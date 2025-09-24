Pawan: డల్లాస్ లో ఓజీ 25 అడుగుల కటౌట్ - నైజాంలో పుష్ప 2: ది రూల్ ను క్రాస్ చేస్తుందా....
ఓజీ మార్కెట్ ఓవర్ సీస్ లో హంగామా
Pawan Kalyan's OG 25-foot cutout in Dallas,
సాగుతోంది. డల్లాస్ లో తెలుగువారు ఎక్కువగా వుండే ప్రాంతం. అక్కడ సినీమార్క్ ఐమాక్స్ థియేటర్లో డల్లాస్ మెగా అభిమానులచే 25 అడుగుల కటౌట్ ఆవిష్కరణ చేయడంతో అభిమానుల వేడుకలు నిర్వహించారు.
పవర్స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నిస్సందేహంగా భారీ ప్రేక్షకులను ఆకర్షిస్తాడు, కానీ అతని ఇటీవలి సినిమాలు ఆశించిన ఉత్సాహాన్ని సృష్టించలేకపోయాయి. OG తో, స్టార్ నటుడు ఇప్పుడు ఆశాజనకమైన కంటెంట్తో వస్తున్నాడు. ఫలితంగా, అన్ని ప్రాంతాలలో ముందస్తు బుకింగ్లు అద్భుతమైనవి.
పవన్ కళ్యాణ్ బలమైన
Pawan Kalyan's OG new poster
జోన్ అయిన నైజాం అద్భుతమైన ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉంది. OG ఈ ప్రాంతంలో ప్రారంభ రోజున (పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో సహా) రూ. 25 కోట్ల పంపిణీదారు వాటాను సంపాదించే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2: ది రూల్ తో ఉంది. OG మంచి టాక్ను పొందగలిగితే, ఆ రికార్డ్ వాక్ ఇన్ ది పార్క్ అవుతుంది.
సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాలో ఇమ్రాన్ హష్మి, ప్రియాంక మోహన్, శ్రీయా రెడ్డి, ప్రకాష్ రాజ్ మరియు ఇతరులు కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. DVV దానయ్య మరియు కళ్యాణ్ దాసరి నిర్మించిన ఈ బిగ్గీకి థమన్ సంగీతం అందించారు.