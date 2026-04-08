బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026 (18:03 IST)

Chai Shots : టీవీ, ఓటీటీ తరహాలో చాయ్ షాట్స్ యాప్ లో పాత కొత్త సీరియల్స్: శరత్ చంద్ర

Sarath Chandra, Anurag Reddy, Balabhadrapatruni Ramani, Suhasini
Sarath Chandra, Anurag Reddy, Balabhadrapatruni Ramani, Suhasini
డిజిటల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో ట్రెండ్ సెట్టర్‌గా నిలిచిన చాయ్ బిస్కెట్ ఇటీవలే లాంచ్ చేసిన షార్ట్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారం ‘చాయ్ షాట్స్’ సూపర్ సక్సెస్ సాధించింది. స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ‘చాయ్ షాట్స్’ కంటెంట్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకు వేస్తూ కొత్త సీరియల్స్‌తో పాటు తెలుగు ఐకానిక్ సీరియల్స్‌ను కూడా చాయ్ షాట్స్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. ఈ విశేషాలను వెల్లడిస్తూ ‘చాయ్ షాట్స్ కిట్టీ పార్టీ మీట్ నిర్వహించారు.
 
ఈ మీట్ లో చాయ్ షాట్స్ కో-ఫౌండర్ శరత్ చంద్ర మాట్లాడుతూ, డిసెంబర్‌లో చాయ్ షాట్స్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించాం. అప్పటికి యాప్‌ను ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఎలాంటి కంటెంట్ ఇవ్వాలని ఆలోచనల్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు మూడు నెలలు గడిచాయి. ఈ సమయంలో మేము గుర్తించిన విషయం ఏమిటంటే..మా ఆడియన్స్‌లో దాదాపు 70%  35 ఏళ్లు పైబడినవారు. చాయ్ బిస్కెట్‌ లో మేము యంగ్ ఆడియన్స్ కోసం కంటెంట్ చేయడం అలవాటు. చాయ్ షాట్స్ లో టీవీ సీరియల్స్ తరహా కంటెంట్ చేసినప్పుడు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. అందుకే రమణి గారిని సంప్రదించి దీన్ని ఇంకా పెద్ద స్థాయిలో ఎలా తీసుకెళ్లాలి అని చర్చించాం. 
 
ప్రస్తుతం టీవీకి పని చేస్తున్న యాక్టర్స్, డైరెక్టర్స్‌తో కలిసి దాదాపు డజన్ షార్ట్ సీరియల్స్ రూపొందించాం. ఇవన్నీ యాప్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రతి ఎపిసోడ్ రెండు నిమిషాలు  ఉంటుంది. ఒక సీజన్‌లో దాదాపు 30 ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి. ఇప్పటివరకు 15కి పైగా షార్ట్ సీరియల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా కొత్తవి వస్తున్నాయి. డివోషనల్ షోస్ కూడా ప్రారంభించాం. ‘ఋతురాగాలు’ వంటి కల్ట్ సీరియల్స్‌తో పాటు మరికొన్ని లెజెండరీ తెలుగు షోస్‌ను చాయ్ షాట్స్‌లో తీసుకురాబోతున్నాం. చాయ్ షాట్స్ ను టీవీ, ఓటీటీ కలిపి ఒక ప్యాకేజ్‌గా చేయాలని అనుకుంటున్నాం. చిన్నప్పుడు చూసిన ‘పట్టుకుంటే పట్టు చీర’ లాంటి షోను మళ్లీ రిక్రియేట్ చేశాం.  హరితేజ గారితో ఆ షోను రూపొందిస్తున్నాం. ప్రతి రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ప్రసారం అవుతుంది. ఇప్పుడు ‘టీవీ ఎవరు చూస్తున్నారు?’ అనే అభిప్రాయం ఉంది. కానీ టీవీలో ఉన్న భావోద్వేగాలు, డ్రామా..  ఇవన్నీ యాప్‌లోకి తీసుకురావడం మా లక్ష్యం.”
 
