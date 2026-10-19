నటి రాఖీ సావంత్పై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ.. ఎందుకంటే?
తన టెలివిజన్ షోలో ఒక స్థానిక నివాసిపై అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో ముడిపడి ఉన్న 2010 నాటి ఆత్మహత్య కేసులో, ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఝాన్సీ కోర్టు నటి రాఖీ సావంత్పై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసిందని ఒక ప్రభుత్వ న్యాయవాది తెలిపారు.
Rakhi Sawant
సావంత్ పదేపదే కోర్టుకు హాజరు కాకపోవడంతో, ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు అదనపు జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి శుక్రవారం ఈ వారెంట్ జారీ చేశారని జిల్లా ప్రభుత్వ న్యాయవాది (క్రైమ్) మృదుల్ కాంత్ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. ఈ కేసు ఝాన్సీలోని హన్సరి ప్రేమ్ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన లక్ష్మణ్ అహిర్వార్కు సంబంధించినదని, సావంత్ తన టెలివిజన్ షో రాఖీ కా ఇన్సాఫ్లో చేసిన వ్యాఖ్యలతో అవమానానికి గురైన అతను 2010 నవంబర్ 10న ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని న్యాయవాది తెలిపారు.
2010 అక్టోబర్లో ప్రసారమైన ఒక షో ఎపిసోడ్లో సావంత్ తన కుమారుడిపై అవమానకరమైన, అభ్యంతరకరమైన భాషను ఉపయోగించారని ఆరోపిస్తూ అహిర్వార్ తల్లి సావిత్రి ప్రేమ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రాసిక్యూషన్ ప్రకారం, వైవాహిక కలహాల కారణంగా రాజ్గఢ్కు చెందిన అహిర్వార్, అతని భార్య అనితలను ఆ షోకు ఆహ్వానించారు. దంపతుల మధ్య గొడవలు జరిగిన తర్వాత అనిత తన పుట్టింటికి తిరిగి వెళ్లిపోయింది. ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ డిసెంబర్ 1వ తేదీకి జరగనుందని శ్రీవాస్తవ తెలిపారు.