  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. No one won the 'Killer' movie 'Crore' contest, but... we are still giving away a prize – Director Purvaj
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (11:52 IST)

కిల్లర్ మూవీ కోటి కాంటెస్ట్ లో ఎవరూ విన్ కాలేదు, కానీ...బహుమతి ఇస్తున్నాం - డైరెక్టర్ పూర్వాజ్

Jyoti and Director Purvaj
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (11:52 IST)
google-news
Jyoti and Director Purvaj
ఇటీవలే థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చి ప్రేక్షకులు థ్రిల్లింగ్ సినిమాటిక్ ఎక్సిపీరియన్స్ ఇచ్చింది "కిల్లర్" మూవీ. ఈ సినిమాకు చేసిన కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రమోషన్ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. సినిమా సెకండాఫ్ ట్విస్ట్ చెప్పిన వారికి కోటి రూపాయల బహుమతి ఇస్తామంటూ మేకర్స్ ప్రకటించారు. సినిమా రిలీజై సక్సెస్ అయిన నేపథ్యంలో ఈ కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ గురించి వివరాలు తెలిపారు యాక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ పూర్వాజ్, హీరోయిన్ జ్యోతి పూర్వజ్.
 
హీరోయిన్ జ్యోతి పూర్వజ్ మాట్లాడుతూ - మా సినిమాకు ఆడియెన్స్ మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. క్రిటిక్స్ నుంచి కూడా మంచి రివ్యూస్ వచ్చాయి. కొందరు కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చారు. వాటిని కూడా తీసుకున్నాం. ఓవరాల్ గా మా మూవీకి రెస్పాన్స్, బిజినెస్ పరంగా హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఇలాంటి మంచి చిత్రాలు మరిన్ని చేయబోతున్నాం. అన్నారు.
 
యాక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ పూర్వాజ్ మాట్లాడుతూ - "కిల్లర్" సినిమాకు మేము చేసిన ప్రమోషన్ ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. అయినా అనుకోని కారణాల వల్ల మేము ఆశించినంత థియేట్రికల్ రెస్పాన్స్ రాలేదు. 2 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వసూళ్లు దక్కాయి. ఓటీటీ, ఇతర బిజినెస్ కలిపి 8 కోట్ల రూపాయల దాకా రిటర్న్స్ వచ్చాయి. మా పెట్టుబడి 5 కోట్లకు 8 కోట్ల రూపాయలు రావడం వల్ల బిజినెస్ పరంగా లాభాల్లోనే ఉన్నాం. కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ గురించి ఆ వివరాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాం. మేము సినిమా ఇంటర్వెల్ అయిన 5 నిమిషాలకు సెకండాఫ్ ట్విస్ట్ ఒక్క లైన్ లో పంపాలని చెప్పాం. కానీ మా సినిమాకు కొన్ని చోట్ల రాత్రి 10, 10.30, 10.45 గంటలకు ప్రీమియర్స్ పడ్డాయి.
 
 అందుకే ఇచ్చిన 5 నిమిషాలు టైమ్ ను 30 నిమిషాలకు పెంచాం. అందులో తమ సమాధానాలతో మాకు 5 వేల మంది స్క్రీన్ షాట్స్ పంపారు. వాటిలో మేము అనుకున్న ఆన్సర్ ఎవరూ చెప్పలేకపోయారు. అయినా దగ్గర దగ్గరగా ఆన్సర్ పంపిన 10 మందిని సెలెక్ట్ చేశాం. వారు నాగేంద్ర (హైదరాబాద్) కేశవశర్మ (వైజాగ్), మురళి (హైదరాబాద్), సాగర్ (వైజాగ్), గోపి (హైదరాబాద్), హరి (వైజాగ్), కళ (వైజాగ్), ధృవ్ (హైదరాబాద్), వెంకట్ నాయుడు (హైదరాబాద్), భాను (హైదరాబాద్). వీరి ఒక్కొక్కరికి లక్ష రూపాయల చొప్పున 10 లక్షల బహుమతి ఇవ్వబోతున్నాం. ఈ విజేతలతో కలిసి లంచ్ చేస్తాం. త్వరలో కిల్లర్ 2 సినిమా కూడా ఉంటుంది. అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Neha Sshetty: సాయి శ్రీనివాస్, నేహా శెట్టి ల మధ్య మదరాసి రబ్బరు బొమ్మ రొమాంటిక్ కు ఆదరణ

మధ్యంతర ఫలితాలపై ఖంగుతిన్న ట్రంప్ - వైట్‌‍హౌస్‌లో కీలక మార్పు

మధ్యంతర ఫలితాలపై ఖంగుతిన్న ట్రంప్ - వైట్‌‍హౌస్‌లో కీలక మార్పుఅమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఏమాత్రం రుచించడం లేదు. దీంతో వైట్‌హౌస్‌లో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులోభాగంగా, తన నూతన చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ స్టీఫెన్ మిల్లర్‌ను నియమించారు. తన వలస విధానాల రూపశిల్పిగా, అత్యంత విశ్వసనీయ సలహాదారుల్లో ఒకరిగా పేరుగాంచిన మిల్లర్‌కు ఈ కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు.

