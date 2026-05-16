నన్ను ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదు, నా ఇగో హర్ట్ అయ్యింది: రజినీకాంత్
సినిమా హీరోల్లో దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ స్టైలే వేరు. అంతేకాదు... ఆయన ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా హైలో వుంటుంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్లివస్తుంటారు. మానవ జన్మ గురించి ఆయన తత్వ బోధనలు కూడా చెబుతుంటారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... ఇటీవల ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ 45 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ 70వ జన్మదిన వేడుకల వేళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ వున్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని, తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన మాటల్లోనే... శ్రీశ్రీ రవిశంగర్ గురూజీ ఆశ్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంది. చుట్టూ చెట్లూచేమలు, మైమరిచిపోయే పచ్చదనం. ఎటు చూసినా అందరూ ఆనందంగా నవ్వుతున్నారు. వారిలో కార్మికులున్నారు, సెలబ్రిటీలున్నారు.
ఇంకోవైపు ఏనుగులు, గుర్రాలు, వందలకొద్దీ ఆవులు. అక్కడ ప్రత్యేకంగా 2 గుర్రాలు వున్నాయి. ఒక గుర్రం పేరు రజినీ. ఇక బాలురు.. నచికేత, ప్రహ్లాదలు. హిమాలయాల తర్వాత నేను ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేసిన చోటు ఇదే. ఇక్కడకు 2 రోజులు అనుకుని వచ్చాను. తెలియకుండానే 15 రోజులు వుండిపోయాను. శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ గురూజీ గారు తనతో పాటు భక్తులను సందర్శించేందుకు రమ్మన్నారు. నేను ఆయనతో అన్నాను. నేను మీతో వస్తే కాస్త డిస్టర్బ్ అవుతుందని. అభిమానులు రజినీగారు ఆటోగ్రాఫ్, ఫోటోలు అంటూ ఎగబడతారు అని అన్నాను. ఆయన చిరునవ్వుతో డిస్టర్బెన్స్ ఏమీ వుండదు. మీరు నాతో వచ్చేయండి అన్నారు.
VIDEO | Recalling his earlier visit to the Art of Living, actor Rajinikanth (@rajinikanth) brought the house down with his humorous take, said, 'nobody even looked at me'.#Rajinikanth pic.twitter.com/JPZGgxtLMv— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
గురుదేవ్ గారు ఎడమవైపున నేను ఆయన పక్కనే కూర్చున్నాను. మీకు చెబితే నమ్మరు. నన్ను ఒక్కరు కూడా విష్ చేయలేదు, అస్సలు పట్టించుకోలేదు. నా ఇగో హర్ట్ అయ్యింది. బైట ప్రపంచంలో నేను వెళితే నాచుట్టూ ఎంతోమంది గుమిగూడతారు. కానీ ఇక్కడ అదేమీలేదు. ఒకానొక సమయంలో కొందరికి నేను చేయి ఊపుతూ హాయ్ అని చెప్పినా ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు. అప్పుడు అర్థమైంది నాకు. గురూజీ చెప్పిన నో డిస్టర్బెన్స్ మాటకు అర్థం ఏమిటన్నది.
స్టార్ డమ్ వస్తుంది పోతుంది. కానీ స్పిరిట్యువాలిటీ అనేది నిజమైన స్టార్డమ్. ఇది మరణించిన తర్వాత కూడా మల్టిపుల్ అవుతుంది. చిరస్మరణీయం చేస్తుంది. మానవుని జన్మ ఎంతో అద్భుతమైనది. దానిని దుర్వినియోగం చేయవద్దని గురూజీ చెబుతారు. నిజంగా ఒక మంచి గురువును పొందడం చాలా కష్టం. అద్భుతమైన గురువు శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ లభించడం అదృష్టం అని అన్నారు.
కథ రివర్స్ అయ్యింది. భర్తలను ప్రియుడి సాయంతో చంపేస్తున్న ఘటనలు ఎన్నో వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతం సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. ప్రేమ, డబ్బు వ్యవహారంలో ఓ వివాహిత తన ప్రియుడిని దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన మహారాష్ట్రలోని థాణేలో వెలుగుచూసింది. హత్యకు తన భర్త సహాయం తీసుకుని, మృతదేహాన్ని ఓ డ్రమ్ములో కుక్కి డ్రైన్లో పడేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే, ముంబ్రాకు చెందిన అర్బాజ్ మక్సూద్ అలీ ఖాన్ (26) డోంబివలిలో ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాడు. అతనికి వసాయ్కు చెందిన మెహజబీన్ ఖాతూన్ (25) అనే వివాహితతో 2021 నుంచి సంబంధం ఉంది.
కేంద్ర మంత్రి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన బీజేపీ సీనియర్ నేత బండి సంజయ్ కుమారుడు భగీరథ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఓ యువతి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆయనపై హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు పోక్సో కేసును నమోదు చేశారు. దీంతో ఆయన అరెస్టు నుంచి తప్పించుకునేందుకు పరారీలో ఉన్నాడు. మరోవైపు, కోర్టు బెయిల్ కోసం ఆయన న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు.
ఓ వైద్యుడు తనకు పెళ్లయిన విషయాన్ని దాచిపెట్టి తన ఆసుపత్రిలో పనిచేసే నర్సుతో ప్రేమాయణం ప్రారంభించాడు. అంతేకాదు... ఆమె మెడలో దండ వేసేసి పెళ్లయ్యింది మనిద్దరికీ అని గత నాలుగేళ్లుగా ఆమెతో కాపురం కూడా చేస్తున్నాడు. ఇది కాస్తా భార్యకు తెలియడంతో భర్తను నిలదీసింది. దాంతో... నర్సుతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదనీ, ఆమెను పెళ్లి చేసుకోలేదని బుకాయించాడు. ఇక ఆ తర్వాత నుంచి నర్సును దూరం పెట్టేసాడు. వైద్యుడి చేతిలో తను మోసపోయానని తెలుసుకున్న నర్సు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన టీవీకే ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారికి ముఖ్యమంత్రి విజయ్ శాఖలను కేటాయించారు. ఇందులోభాగంగా, కీలకమైన హోం, పోలీస్, మహిళా శిశు సంక్షేమం, పట్టణ నీటి సరఫరా వంటి కీలక శాఖలను ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తనవద్దే ఉంచుకున్నారు. అయితే, మంత్రివర్గ విస్తరణలో కీలకమైన పలు శాఖలను తమ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్న కాంగ్రెస్, డీపీఐ, సీపీఐ, సీపీఎం, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్, అన్నాడీఎంకే రెబెల్ గ్రూపు ఎమ్మెల్యేలకు కేటాయించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గ్వాలియర్లో ఓ మైనర్ బాలికను కిడ్నాప్ చేసిన కొందరు కామాంధులు.. ఆ బాలికను బెంగుళూరు నగరానికి తీసుకెళ్లి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ కేసులో ఇద్దరు మహిళతో పాటు మొత్తం ఐదుగురుని అరెస్టు చేయగా, మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది గోధుమలతో చేసిన రోటీలను తినడం చేస్తున్నారు. ఐతే పరిమితికి లోబడి తింటే ఫర్వాలేదు కానీ మోతాదుకి మించి అదే పనిగా గోధు రోటీలను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రొట్టె అధికంగా తింటే అది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లను పెంచి శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. రోటీలు ఎక్కువ తింటే శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అధిక చెమట పట్టడం, శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రోటీలు ఎక్కువగా తింటే వాటిలో వుండే అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వుగా మారుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గోధుమ రోటీలను అధిక మోతాదులో తింటే జీర్ణ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.
వేసవి ఉష్ణ