అనురాగ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ…“కరోనా సమయంలో ఆఫీస్‌కు ఎవరు రాకపోవడంతో ఒక నిమిషం నిడివి గల వీడియోలు చేయడం ప్రారంభించాం. అవే మైక్రో డ్రామాలుగా మారాయి. చైనీస్, కొరియన్ కంటెంట్‌ను డబ్బింగ్ చేసి ఇండియా యూజర్స్‌కు అందిస్తున్నారు. కానీ మన దగ్గర అద్భుతమైన కంటెంట్ వుంది. ‘ఋతురాగాలు’ వంటి కల్ట్ తెలుగు సీరియల్స్‌ను మళ్లీ ప్రేక్షకులకు అందించబోతున్నాం.  మన సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే కంటెంట్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అనేది మా లక్ష్యం. ‘ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్’..పాత కథలు కొత్త రూపంలో ప్రేక్షకులను మళ్లీ అలరిస్తాయి. భావోద్వేగాలు ఎప్పుడూ మారవు, వాటి రూపమే మారుతుంది.
 
రచయిత్రి బలభద్రపాత్రుని రమణి మాట్లాడుతూ… శరత్ చాయ్ బిస్కెట్‌తో చాలా సక్సెస్ సాధించాడు. చాయ్ షాట్స్ తో ఇంకా ఎక్కువ సక్సెస్ కావాలని ఆశిస్తున్నాను. క్రియేటివ్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేయడానికి మా టీమ్ ఎంతో సహకరించింది. నటీనటులు, డైరెక్టర్స్, టెక్నికల్ టీమ్ అందరూ అద్భుతంగా పని చేస్తున్నారు. చాయ్ షాట్స్‌లో మంచి కంటెంట్ ఉంది. మంచి సీరియల్స్‌ను షార్ట్ ఫార్మాట్‌లో అందించాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చాం. సీనియర్ సిటిజన్స్‌కు కూడా సరిపోయే కంటెంట్, డివోషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అందిస్తున్నాం. మంచి కథలు, మంచి ఆర్టిస్టులతో నాణ్యమైన కంటెంట్ అందిస్తున్నాం.  
 
నటి సుహాసిని మాట్లాడుతూ…“రమణి గారు చాయ్ షాట్స్ గురించి చెప్పినప్పుడే  చాలా ఎక్సైట్  అయ్యాను. సాధారణంగా రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టే సిరీస్‌ను ఒక గంటలో పూర్తి చేయడం చాలా కొత్త అనుభవం. నేను ఇందులో ప్రొడ్యూసర్‌గా కూడా ఉన్నాను. యాక్టింగ్ కూడా కొత్తగా అనిపించింది. కథలు చాలా బాగున్నాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చూడదగ్గ కంటెంట్ ఇందులో ఉంది
 
ప్రొడ్యూసర్ నాగబాబు మాట్లాడుతూ… ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రమణి గారికి ధన్యవాదాలు. ఇందులో పని చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను బాబా భక్తుడిని. డివోషనల్ కంటెంట్ చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది
 
ప్రొడ్యూసర్ భారతి కృష్ణ మాట్లాడుతూ, రమణి గారు షార్ట్ సీరియల్స్ చేయమని పిలిచినప్పుడు మొదట కొంచెం సందేహించాం. కానీ పని చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాం. శరత్, అనురాగ్ గారి విజన్‌కు హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాలి. ఇప్పుడు డివోషనల్ కంటెంట్ కూడా ప్రారంభించడం మంచి విషయం. ఈ రోజుల్లో యువత కూడా డివోషనల్ కంటెంట్ ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ ట్రెండ్ భవిష్యత్తులో ఇంకా పెరుగుతుంది.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ప్రధానకార్యదర్శిపై ఈసీ వేటు

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ఈ నెల 23వ తేదీన జరుగనుంది. ఇందుకోసం ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.మురుగానందంను తక్షణమే ఆ బాధ్యతల నుంచి తొలగిస్తూ బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆయన స్థానంలో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఎం.సాయికుమార్‌ను కొత్త సీఎస్‌గా నియమించింది.

