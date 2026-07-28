NTR injured : డ్రాగన్ షూటింగ్ లో ఎన్.టి.ఆర్. భుజానికి గాయం -నెలపాటు రెస్ట్
జూ.ఎన్.టి.ఆర్. షూటింగ్ చేస్తుండగా గాయాలు అయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని ఆయన టీమ్ ధ్రువీకరిస్తూ, సీనియర్ డాక్టర్ల చికిత్సలో వున్నారని తెలియజేస్తున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో, జూన్ 2027లో విడుదల కానున్న 'డ్రాగన్' యాక్షన్ సినిమా చిత్రీకరణలో ఉండగా, జూ.ఎన్.టి.ఆర్.కు సోమవారం సాయంత్రం తన భుజానికి గాయపడ్డారు. పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని హైదరాబాద్లోని వైద్యులు సూచించారు.
NTR.. NTR
త్వరలోనే మరిన్ని వివరాలు తెలియజేస్తామని చిత్ర బృందం హామీ ఇచ్చింది. సంగీత దర్శకుడు ఎస్. థమన్ ఎస్ ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఒక భావోద్వేగభరితమైన ఆలింగన ఫోటోను పోస్ట్ చేయగా, దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని మరియు తెలుగు చిత్రసీమ అభిమానులు ప్రార్థనలు మరియు #GetWellSoonNTR సందేశాలను పంపారు.
జూ.ఎన్.టి.ఆర్. టీమ్ ప్రకటన
ఈ రోజు సాయంత్రం శ్రీ ఎన్టీఆర్ ( @tarak9999 ) గారి భుజానికి దురదృష్టవశాత్తు గాయమైందని తెలియజేయడానికి చింతిస్తున్నాము.
డాక్టర్ జె. మధుసూదన్ రావు మరియు డాక్టర్ ఆర్. ఎ. పూర్ణచంద్ర తేజస్వి నేతృత్వంలోని వైద్యుల బృందం, సమగ్ర వైద్య పరీక్షల అనంతరం, ఆయన సజావుగా మరియు పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఆరు నుండి ఎనిమిది వారాల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించింది.
ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదని అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాము.
ఆయన ఆరోగ్యం మరియు కోలుకోవడం గురించిన అధికారిక సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూనే ఉంటాము.
మీ అవగాహనకు మరియు నిరంతర మద్దతుకు ధన్యవాదాలు.
ఇటీవలి కాలంలో టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలు పవన్ కళ్యాణ్, బాలకృష్ణ, రామ్ చరణ్ కూడా గాయాలు పాలుకావడం తెలిసిందే.