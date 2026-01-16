NTR: బాడీ తగ్గించుకుని కొత్త లుక్ లో ఎన్.టి.ఆర్. - అనిల్ కపూర్ ఎంట్రీ
కథానాయకుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం డ్రాగన్. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ చాలా రోజుల క్రితం రామోజీ ఫిలింసిటీలో జరిగింది. అయితే కొంతకాలం గేప్ వచ్చింది. దానితో సినిమాపై పలు రూమర్స్ వచ్చాయి. షూట్ చేసినంతవరకు తీసి మరోసారి రీషూట్ చేయనున్నారని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ అయింది. అయితే దానిపై క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోయినా ఎన్.టి.ఆర్. తన షూటింగ్ కు గేప్ ఇచ్చి బాడీని తగ్గించుకున్నారు.
తాజాగా సంక్రాంతికిముందు ఎయిర్ పోర్ట్ లో వస్తూ అక్కడి ఫొటోగ్రాఫర్లకు చిక్కాడు. తన పిల్లలతో వస్తూ వున్న పొటోలు కనిపించాయి. దానితో చాలా స్లిమ్ గా కనిపించారు. కేవలం డ్రాగన్ చిత్రం కోసం అలామారారని కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. దేవర సినిమా తర్వాత సీక్వెల్ చేయాలనుకున్నా అది సాధ్యపడలేదు. దానితో బాడీని మార్చుకోవాల్సి వచ్చిందని తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత హృతిక్ రోషన్ తో కలిసి బాలీవుడ్ మూవీ 'వార్ 2'లో నటించాడు.
తాజాగా, కొత్త లుక్ లో శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కెమెరాల కంటికి చిక్కాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదిలా వుండగా, డ్రాగన్ లో బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ నటించనున్నట్లు తనే స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. యానిమల్ సినిమా తర్వాత ఆయన నటిస్తున్న సినిమా ఇది.