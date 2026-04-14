Suriya: తమిళ సంవత్సర సందర్భంగా సూర్య కరుప్పు నుండి రాతు రాసన్ విడుదల
Rathu Rasan Song Released from Surya's Karuppu
డైరెక్టర్ RJ బాలాజీ దర్శకత్వంలో ‘కరుప్పు’ మూవీ చేస్తున్న సూర్య. తెలుగులో కూడా ‘కరుప్పు’ పేరుతోనే టీజర్ రిలీజ్ చేసిన చిత్ర యూనిట్.. డబ్బింగ్ సినిమాలకు వరుసగా తమిళ టైటిల్స్ పెట్టడంపై విమర్శలు.. దీంతో ‘వీరభద్రుడు’ పేరుతో తెలుగులోకి ‘కరుప్పు’ మూవీ వస్తోంది. కాగా, నేడు తమిళ సంవత్సరాది సందర్భంగా మాస్ గీతంగా రాతురాసన్ విడుదలైంది.
సాయి అభ్యంక్కర్ స్వరపరిచిన హై-ఎనర్జీ ట్రాక్ 'రాతు రాసన్', పల్లెటూరి నేపథ్యం, దైవత్వం నిండిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో ఉద్వేగభరితమైన సాహిత్యం మరియు విజువల్స్తో ఒక మాస్ గీతంగా నిలుస్తుందని స్పష్టం అవుతోంది. సోషల్ మీడియాలో దర్శకుడు ఆర్.జె. బాలాజీ, 'అంతా పేలిపోబోతోంది!' అని టీజ్ చేయగా, అభిమానులు కౌంట్డౌన్ ఆర్ట్ను పంచుకుంటూ, 'విజువల్స్ అదుర్స్!!! గ్యారెంటీ.' వంటి హైప్ రియాక్షన్లను ప్రదర్శించారు. 'కరుప్పు' చిత్రంలో సూర్య ఒక శక్తివంతమైన దైవం ఆవహించిన లాయర్గా నటించగా, ఆయన సరసన త్రిష కృష్ణన్ నటించారు; ఇది మే 14, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
సూర్య హీరోగా నటిస్తున్న ‘కరుప్పు’ మూవీ కూడా తొలుత అదే పేరుతో తెలుగులోనూ రిలీజ్ చేయాలని అనుకున్నారు. అయితే తెలుగు భాషాభిమానుల నుంచి తీవ్రమైన వ్యతిరేకత రావడంతో తెలుగులో ‘వీరభద్రుడు’ పేరుతో రిలీజ్ కాబోతోంది ‘కరుప్పు’ మూవీ. ఈ మూవీలో త్రిష హీరోయిన్. స్వస్తిక, సుప్రీత్, యోగి బాబు, నట్టీ సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.