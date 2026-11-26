NTR’s new house : శ్రీరాముడి చిత్రపటాన్ని కొత్త ఇంటికి స్వాగతించిన ఎన్టీఆర్
హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో తోట వైకుంఠం పెయింటింగ్ను కథానాయకుడు ఎన్టీఆర్ అందుకున్నారు. రంగురంగుల, ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించిన కళాకృతి ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, ఈ క్షణం 'కృతజ్ఞత అపారమైన ఆనందంతో' నిండి ఉందని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ గ్రామీణ సంస్కృతిని చిత్రించడంలో ప్రసిద్ధి చెందిన తోట వైకుంఠం, ఎన్టీఆర్ కొత్తగా పునరుద్ధరించిన నివాసానికి దీనిని స్వయంగా అందజేశారు.
NTR, Lord Rama Painting by Thota Vaikuntam
ఈ నేపథ్యంలో, ఎన్టీఆర్ రాబోయే చిత్రాలపై ఉత్సాహం పెరుగుతోంది: 2027లో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో ఒక వినోదాత్మక చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభించనుంది, మరియు ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో హై-ఆక్టేన్ చిత్రం *డ్రాగన్* జూన్ 2027లో విడుదల కానుంది. కళాభిరుచి మరియు యాక్షన్-ప్యాక్డ్ ప్రాజెక్ట్ల కలయికను అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
తన 'డ్రాగన్' సినిమా కోసం ఆయన సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, సంస్కృతి పట్ల ఆయనకున్న అభిమానాన్ని ప్రశంసిస్తూ అభిమానులు ఆ ఫోటోలను చూసి సంబరపడ్డారు. ఇక అనిల్ రావిపూడి అయితే, ఎన్.టి.ఆర్. తో పని చేయడం సూపర్ డూపర్ & చాలా పెద్ద అవకాశం. మాస్ అప్పీల్, కామెడీ, న్యూట్రల్స్ ఆడియన్స్ మొదలైనవి అంధరికి నాచే లాగ తారక్ గారితో ఒక మ్యాజిక్ చెయ్యాలి అని పోస్ట్ పెట్టారు.