది.
- నాకు నేర్చుకోవడం ఇష్టం. ఈ జర్నీలో ఎంతో మంది గొప్ప టెక్నిషియన్స్ తో వర్క్ చేశాను. ఇవన్నీ నాకు నేర్చుకోవడానికి, ఫిల్మ్ మేకర్ కావడానికి ఎంతగానో సహాయపడ్డాయి.
-శ్రీనిధి చేసిన రాగ చాలా కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్. హిట్ 3 కి ముందే ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పాను. తను కేజీఎఫ్, హిట్ 3 లాంటి సినిమాలు చేయడం మాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యింది. అంజలి క్యారెక్టర్ లో రాశి చాలా అద్భుతంగా నటిచింది. తనది చాలా యూనిక్ క్యారెక్టర్.
- తమన్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్. సినిమాకి తన మ్యూజిక్ బ్యాక్ బోన్. పాటలన్నీ మంచి హిట్ అయ్యింది. రాబోతున్న పాటలు కూడా అద్భుతంగా వుంటాయి. గ్రేట్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారు. స్కోర్ బ్యుటీఫుల్ గా వుంటుంది. ఆయన సపోర్ట్ ని మర్చిపోలేను.