ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః రీమేక్ కనుక తరుణ్ చేయన్నాడు : సృజన్ యరబోలు
remake, Om Shanti Shanti Shanti
మలయాళం లో కంటే ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. మలయాళం వర్షన్ చూడని వాళ్ళకి ఇది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలా అనిపిస్తుంది. చూసిన వారికి సర్ ప్రైజ్ గా వుంటుంది. ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమా గుర్తుకు రాదు. ప్రిమియర్స్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అని నిర్మాత సృజన్ యరబోలు అన్నారు.
తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా జంటగా నటించగా A R సజీవ్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. జనవరి 30న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత సృజన్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
-నాకు యూఎస్ లో ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో సినిమా చూడటం అలవాటు. దాదాపు అన్ని భాషల సినిమాలు చూస్తుంటాను. ఈ సినిమా చూసిన మరుక్షణమే ఇది తెలుగులో బాగా వర్క్ అవుట్ అవుతుందని పించింది. అప్పటికి నేను మలయాళం లో ఒక సినిమా చేస్తున్నాను. ఆ సినిమా హీరో ద్వారా బాసిల్ జోసెఫ్ నెంబర్ తీసుకుని నిర్మాతలతో మాట్లాడాను. వెంటనే రీమేక్ రైట్స్ తీసుకున్నాను.
-చిన్నప్పుడు నుంచి ఊర్లో కనిపించిన పాత్రలు అనిపించాయి. అమ్మాయిలపై చేయి చేసుకోవడం చూస్తుంటాం. కానీ వాళ్లు రివర్స్ అయితే పరిస్థితి ఏమిటి అనే పాయింట్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు తెలుగు సెన్సిబిలిటీస్ కి ఎలా మార్చుకోవచ్చు అన్నది ఆలోచించుకున్నాను. ఓటిటిలో తెలుగు డబ్బింగ్ ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమాని ఇంకా చాలామంది ఆడియన్స్ చూడలేదు. అయితే చూసినవాళ్లు కూడా ఒక కొత్త అనుభూతి ఇవ్వాలి.. దాన్ని ఎలా చేయాలనే ప్రయత్నంతో ఈ సినిమా చేశాం. అది మీరు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది. కథపరంగా మార్కులు ఉండవు కానీ తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా చాలా మార్పులు చేశాం.
-నిజానికి తరుణ్ భాస్కర్ ని డైరెక్షన్ కూడా అడిగాను. అయితే తను రీమేక్స్ చేయనని చెప్పారు. కేవలం నటుడు గానే కొనసాగుతానని మొదటి నుంచి చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు.
షూటింగ్ అంతా గోదావరి ప్రాంతంలో చేశాం. దర్శకుడు కి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చాము. షూటింగ్ ఎలా చేయబోతుందని ఎలా చేయబోతున్నాం అనేది పూర్తిగా పేపర్ మీద ఉంటుంది. నేను యూఎస్ లో ఉంటాను కాబట్టి షూటింగ్ కి వెళ్లడం కుదరలేదు.
-ప్రస్తుతం గతం2, ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్, అలాగే ప్రియదర్శితో ఒక సినిమా నడుస్తున్నాయి. గతం2 ప్రమోషన్స్ త్వరలో స్టార్ట్ చేస్తాం. మిగతా రెండు సినిమాలు షూటింగ్లో ఉన్నాయి.