ఏపీ పరిషత్ ఎన్నికల్లో సాఫీగా కౌంటింగ్.. కూటమి జోరు

ఏపీ పరిషత్ ఎన్నికల్లో సాఫీగా కౌంటింగ్.. కూటమి జోరుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ సాఫీగా సాగుతోంది. ఇప్పటివరకు వెలువడిన ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థుల జోరు కనిపిస్తోంది. మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో 170కిపైగా స్థానాల్లో.. మొత్తం 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో రెండు వేలకుపైగా చోట్ల కూటమి హవా కొనసాగుతోంది. గుంటూరు జిల్లా జడవల్లి ఎంపీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. 74 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు.

లగ్జరీ హోటల్ గదిలో అమెరికన్ పౌరుడు మృతి.. ఏం జరిగింది?

లగ్జరీ హోటల్ గదిలో అమెరికన్ పౌరుడు మృతి.. ఏం జరిగింది?తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక లగ్జరీ హోటల్ గదిలో 41 ఏళ్ల అమెరికన్ పౌరుడు మృతి చెంది ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాకు చెందిన మైఖేల్ బ్రయాన్ లీగా గుర్తించారు. ఎస్‌ఎల్‌ఎన్ టెర్మినస్‌లోని మారియట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అపార్ట్‌మెంట్స్ భవనంలో 12వ అంతస్తులో ఉన్న 1218 నంబర్ గదిలో ఆయన అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టీడీపీకి ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ పార్టీనే : వైఎస్ షర్మిల

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టీడీపీకి ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ పార్టీనే : వైఎస్ షర్మిలఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార టీడీపీకి ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ పార్టీనే అని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల అన్నారు. చీరాల మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన 42 మంది అభ్యర్థుల్లో 10 మంది విజయం సాధించారు. దీనిపై ఆమె స్పందిస్తూ, ఈ ఫలితాల్లో కీలకపాత్ర పోషించిన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్‌కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అని తెలిపారు.

అర్నాబ్, మురసు.. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి 3వేల మంది విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది..

అర్నాబ్, మురసు.. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి 3వేల మంది విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది..ఆంధ్రప్రదేశ్ వరుసగా అర్నాబ్, మురసు అనే తుపానుల బారిన పడటంతో, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. బలమైన గాలుల వల్ల వేలాది విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి, విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించేందుకు భారీ స్థాయిలో పనులు చేపట్టాల్సి రావడంతో, పొరుగు రాష్ట్రాల సహాయాన్ని కోరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?ఈమధ్యకాలంలో చాలామంది తినే పండు డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇది పెద్దగా టేస్ట్ వుండదు. రుచీపచీ లేని ఈ పండు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?చాలామంది కోడిగుడ్లు తెచ్చిన వెంటనే వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతారు. ఐతే ఫ్రిజ్‌లో వుంచిన గుడ్లు తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో చూద్దాము. కోడిగుడ్లు వాటి రుచిని కోల్పోతాయి కాబట్టి వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచకూడదు. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల వాటి పోషక విలువలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల దాని లైనింగ్‌కు అంటుకునే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు కారణమవుతుంది. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన గుడ్డును వెంటనే ఉడకబెట్టినట్లయితే, అది పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టిన గుడ్డు ప్రోటీన్లు, ఇతర కర్బన సమ్మేళనాలు చెడిపోయే అవకాశాలను పెంచుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్విశాఖపట్నం: ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంతాన్నిఅర్నబ్, మురసు రూపంలో రెండు తుఫాన్లు వరుసగా తాకాయి. దీనితో తీవ్ర ప్రభావం పడిన, లేక ప్రభావం పడే అవకాశాలున్న జిల్లాల జాబితాలో ప్రకాశం(ఒంగోలు), నెల్లూరు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, ఎన్‌టీఆర్, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం ఉన్నాయి. కోస్తా ప్రాంతాలవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు, నీరు నిల్చిపోవడం, విద్యుత్ మరియు రవాణాపరమైన అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అవే జిల్లాలను వరుసగా రెండు తుఫాన్లు ముంచెత్తడంతో నీరు నిల్చిపోవడం, పారిశుధ్యంపరమైన సమస్యలు ఆరోగ్యాలకు ముప్పుగా పరిణమించనున్నాయి.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభం

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభంబెంగళూరు: భారతీయ వయోజనులలో ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య ఫలితాలను ప్రభావితం చేయటంలో జీవక్రియ ఆరోగ్యం, సామాజిక భాగస్వామ్యం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, వెల్నెస్ కోచింగ్, బయోమార్కర్ ఆధారిత శాస్త్రీయ ఆధారాల మధ్య సంబంధాలను అన్వేషించడానికి, 'ఆరోగ్యం-ఆనందం' చుట్టూ రూపొందించబడిన ఒక చారిత్రాత్మక బహుళ-కేంద్ర పరిశోధనా అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించడానికి హెర్బాలైఫ్ ఇండియా మరియు ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్‌సి) చేతులు కలిపాయి. ఐఐఎస్‌సీ సహకారంతో నిర్వహించే ఈ అధ్యయనానికి హెర్బాలైఫ్ మద్దతు అందించనుంది. బెంగళూరు, మైసూరు, హైదరాబాద్‌, చెన్నైలోని పలు కేంద్రాల్లో ఈ పరిశోధన జరగనుంది.

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లు

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లుమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.