Taapsee Pannu : అప్పుడే మేము దానిని వేడుకలా జరుపుకుంటాం : తాప్సీ పన్ను
బాలీవుడ్ నటి తాప్సీ పన్ను తన కెరీర్కు సంబంధించిన వాస్తవాలను చెప్పే విషయంలో ఎప్పుడూ మొహమాటపడకుండా సూటిగా మాట్లాడతారు. మహిళా ప్రధాన చిత్రాలు రాకపోయి ఉంటే తన కెరీర్ ఇలా ఉండేది కాదని ఆమె బహిరంగంగా అంగీకరించారు; అంతేకాకుండా, సంప్రదాయ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పాత్రలు తనకు ఎప్పుడూ రాలేదని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు.
Taapsee Pannu
పరిశ్రమలో మహిళా ప్రధాన చిత్రాల గురించి IANSతో తాప్సీ మాట్లాడుతూ, "అటువంటి చిత్రాలు రాకపోయి ఉంటే నా కెరీర్ ఇలా ఉండేది కాదు. వాటిని నిర్మించే ధైర్యం కొందరికి, చూసే ధైర్యం మరికొందరికి ఉన్నాయి. అందుకే నాలాంటి నటీమణులు ఇప్పటికీ పని చేయగలుగుతున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాలు బాగుంటాయి, కొన్ని బాగోవు," అని అన్నారు.
మహిళా ప్రధాన చిత్రాల సంఖ్య విషయంలో పరిశ్రమ చాలా దూరం ప్రయాణించిందని, అయితే ఈ ప్రయాణం ఎప్పుడూ ఒకేలా (స్థిరంగా) సాగలేదని ఆమె అంగీకరించారు.
"కానీ ఇప్పుడు వదిలేస్తే, బహుశా అది ఎప్పటికీ మారకపోవచ్చు. కాబట్టి, ఆ ఆశతోనే నేను, నా సహచరులు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాము, ఎందుకంటే మాకు వేరే మార్గం లేదు," అని ఆమె చెప్పారు. సంప్రదాయ హీరోయిన్ పాత్రల కంటే సవాలుతో కూడిన, మహిళా ప్రధాన కథలలో అవకాశాలు పొందిన నటీమణుల గురించి కూడా తాప్సీ మాట్లాడారు.
"నాలాంటి నటీమణులు చాలా మంది ఉన్నారని నాకనిపిస్తుంది, వారికి సంప్రదాయ హీరోయిన్ పాత్రలు దక్కవు. కాబట్టి, 'నేను ఆ సినిమాలను తిరస్కరించాను' అని గొప్పగా చెప్పుకునే స్థితిలో నేను లేను. లేదు, నాకు అవి రాలేదు. నాకు ఎప్పుడూ సవాలుతో కూడిన సినిమాలే వచ్చాయి, వాటిలో నాకు నచ్చిన వాటిని నేను ఎంచుకున్నాను," అని ఆమె అన్నారు.
ఒక మహిళా ప్రధాన చిత్రం విజయం సాధిస్తే దానిని అందరూ కలిసి సంబరంగా జరుపుకుంటారని, ఎందుకంటే అటువంటి ప్రాజెక్టులకు మద్దతు ఇచ్చేలా పెట్టుబడిదారులకు అది నమ్మకాన్ని కలిగిస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"అవి విజయవంతమవుతాయనే ఆశతోనే మేము ఉంటాము. ఏదో ఒక సినిమా విజయం సాధించినప్పుడు ఆ ఆశ నిజమవుతుంది. కాబట్టి నమ్మండి, మేమందరం దానిని వేడుకలా జరుపుకుంటాము. ఎందుకంటే కనీసం ఒక్కటైనా విజయం సాధించిందని మేము భావిస్తాము. కనీసం పెట్టుబడిదారులకు కూడా 'అవును, ఇలాంటి సినిమాలు ఆడతాయి, కాబట్టి మరికొన్నింటిలో పెట్టుబడి పెడదాం' అనే నమ్మకం కలుగుతుంది," అని ఆమె చెప్పారు. ఆమె ఇంకా ఇలా అన్నారు, “వారిలో ఒకరు విఫలమైతే అది అందరికీ ఒక ఎదురుదెబ్బలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వారిలో ఒకరు విఫలమైతే, మన ప్రాజెక్ట్ను ఆపకూడదని అందరూ అనుకుంటారు. ఎందుకంటే మహిళా ప్రాధాన్యత ఉన్న సినిమాలు విజయవంతం కావడం లేదని ప్రజలు భావించకూడదు,” అని ఆమె అన్నారు.
తెలియని వారి కోసం, తాప్సీ ఇన్నేళ్లుగా మహిళా ప్రాధాన్యత ఉన్న, సంప్రదాయేతర కథలతో తన ఫిల్మోగ్రఫీని నిర్మించుకున్నారు. పింక్, నామ్ షబానా, ముల్క్, థప్పడ్, రష్మీ రాకెట్, హసీన్ దిల్రూబా, దోబారా వంటి మరెన్నో చిత్రాలలో ఆమె శక్తివంతమైన పాత్రలు పోషించారు.
పింక్లో పితృస్వామ్య ధోరణులకు వ్యతిరేకంగా నిలబడే మహిళగా, థప్పడ్లో తన వైవాహిక జీవితంలోని వాస్తవాలను ఎదుర్కొంటూ అన్నింటికన్నా ఆత్మగౌరవానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే భార్యగా, రష్మీ రాకెట్లో సామాజిక అడ్డంకులతో పోరాడే అథ్లెట్గా ఆమె నటించారు. ఈ నటి సంప్రదాయ కథానాయికకు అతీతంగా మహిళలోని విభిన్న కోణాలను అన్వేషించడానికి వీలు కల్పించే పాత్రలను పదేపదే ఎంచుకున్నారు.
తాప్సీ ఇప్పుడు తన రాబోయే చిత్రం 'గాంధారి'లో అదే తీవ్రతను ప్రదర్శించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ చిత్రంలో ఆమె, అపహరణకు గురైన బిడ్డ గల ఒక తల్లి యొక్క నిష్కపటమైన, భావోద్వేగభరితమైన ప్రయాణాన్ని చిత్రిస్తూ, ఒక యాక్షన్ ప్రధానమైన పాత్రలో కనిపించనుంది.
తన బిడ్డను వెతుక్కుంటూ ఆమె పాత్ర చేసే అన్వేషణను ఈ చిత్రం చూపిస్తుంది. ఇందులో తాప్సీ నటన, ఒక యాక్షన్ పాత్రకు అవసరమైన శారీరక శ్రమను, తన బిడ్డను తిరిగి పొందడానికి పోరాడే ఒక తల్లి యొక్క హృదయవిదారకమైన నిస్సహాయతను మేళవిస్తుంది. 'గాంధారి' సెప్టెంబర్ 3న విడుదలవుతుంది.