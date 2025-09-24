బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025 (18:33 IST)

Pawan: డల్లాస్ లో ఓజీ 25 అడుగుల కటౌట్ - నైజాంలో పుష్ప 2: ది రూల్ ను క్రాస్ చేస్తుందా....

Pawan Kalyan's OG 25-foot cutout in Dallas,
ఓజీ మార్కెట్ ఓవర్ సీస్ లో హంగామా సాగుతోంది. డల్లాస్ లో తెలుగువారు ఎక్కువగా వుండే ప్రాంతం. అక్కడ సినీమార్క్ ఐమాక్స్ థియేటర్‌లో డల్లాస్ మెగా అభిమానులచే 25 అడుగుల కటౌట్ ఆవిష్కరణ చేయడంతో అభిమానుల వేడుకలు నిర్వహించారు. 
 
పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నిస్సందేహంగా భారీ ప్రేక్షకులను ఆకర్షిస్తాడు, కానీ అతని ఇటీవలి సినిమాలు ఆశించిన ఉత్సాహాన్ని సృష్టించలేకపోయాయి. OG తో, స్టార్ నటుడు ఇప్పుడు ఆశాజనకమైన కంటెంట్‌తో వస్తున్నాడు. ఫలితంగా, అన్ని ప్రాంతాలలో ముందస్తు బుకింగ్‌లు అద్భుతమైనవి.
 
Pawan Kalyan's OG new poster
పవన్ కళ్యాణ్ బలమైన జోన్ అయిన నైజాం అద్భుతమైన ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉంది. OG ఈ ప్రాంతంలో ప్రారంభ రోజున (పెయిడ్ ప్రీమియర్‌లతో సహా) రూ. 25 కోట్ల పంపిణీదారు వాటాను సంపాదించే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2: ది రూల్ తో ఉంది. OG మంచి టాక్‌ను పొందగలిగితే, ఆ రికార్డ్ వాక్ ఇన్ ది పార్క్ అవుతుంది.
 
సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాలో ఇమ్రాన్ హష్మి, ప్రియాంక మోహన్, శ్రీయా రెడ్డి, ప్రకాష్ రాజ్ మరియు ఇతరులు కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. DVV దానయ్య మరియు కళ్యాణ్ దాసరి నిర్మించిన ఈ బిగ్గీకి థమన్ సంగీతం అందించారు.

Dantewada: దంతెవాడ 71మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారు

Dantewada: దంతెవాడ 71మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారుఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దంతేవాడ జిల్లాలో బుధవారం 71మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. 21 మంది మహిళలు సహా నక్సలైట్లు సీనియర్ పోలీసు, సీఆర్పీపీఎఫ్ అధికారుల ముందు లొంగిపోయారని, మావోయిస్టు భావజాలం పట్ల నిరాశ చెందారని దంతేవాడ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ గౌరవ్ రాయ్ తెలిపారు. లొంగిపోయిన కార్యకర్తలలో 17 ఏళ్ల బాలుడు, 16-17 ఏళ్ల వయస్సు గల ఇద్దరు మైనర్ బాలికలు కూడా ఉన్నారు. బస్తర్ రేంజ్ పోలీసులు ప్రారంభించిన లోన్ వర్రాటు, పూనా మార్గెం పునరావాస కార్యక్రమాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త లొంగుబాటు, పునరావాస విధానం ద్వారా కూడా తాము ఆకట్టుకున్నామని నక్సలైట్లు తెలిపారు.

రైల్వే ఉద్యోగులకు బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం కేబినెట్

రైల్వే ఉద్యోగులకు బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం కేబినెట్రైల్వే ఉద్యోగులకు బోనస్ కేంద్ర మంత్రివర్గం ప్రకటించింది. దసరా, దీపావళి సందర్భంగా రైల్వే ఉద్యోగులకు బోనస్ చెల్లించేందుకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 78 రోజుల వేతనాన్ని 'ఉత్పాదకతతో ముడిపడిన బోనస్‌' రూపంలో చెల్లించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన బుధవారం జరిగిన క్యాబినెట్‌ సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయంతో మొత్తం 10.91 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. మొత్తం రూ.1865.68 కోట్లు పీఎల్‌బీ కింద చెల్లించనున్నట్లు రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ వెల్లడించారు.

Chandra Babu: అమరావతిలో బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయండి.. చంద్రబాబు

Chandra Babu: అమరావతిలో బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయండి.. చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనేక బ్యాంకులను గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని నగరం అమరావతిలో తమ ప్రాంతీయ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేయాలని, వివిధ ప్రాజెక్టులలో రాష్ట్రంతో భాగస్వామ్యం కావాలని అభ్యర్థించారు. ముఖ్యమంత్రి మంగళవారం రాత్రి గుంటూరు జిల్లా ఉండవల్లిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, ఇతర బ్యాంకుల చైర్‌పర్సన్‌లు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు (MDలు)తో సమావేశమయ్యారు.

దొంగబాబా.. ఢిల్లీలో మహిళా విద్యార్థులపై లైంగిక వేధింపులు

దొంగబాబా.. ఢిల్లీలో మహిళా విద్యార్థులపై లైంగిక వేధింపులుఢిల్లీ పోలీసులు స్వామి చైతన్యానంద సరస్వతి అలియాస్ పార్థ సారథి అనే బాబాపై కేసు నమోదు చేశారు. ఒక మేనేజ్‌మెంట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లోని అనేక మంది మహిళా విద్యార్థులపై పార్థ సారథి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. ఆగస్టు 4న వసంత్ కుంజ్ నార్త్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైంది. నిందితుడు ఇన్‌స్టిట్యూట్ నిర్వహణ కమిటీ సభ్యుడని పోలీసులు తెలిపారు.

స్కూలుకని చెప్పి ప్రియుడితో సరసాలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన తల్లి ఏం చేసింది (video)

స్కూలుకని చెప్పి ప్రియుడితో సరసాలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన తల్లి ఏం చేసింది (video)తెలిసితెలియని వయసులోనే ప్రేమలు. సెల్ ఫోన్లలో వచ్చే సమాచారం మరింత రెచ్చగొడుతుండటం, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వీడియోలు వాటికి ఆజ్యం పోయడంతో చాలామంది చిన్న వయసులోనే పక్కదారి పడుతున్నారు. ప్రేమ పేరుతో చదువుకునే వయసులోనే జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే... తన కుమార్తె ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు వెళ్తుంది. కానీ ఇటీవల కొన్నిరోజులుగా ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది.

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.
