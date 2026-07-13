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SS Karthikeya: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్ లాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు :ఎస్ఎస్ కార్తికేయ
SS Karthikeya, Shobu Yarlagadda, Shashank Yeleti, Sara, Kaala Bhairava
ఫహాద్ ఫాజిల్ హీరోగా ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్స్పై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్.కార్తికేయ నిర్మించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’. శశాంక్ యేలేటి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ను సోమవారం నాడు రిలీజ్ చేశారు.
నిర్మాత ఎస్.ఎస్ కార్తికేయ మాట్లాడుతూ, ‘‘ఫహాద్ ఫాజిల్ గారితో సినిమా నిర్మిస్తుండటం
ఆనందంగా ఉంది. ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ టీజర్ చూసే ఉంటారు. అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది. ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ మనసుకు హత్తుకునే చిత్రం. ఇకపై నుంచి రాబోయే కంటెంట్ని చూస్తే ఆ విషయం మీకే అర్థం అవుతుంది. ‘వారణాసి’ ప్రారంభం కంటే ముందే ఈ చిత్రం పూర్తి అవ్వాల్సింది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ మూవీని ఆలస్యంగా స్టార్ట్ చేశాం. ఫహాద్ గారు నా భార్య తరుపు బంధువులు. నాకు ముందు నుంచీ ఫహాద్ గారంటే ఇష్టం. ఓసారి ‘పుష్ప’ చిత్రీకరణ సమయంలో ఆయన్ను కలిశాం. ఆ టైంలోనే మేం కొన్ని స్క్రిప్ట్లు రెడీ చేస్తున్నాం. ‘ఆక్సిజన్’ అనే స్క్రిప్ట్ ఆయన కోసమే రెడీ చేశాం. ఇంకో స్క్రిప్ట్ కూడా ఉందని ఈ కథ చెప్పాం. ఆయనకు చెప్పిన ఫస్ట్ నెరేషన్లోనే ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ని ఓకే చేశారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు. ఈ చిత్రంలో చాలా వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ ఉంది. రాజమౌళి గారి స్టాంప్ పడ్డ తర్వాతే స్క్రిప్ట్ లాక్ అయింది. మూవీ అంతా పూర్తయ్యాక మళ్లీ ఆయనకు చూపించి సలహాలు తీసుకుంటాం’ అని అన్నారు.
ఆనందంగా ఉంది. ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ టీజర్ చూసే ఉంటారు. అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది. ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ మనసుకు హత్తుకునే చిత్రం. ఇకపై నుంచి రాబోయే కంటెంట్ని చూస్తే ఆ విషయం మీకే అర్థం అవుతుంది. ‘వారణాసి’ ప్రారంభం కంటే ముందే ఈ చిత్రం పూర్తి అవ్వాల్సింది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ మూవీని ఆలస్యంగా స్టార్ట్ చేశాం. ఫహాద్ గారు నా భార్య తరుపు బంధువులు. నాకు ముందు నుంచీ ఫహాద్ గారంటే ఇష్టం. ఓసారి ‘పుష్ప’ చిత్రీకరణ సమయంలో ఆయన్ను కలిశాం. ఆ టైంలోనే మేం కొన్ని స్క్రిప్ట్లు రెడీ చేస్తున్నాం. ‘ఆక్సిజన్’ అనే స్క్రిప్ట్ ఆయన కోసమే రెడీ చేశాం. ఇంకో స్క్రిప్ట్ కూడా ఉందని ఈ కథ చెప్పాం. ఆయనకు చెప్పిన ఫస్ట్ నెరేషన్లోనే ‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ని ఓకే చేశారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి జానర్లో సినిమా రాలేదు. ఈ చిత్రంలో చాలా వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ ఉంది. రాజమౌళి గారి స్టాంప్ పడ్డ తర్వాతే స్క్రిప్ట్ లాక్ అయింది. మూవీ అంతా పూర్తయ్యాక మళ్లీ ఆయనకు చూపించి సలహాలు తీసుకుంటాం’ అని అన్నారు.
*నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ అంటూ ఫహాద్ ఫాజిల్ గారితో సినిమా చేయడం మాకెంతో ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్లీ ఓ మూవీని ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వస్తున్నాం. మా మూవీ టీజర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేసేలా మా చిత్రం ఉంటుంది. దక్షిణాది భాషల్లో ఈ మూవీని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి అయితే ప్యాన్ ఇండియా అని ప్లాన్ చేయలేదు. రిలీజ్ టైం వరకు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేం’ అని అన్నారు.
*ఆడియో బైట్ ద్వారా ఫహాద్ ఫాజిల్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘తెలుగులో ఒక స్ట్రెయిట్ సినిమా చేయాలని నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను. శశాంక్ చెప్పిన కథ నాకు ఎంతో నచ్చింది. ఇలాంటి మంచి ఫ్యాంటసీ డ్రామా ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమా చేయడం ఆనందంగా ఉంది’ అని అన్నారు.