ఒకవైపు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం - మరోవైపు క్షిపణిదాడులు

ఒకవైపు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం - మరోవైపు క్షిపణిదాడులుఅమెరికా ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ పశ్చిమాసియాలోని పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు కొనసాగడం ఆందోళన రేకెత్తిస్తుంది. తమ దేశానికి చెందిన లావన్ ద్వీపంపై బుధవారం దాడులు జరిగినట్టు ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఈ దీవిలోని చమురు శుద్ధి కేంద్రాన్ని శత్రువులు లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్టు పేర్కొంది.

కాల్పుల విరమణపై ట్రంప్ కామెంట్స్ ... ప్రపంచ శాంతికి ఇది గొప్ప రోజు

కాల్పుల విరమణపై ట్రంప్ కామెంట్స్ ... ప్రపంచ శాంతికి ఇది గొప్ప రోజుఅమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు రెండు వారాల పాటు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరిచడంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మరోమారు స్పందించారు. ప్రపంచ శాంతికి ఇది రోజని వ్యాఖ్యానించారు. పశ్చిమాసియాలో ఇది సువర్ణాధ్యాయం కాబోతోందని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌కు ఇక చాలు అనిపించిందని యుద్ధాన్ని ఉద్దేశించి అన్నారు. అలాగే, ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ పునర్నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించుకోవచ్చని సూచించారు.

దౌత్య చర్చలే సంఘర్షణలకు ముగింపు : భారత విదేశాంగ శాఖ

దౌత్య చర్చలే సంఘర్షణలకు ముగింపు : భారత విదేశాంగ శాఖఅమెరికా - ఇరాన్‌ మధ్య కాల్పుల విరమణపై భారత్‌ స్పందించింది. ఈ సీజ్‌ఫైర్‌ను ఇరుదేశాలు అంగీకరించడాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయంతో పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొంటుందని ఆశిస్తున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది.

సనాతన ధర్మాన్ని కరోనాతో పోల్చిన ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారే?

సనాతన ధర్మాన్ని కరోనాతో పోల్చిన ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారే?తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు (Tamilnadu Assembly Elections) ఏప్రిల్ 23న జరుగనున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ప్రధాన పార్టీలన్నీ బండలు పగిలే ఎండల్లో సైతం ప్రజల వద్దకు వెళ్తున్నారు. పర్యటనలు, ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదిలావుంటే సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలి, అది కరోనా లాంటిదంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన తమిళనాడు డిప్యూటీ సీఎం ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఇప్పుడు దేవాలయాలు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఈ ఫీట్స్ చూసిన ఓటర్లు... అంతా ఎన్నికల మహిమ. ఎన్నికలు వస్తే నాలుకను మడతపెట్టి నోట్లో పెట్టుకుంటారు. నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడిన మాటలను ఇప్పుడేమీ చెప్పరు.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లా

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల్ల ఇవి మేలు చేస్తాయి. జీడిపప్పు మంచి కొవ్వును పెంచి ఎల్డిఎల్ కొవ్వును తగ్గిస్తుంది, చెడు కొవ్వును నిర్మూలిస్తుంది. ఖర్జూరాలులో వున్న పొటాషియం నిల్వలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించేదుకు దోహదం చేస్తాయి.

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?తులసి. తులసి ఆధ్యాత్మికపరంగానే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తులసి ఆకు ఒక్కటి నమిలినా ఎన్నో అనారోగ్యాలు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తగినన్ని తులసి ఆకులను రాత్రిపూట మంచినీటిలో నానబెట్టుకుని ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి. ఈ తులసి నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, కడుపులో మంట సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. తులసిలో వున్న యాంటిమైక్రోబయల్ గుణాల వల్ల శ్వాసకోస ఇబ్బందులు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తులసి నీటిని తాగడం వల్ల శరీరంలోని టాక్సిన్స్, క్రిములు నశిస్తాయి. తులసి నీటిని తాగేవారి చర్మం కాంతివంతంగా మిలమిల మెరిసిపోతుంది.
