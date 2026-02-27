స్ట్రీమింగ్లో Netflix, నిజం, అధికారము, భావనలను ప్రశ్నించే సైకాలజికల్ డ్రామా Accused
నిశ్శబ్దం అసహజంగా ఉంది. నిజం అనిశ్చితంగా ఉంది. సమాధానాలు రాకముందే తీర్పు వచ్చేస్తుంది. Accused ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా Netflixలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. Anubhuti Kashyap దర్శకత్వంలో, Dharma Productions నిర్మాణంలో రూపొందిన Accused ఒక సైకాలజికల్గా లోతైన డ్రామా, ఆరోపణల అసౌకర్యంలో ప్రేక్షకులను నేరుగా నిలబెడుతుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర డా. గీతికా సేన్, ఆమె పాత్రను Konkona Sen Sharma పోషించారు. ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ అయిన ఆమె జీవితంలో లైంగిక దుర్వినియోగ ఆరోపణలు బయటకు రావడంతో పరిస్థితులు మారిపోతాయి. ప్రజాభిప్రాయం కఠినమవుతూ, పరిశీలన తీవ్రమవుతున్నప్పుడు, ఆ ప్రభావం ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికీ చేరుతుంది. ముఖ్యంగా ఆమె భార్య మీరాతో ఉన్న వివాహబంధంలో. మీరా పాత్రను Pratibha Rannta పోషించారు.
ఈ చిత్రం సంచలనాత్మకతకు దూరంగా ఉండి, అనిశ్చితి, బలహీనత, భావోద్వేగ అసౌకర్యాన్ని ప్రశాంతంగా అన్వేషిస్తుంది. ఇది తీర్పులను కాదు, ఆలోచనను కోరుతుంది. చిత్రం విడుదల సందర్భంగా కొంకణా సేన్ శర్మ మాట్లాడుతూ, గీతికా తన పని, తన విశ్వసనీయత, తన స్థలంపై నియంత్రణకు అలవాటు పడిన మహిళ. కానీ పరిశీలనలో ఆమె అంతర్గతంగా ఎలా కూలిపోతుందో నన్ను చాలా కదిలించింది. ప్రదర్శనకన్నా నిశ్శబ్దం మరియు నటనపై నమ్మకం ఉంచిన కథలను Netflix ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం నాకు ఆనందంగా ఉంది అని అన్నారు.
ప్రతిభా రంటా మాట్లాడుతూ, మీరా పాత్ర పోషించడం అంటే నమ్మాలని అనిపించినా, హృదయం సందేహించే ఆ సంక్లిష్టమైన స్థితిలో జీవించడం లాంటిది. మహిళల గురించి ఇలాంటి నిజమైన, క్లిష్టమైన కథలను Netflix చెప్పడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని తెలిపారు. అరుదుగా అన్వేషించబడే ఆరోపణలు ఎదుర్కొనే వ్యక్తి దృక్కోణం నుంచి చెప్పబడిన ఈ కథ, ప్రేక్షకులు తమ స్వంత పక్షపాతాలను పరిశీలించి, క్రెడిట్స్ ముగిసిన తరువాత కూడా అనిశ్చితితో ఆలోచించేలా చేస్తుంది. అధికారము, భావన మరియు సందేహం యొక్క ధర గురించి చెప్పే ఈ కథ ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్లో ఉంది. కేవలం Netflix లో మాత్రమే.