*దర్శకుడు శశాంక్ యేలేటి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉంటుంది. ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్టైన్ చేసేలా మా సినిమా ఉంటుంది. ఫహాద్ గారితో వర్క్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఆయనకి కథ చాలా నచ్చింది. సెట్కి వచ్చాక స్క్రిప్ట్కి సరెండర్ అవుతారు. సారా అద్భుతంగా నటించింది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాతలకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
*సంగీత దర్శకుడు కాల భైరవ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ షూటింగ్ టైంలో మేం ఎక్కడా ట్రబుల్ అవ్వలేదు. ఇదొక మ్యాజికల్ వరల్డ్. మా టీజర్ ఎంత బాగుంటుందో.. సినిమా కూడా అంతే స్థాయిలో బాగుంటుంది. ఈ కథ నా నుంచి ఎంతో డిమాండ్ చేసింది. ప్రతీ ఒక్క సీన్ ఎంతో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఈ మూవీతో నేను ఎంతో నేర్చుకున్నాను’ అని అన్నారు.
*చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ సారా మాట్లాడుతూ* .. ‘‘డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్’ చిత్రంలో నేను దివ్య అనే పాత్రను పోషించాను. శశాంక్ గారు అద్భుతమైన దర్శకులు. నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన శోభు సార్, ప్రసాద్ సార్, కార్తికేయ సర్లకు థాంక్స్. ఫహాద్ గారితో వర్క్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. మా టీజర్తో మీ అందరినీ మ్యాజికల్ వరల్డ్లోకి తీసుకు వెళ్తున్నామ’ని అన్నారు.
భార్య కాపురానికి రావాలని... అత్త చెప్పిందని కన్నతల్లిపై కొడుకు విషయ ప్రయోగం
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆగ్రా జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తన భార్యను కాపురానికి తీసుకొచ్చేందుకు ఓ కుమారుడు ఏకంగా కన్నతల్లిపైనే విష ప్రయోగం చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అమానవీయ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, అత్త చెప్పిందని ఆహారంలో విషం కలిపి తల్లికి తినిపించాడు. ప్రస్తుతం బాధితురాలు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా, నిందితుడైన కొడుకును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో బోయ్తో పోలిక, బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి నాగార్జున యాదవ్
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన వైసిపి అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ను బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిపై నాగార్జున చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి. దీనితో తెలంగాణ పోలీసులు నేరుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జున యాదవ్ ఇంటికి వచ్చి అరెస్ట్ చేసారు. అనంతరం అతడిని తెలంగాణలోని బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. ఇటీవల ఓ టీవీ డిబేట్లో నాగార్జున యాదవ్ మాట్లాడుతూ... రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో డెలివరీ బోయ్తో పోల్చారు. దాంతో టీవీ డిబేట్ వ్యాఖ్యాత... మీరలా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడకూడదు అనడంతో... సారీ అండి.
ఏలేరు జలాశయంపై ఎల్ నినో ప్రభావం.. నీళ్ల కోసం వేచి చూస్తున్న రైతులు
వర్షాభావం కారణంగా ఏలేరు జలాశయం దాని పూర్తి సామర్థ్యం మేరకు నిండకపోవడంతో, ఈ ప్రాజెక్టుపై ఎల్ నినో ప్రభావం పడింది. నీటి కొరత దృష్ట్యా, ఈసారి వరికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు సూచించారు. అయినప్పటికీ, చాలా మంది రైతులు వరి పంటనే సాగు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఈ ప్రాజెక్టు పరిధిలోని ఆయకట్టు 60,000 ఎకరాలకు విస్తరించి ఉంది.
రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు... హైదరాబాద్లో రాపిడో రైడర్కు వేధింపులు.. (వీడియో)
హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ యువతి ర్యాపిడో డ్రైవర్ను వేధించారు. రైడర్కు ఇవ్వాల్సిన రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. పైగా, రైడర్కు డబ్బులు ఇవ్వకుండా బూతులు తిడుతూ, వేధింపుల దొంగ కేసు పెడతానంటూ ఆ మహిళ బెదిరింపులకు పాల్పడింది. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆ రైడర్... మహిళా ప్రయాణికురాలి నిర్వాకాన్ని మొబైల్లో రికార్డు చేస్తూ ప్రశాంతంగా ప్రశ్నించాడు. డబ్బులు ఇవ్వకుండా పారిపోతుండటంతో మహిళను వెంబడిస్తూ, పోలీస్ స్టేషన్కు రావాలంటూ రైడర్ డిమాండ్ చేశాడు. ఈ సంఘటనపై రైడర్ తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. మహిళ ప్రవర్తనపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హైవేపై నిలిచి వున్న లారీ.. నిద్రిస్తున్న డ్రైవర్.. 350 లీటర్ల డీజిల్ గోవిందా
కోదాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హైవేపై లారీని నిలిచి వుంచి డ్రైవర్ నిద్రిస్తుండగా, గుర్తు తెలియని దుండగులు దాదాపు 350 లీటర్ల డీజిల్ను దోచుకున్నారు. దుర్గా హోటల్ సమీపంలో లారీని నిలిపి ఉంచినప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది. బాధితుడి కథనం ప్రకారం, దుండగులు ఇనుప రాడ్లను ఉపయోగించి లారీ డీజిల్ ట్యాంక్ను పగలగొట్టి, సుమారు 350 లీటర్ల డీజిల్ను దొంగిలించారు. అపహరించిన డీజిల్ను AP30A1377 రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కలిగిన కారులో దాచి ఉంచారని డ్రైవర్ ఆరోపించారు.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.