NTR: ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రం అప్ డేట్ - మే 20న గ్లింప్స్, జూన్ 11న సినిమా విడుదల
ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఎన్టీఆర్ నీల్' చిత్రం, గతంలో 2026 జూన్లో విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు దానిని మార్చి, 2027 జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ విడుదలను ఖరారు చేసింది. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ గ్లింప్స్ లేదా టీజర్ మే 20న విడుదల కానుంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, టీ-సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రకటనతో పాటు, ఒక ప్రమోషనల్ పోస్టర్ను కూడా విడుదల చేసింది.
మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కలయికలో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం మొదట షూటింగ్ ను హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిలింసిటీలో చిత్రీకరించారు. అనంతరం కొంత గేప్ తీసుకుని అబుదాబిలో చిత్రీకరణ జరిగింది. ఇంకా పలు ప్రాంతాలలో చిత్రీకరణ చేయనున్నారు. ఈ చిత్రం ఎన్.టి.ఆర్. కు మరో మైలురాయిలా తీర్చిదిద్దేందుకు దర్శకుడు క్రిషిచేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలు పలు విదేశీ భాషల్లోనూ విడుదల చేయనున్నారు.