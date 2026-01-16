శుక్రవారం, 16 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 16 జనవరి 2026 (11:39 IST)

NTR: బాడీ తగ్గించుకుని కొత్త లుక్ లో ఎన్.టి.ఆర్. - అనిల్ కపూర్ ఎంట్రీ

NTR New look Airport
కథానాయకుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం డ్రాగన్. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా రోజుల క్రితం రామోజీ ఫిలింసిటీలో జరిగింది. అయితే కొంతకాలం గేప్ వచ్చింది. దానితో సినిమాపై పలు రూమర్స్ వచ్చాయి. షూట్ చేసినంతవరకు తీసి మరోసారి రీషూట్ చేయనున్నారని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ అయింది. అయితే దానిపై క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోయినా ఎన్.టి.ఆర్. తన షూటింగ్ కు గేప్ ఇచ్చి బాడీని తగ్గించుకున్నారు.
 
తాజాగా సంక్రాంతికిముందు ఎయిర్ పోర్ట్ లో వస్తూ అక్కడి ఫొటోగ్రాఫర్లకు చిక్కాడు. తన  పిల్లలతో వస్తూ వున్న పొటోలు కనిపించాయి. దానితో చాలా స్లిమ్ గా కనిపించారు. కేవలం డ్రాగన్ చిత్రం కోసం అలామారారని కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. దేవర సినిమా తర్వాత సీక్వెల్ చేయాలనుకున్నా అది సాధ్యపడలేదు. దానితో బాడీని మార్చుకోవాల్సి వచ్చిందని తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత హృతిక్ రోషన్ తో కలిసి బాలీవుడ్ మూవీ 'వార్ 2'లో నటించాడు.
 
తాజాగా, కొత్త లుక్ లో శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కెమెరాల కంటికి చిక్కాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదిలా వుండగా, డ్రాగన్ లో బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ నటించనున్నట్లు తనే స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. యానిమల్ సినిమా తర్వాత ఆయన నటిస్తున్న సినిమా ఇది.

వ్యాపారంలో నష్టం, 100 మంది పురుషులతో శృంగారం, డబ్బుకోసం బ్లాక్‌మెయిల్

వ్యాపారంలో నష్టం, 100 మంది పురుషులతో శృంగారం, డబ్బుకోసం బ్లాక్‌మెయిల్తెలంగాణ లోని మంచిర్యాల జిల్లాలో జరిగిన నేరం సమాజంలో డబ్బు కోసం కొంతమంది ఎలా దిగజారిపోతున్నారో తేటతెల్లం చేస్తోంది. వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చేసరికి తీసుకున్న అప్పులు చెల్లించేందుకు ఆ దంపతులు సమాజంలో తలదించుకునే మార్గాన్ని అనుసరించారు. పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేట మండలం వెంకటరావు పేటకు చెందిన 31 ఏళ్ల వ్యక్తి కరీంనగర్‌లో మార్బుల్, ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. ఇతడు మంచిర్యాలకు చెందిన మహిళతో వివాహమైంది. చేస్తున్న వ్యాపారం కాస్త మందగించి నష్టాలు రావడంతో పూర్తిగా అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు.

గోల్కొండ కోట.. గోల్ఫ్ క్లబ్ ప్రాంగణంలో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభం

గోల్కొండ కోట.. గోల్ఫ్ క్లబ్ ప్రాంగణంలో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభంగోల్కొండ కోట సమీపంలోని గోల్ఫ్ క్లబ్ ప్రాంగణంలో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ఫెస్టివల్ శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ప్రారంభం కావడంతో, ఏడు నుండి ఎనిమిది మంది ప్రయాణికులను మోసుకెళ్తున్న దాదాపు 18 హాట్ ఎయిర్ బెలూన్లు గాల్లోకి ఎగిరాయి. పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఈ ఉత్సవాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ ప్రయాణం చేశారు.

రాష్ట్ర ప్రజలకు కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు

రాష్ట్ర ప్రజలకు కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ప్రజలకు కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ పండుగ సాంస్కృతిక, వ్యవసాయ ప్రాముఖ్యతను పునరుద్ఘాటించారు. తన సందేశంలో, రైతులు, పశువుల మధ్య ఉన్న పవిత్ర బంధాన్ని కనుమ పండుగ సమాజానికి గుర్తు చేస్తుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. పశు సంపదనే భూమికి నిజమైన సంపద అని, అది రైతుల జీవితాలు, జీవనోపాధిలో విడదీయరాని భాగమని చంద్రబాబు అభివర్ణించారు. ప్రకృతి పట్ల, గ్రామీణ జీవనం పట్ల గౌరవం అనే సంప్రదాయంలో పాతుకుపోయిన పశువులను పూజించడం, వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనే పవిత్ర కర్తవ్యాన్ని ఈ పండుగ బోధిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మత్స్య, ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో అభివృద్ధి.. ఇజ్రాయేల్‌తో సంతకం చేసిన భారత్

మత్స్య, ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో అభివృద్ధి.. ఇజ్రాయేల్‌తో సంతకం చేసిన భారత్మత్స్య, ఆక్వాకల్చర్ రంగంలో ఇజ్రాయెల్ అధునాతన సాంకేతికతలు, ఆవిష్కరణలను, భారతదేశ విస్తారమైన జల వనరులను గుర్తిస్తూ, ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి భారతదేశం, ఇజ్రాయెల్ ఒక ఉమ్మడి మంత్రిత్వ ప్రకటనపై సంతకం చేశాయి. జనవరి 13-15 తేదీలలో ఇజ్రాయెల్‌లోని ఐలాట్‌లో జరిగిన బ్లూ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ: సీ ది ఫ్యూచర్ 2026 అనే రెండవ ప్రపంచ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనడానికి కేంద్ర మత్స్య శాఖ మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ నేతృత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి భారత ప్రతినిధి బృందం సందర్శించిన సందర్భంగా ఈ ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు.

Mysamma Temple: మైసమ్మ ఆలయంలో విధ్వంసం.. అనుమానితుడి అరెస్ట్

Mysamma Temple: మైసమ్మ ఆలయంలో విధ్వంసం.. అనుమానితుడి అరెస్ట్హైదరాబాద్ పురానాపూల్ దర్వాజా సమీపంలోని మైసమ్మ ఆలయంలో జరిగిన విధ్వంసంపై కామటిపురా పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన కేసులో పోలీసులు శుక్రవారం ఒక అనుమానితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనలో ఆలయ వరండాలో ఉంచిన ఫ్లెక్సీ బ్యానర్, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహం ధ్వంసమయ్యాయి.

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండే

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండేనూతన సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ తాను తీసుకునే నిర్ణయాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలని అనన్య పాండే కోరుకుంటోంది. తన కొత్త ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లో, ఆమె అద్దం ముందు నిల్చొని ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని పంచుకుంది, నూతన సంవత్సర తీర్మానాలతో వచ్చే సుపరిచితమైన ఒత్తిడిని తానంతట తానే ఎదుర్కొంటూ మాట్లాడుకుంటోంది. కాలం ఎంత త్వరగా మారుతుందో మరియు కొత్త సంవత్సరం, కొత్త నేను అనే ఆలోచన ఆందోళనను ఎలా అనుసరిస్తుందో గుర్తిస్తూ, అనన్య మరింత స్థిరమైన విధానాన్ని ఎంచుకుంది-అసాధ్యమైన అంశాలను వెంబడించే బదులు చిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టింది.

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు. చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.
