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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (18:12 IST)

పిల్లలందరూ చూసే సినిమా ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు : తణికెళ్ల భరణి

Jayanth and the Jingo Pen team, with Tanikella Bharani, Naveen Desaboyina, and others
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (18:12 IST)
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Jayanth and the Jingo Pen team, with Tanikella Bharani, Naveen Desaboyina, and others
జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నవీన్ దేశబోయిన తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’. ఈ సినిమాలో మాస్టర్ జయంత్ బొలిశెట్టి, మన శంకర వర ప్రసాద్ ఫేమ్ ఊహా రెడ్డి, సత్యం రాజేష్, ఆశిష్ గాంధీ, మానస రాధాకృష్ణన్, తనికెళ్ల భరణి, కాశీ విశ్వనాథ్, మానిక్ రెడ్డి, అశోక్ కుమార్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, తెలుగు ఎక్స్‌పరిమెంట్స్ సాయి కృష్ణ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ మూవీని నవంబర్ 14న విడుదల చేయనున్నారు. 
 
ఈ క్రమంలో తణికెళ్ల భరణి మాట్లాడుతూ* .. ‘పిల్లలందరూ కలిసి చూసే ఓ మంచి సినిమా ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదు. పిల్లల కోసం మంచి సందేశం ఇచ్చేలా ‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ మూవీని తెరకెక్కించారు. దివ్య గారు, ప్రవీణ్ గారు ఈ మూవీని గొప్పగా నిర్మించారు. జయంత్ అద్భుతమైన కుర్రాడు. పిల్లాడికి బంగారు భవిష్యత్తు ఉంది. రానున్న కాలంలో మంచి నటుడు అవుతాడని కచ్చితంగా చెప్పగలను. మంచి సందేశంతో నవీన్ ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. ఇలాంటి మంచి చిత్రం కచ్చితంగా విజయం అవ్వాలి.. కచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది’ అని అన్నారు.
 
కేఎల్ దామోదర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ* .. ‘పిల్లలతో చేసే మంచి చిత్రాలు ఎప్పుడూ సక్సెస్ అవుతాయి. ఈ సినిమాలో జయంత్ గొప్పగా నటించాడని అర్థం అవుతోంది. ఒకప్పుడు మన దగ్గర ఏడాదికి యాభైకి పైగా పిల్లల చిత్రాలు వస్తుండేవి. ఇలాంటి మంచి సినిమాల్ని అందరూ ఆదరించాలి’ అని అన్నారు.
 
ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, నేను లెక్కల మాస్టారుగా పని చేశాను. ఇలాంటి మంచి సినిమాలు చాలా అరుదుగా వస్తుంటాయి. ఇలాంటి మంచి మూవీని పిల్లలు, పేరెంట్స్, టీచర్స్ ఇలా అందరూ చూడాలి. పిల్లల్లో ఉండే ప్రత్యేకమైన ప్రతిభను గుర్తించి వాటికి తగ్గట్టుగా మార్గదర్శకం చేయాలి. ఈ సినిమా గొప్ప విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
 నిర్మాత దివ్య ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ ఎమోషనల్ స్టోరీ. ఇలాంటి మంచి చిత్రాన్ని అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయాలి. చిల్డ్రెన్స్ డే స్పెషల్‌గా నవంబర్ 14న మా సినిమా రాబోతోంది’ అని అన్నారు.
 
ప్రవీణ్ బొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘జయంత్ అండ్ ది జింగో పెన్’ చిత్రంలో ట్యూన్స్, డైలాగ్స్, పాటలు రాసే అవకాశం రావడం నా అదృష్టం. మాకు మంచి సంగీతాన్ని అందించిన మోహిత్ గారికి, మంచి విజువల్స్ ఇచ్చిన కెమెరామెన్ ఆండ్రూ గారికి థాంక్స్. మలయాళం నుంచి రీమేక్ రైట్స్ తీసుకుని.. ఈ సినిమాని ఇక్కడకు వరకు తీసుకు వచ్చే క్రమంలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. ఇదొక మంచి మ్యూజికల్, మెసెజ్ ఓరియెంటెడ్ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రంగా నిలుస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. మా సినిమాని రిలీజ్ చేస్తున్న ఏషియన్ సురేష్ గారికి థాంక్స్. బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా మా మూవీ నవంబర్ 14న రాబోతోంది. అందరూ తప్పకుండా చూడండి’ అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు నవీన్ దేశబోయిన మాట్లాడుతూ,  జయంత్ గొప్ప ఆర్టిస్ట్. ఎంత పెద్ద డైలాగ్ అయినా సరే సింగిల్ టేక్‌లో చెప్పేస్తుంటాడు. డైలాగ్ డెలివరీ, డిక్షన్‌లోనూ వేరియేషన్స్ చూపిస్తుంటాడు. మోహిత్ మంచి మ్యూజిక్ అందించాడు. ఈ చిత్రంలో ప్రవీణ్ గారి సాహిత్యం, బాణీ, మాటలు గొప్పగా ఉంటాయి ’ అని అన్నారు.
 
మాస్టర్ జయంత్ మాట్లాడుతూ, ఈ మూవీలో అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. పిల్లలు, టీచర్స్, పేరెంట్స్ అందరూ తప్పకుండా ఈ సినిమాని చూడాలి. చిల్డ్రెన్స్ డే స్పెషల్‌గా నవంబర్ 14న మా మూవీని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అందరూ మాకు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
 
నటుడు కాశీ విశ్వనాథ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా లాఠీ పట్టుకునే ప్రవీణ్ గారు కలం పట్టుకుని మాటలు రాశారు. దివ్య గారు, ప్రవీణ్ గారు తమ బిడ్డ జయంత్ కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు. నవీన్ గారు ఈ మూవీని గొప్పగా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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