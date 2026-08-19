NTR emotional : పెంపుడు కుక్క భఘీరను కోల్పోయిన ఎన్టీఆర్. భావోద్వేగ పోస్ట్
సెటబ్రిటీలోని పెంపుడు జంతువులు కూడా పెద్ద వార్తే. తాజాగా ఎన్.టి.ఆర్. పెంపుడు కుక్క బఘీర గురించి న్యూస్ పెట్టాడు. నాలుగేళ్లుగా ఇంట్లో ఓ కుటుంబ సభ్యుడిలా సందడి చేసిన తన పెంపుడు కుక్క భఘీర’ను కోల్పోయి ఎన్టీఆర్ తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఇటీవలే ఎన్.టి.ఆర్. కుడిచేతి భుజం ఆపరేషన్ చేసుకున్న ఫొటోతో కూడిన భఘీరను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫోటోలు పెట్టాడు. ఆ కుక్క పెద్దగా ఉంది Bernese Mountain Dog లాగా కనిపిస్తోంది.
NTR and pet dog babheera
తనతో కలిసి నడిచిన ప్రతి జ్ఞాపకాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ.. “నా జీవితాన్ని అందంగా మార్చినందుకు థాంక్యూ.. నీపై ప్రేమ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. మిస్ యూ మై లిటిల్ వన్” అంటూ ఎన్టీఆర్ భావోద్వేగంగా వీడ్కోలు పలికారు.
అయ్యో మరీ క్యూట్గా ఉంది.. అన్నా..జాగ్రత్తగా కోలుకుని బయటకు రా.. అంటూ నెటిజన్లు అభిమానులు స్పందిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల డ్రాగన్ షూట్ లో తగిలిన గాయంతో ప్రస్తుతం విశ్రాంతిలో ఉన్న తారక్ కి మరో హృదయ విదారక అనుభవం ఎదురైంది.
ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ హీరోగా దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ అలాగే మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ ల కలయికలో భారీ సినిమాలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. హీరోగానే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా తారక్ కొత్త టర్న్ తీసుకోబోతున్నారు.