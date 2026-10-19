Dragon 2027: డ్రాగన్ జూన్ 2027 విడుదల తేదీపై ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంబరాలు
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన 'డ్రాగన్' చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ పవర్ ఫుల్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయి అని నిర్మాతలు అంటున్నారు. విడుదలపై వదంతులు ఉన్నప్పటికీ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మాతలు డ్రాగన్ విడుదల తేదీని జూన్ 2027 వుంటుందనేలా సూచనలు చేయడంతో అబిమానులు ఆనందంలో వున్నారు.. మరోవైపు, సందీప్ రెడ్డి వంగా యొక్క 'స్పిరిట్' పోస్టర్ అక్టోబర్ 29, 2027కి మారడంతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
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అభిమానుల ఈ వాదనలు చిత్రంపై ఉన్న ఉత్సాహాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి, అయితే ఓపెనింగ్స్ అనేవి సినిమా కంటెంట్ మరియు పోటీపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కాగా, ఈ చిత్రం కథ విశ్వవ్యాప్తంగా ఎదుర్కొంటున్న సమాజిక అంశంగా వుండబోతోంది.
మాదకద్రవ్యాల వ్యాపార కథలో ఎన్టీఆర్ పవర్ఫుల్ లూగర్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం టీజర్ ఇప్పటికే యూట్యూబ్లో 66 మిలియన్ల వీక్షణలను దాటింది. ఎన్టీఆర్ పౌరాణిక 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' ప్రాజెక్ట్తో పాటు, 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించే రెండు చిత్రాలలో ఇది ఒకటిగా నిలిచే అవకాశం ఉందని అభిమానులు పేర్కొంటున్నారు.