కన్నడ అర్థం కాదు... ట్రాన్స్లేట్ చేసినపుడు అసభ్యంగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు : నోరా ఫతేహీ
తాను నటించిన సర్కే చునార్ తేరీ సర్కే పాట వివాదంపై బాలీవుడ్ నటి నోరా ఫతేహి స్పందించారు. ఈ పాట చిత్రీకరించే సమయంలో తనకు కన్నడ భాష అర్థం కాదు కాబట్టి వారు చెప్పినట్టుగా నటించానని, పైగా ఆ సమయంలో అనువాదం చేసే సమయంలో అసభ్యంగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
కాగా, కన్నడ చిత్రం "కేడీ ది డెవిల్" చిత్రంలోని ఈ పాట పెను వివాదం సృష్టించింది. అనేక మంది సినీ ప్రముఖులు ఈ పాట సాహిత్యంపై స్పందించారు. పైగా, మానవ హక్కుల సంఘానికి కూడా ఫిర్యాదులు వెళ్లాయి. దీంతో పాటను తక్షణం నిషేధించాలంటూ కేంద్రం ఆదేశాలు జారీచేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ పాట వివాదంపై నోరా ఫతేహి స్పందించారు. ఈ సాంగ్ హిందీ వెర్షన్లో చోటుచేసుకున్న మార్పుల గురించి తనకు తెలియదని చెప్పారు. ఈ విషయంలో తన అనుమతి తీసుకోలేదని పేర్కొన్నారు.
'కన్నడ వెర్షన్ సాంగ్ షూటింగ్ మూడేళ్ల క్రితం జరిగింది. పెద్ద సినిమా కావడం, పైగా సంజయ్దత్తో కలిసి నటించే అవకాశం రావడంతో అంగీకరించా. హిందీ పాట 'ఖల్ నాయక్ హూ మే'ను రీమేక్ చేస్తున్నారనుకున్నా. అప్పుడు నాకు కన్నడ అర్థం కాదు కాబట్టి వారు చెప్పిన దానిపైనే ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు అసభ్యకరంగా ఉన్నట్లు అనిపించలేదు' అని అన్నారు.