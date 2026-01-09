శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026 (10:29 IST)

Oscars 2025: ఎలిజిబుల్ ఫిల్మ్స్ బెస్ట్ పిక్చర్స్ రేసులో కాంతార చాప్టర్ 1

Kanthara Chapter 1
Kanthara Chapter 1
98వ అకాడమీ అవార్డుల కోసం కౌంట్‌డౌన్ కొనసాగుతున్న తరుణంలో, భారతీయ సినిమా మరో ముందడుగు వేసింది. ఈ సంవత్సరం ఆస్కార్‌ను దేశానికి తీసుకురావడానికి మరింత దగ్గరవుతోంది. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన కాంతార: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1, అనుపమ్ ఖేర్ నటించిన తన్వి ది గ్రేట్ అనే రెండు భారతీయ చిత్రాలు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు కోసం ఒక వ్యూహాత్మక విధానాన్ని అనుసరించి, 98వ ఆస్కార్ అవార్డులకు అర్హత సాధించిన 201 చలనచిత్రాల జాబితాలో చేరాయి. 
 
అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్, ప్రతిష్టాత్మక ఉత్తమ చిత్రం (బెస్ట్ పిక్చర్) రేసులో నేరుగా అర్హత సాధించిన 201 చిత్రాలను వెల్లడించిందని వెరైటీ పత్రిక తెలిపింది. ఇందులో థియేట్రికల్ ప్రదర్శనలు, గోప్యమైన అకాడమీ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ఇంక్లూజన్ స్టాండర్డ్స్ ఎంట్రీ (రైస్) ఫారమ్‌ను సమర్పించడం కూడా ఉన్నాయి. 
 
ఈ చిత్రాలు నాలుగు అకాడమీ సమ్మిళిత ప్రమాణాలలో కనీసం రెండింటిని పాటించడంతో పాటు, 2025లో తమ తొలి విడుదలైన 45 రోజులలోపు టాప్ 50 అమెరికా మార్కెట్లలో 10 చోట్ల అర్హత కలిగిన థియేట్రికల్ ప్రదర్శనను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని వెరైటీ పేర్కొంది.
 
అన్ని అర్హతలను పూర్తి చేసుకున్న కాంతార ప్రీక్వెల్, తన్వి ది గ్రేట్ చిత్రాలు ప్రపంచ వేదికపై సంభావ్య పోటీదారులుగా నిలిచాయి. గత నవంబర్ 2025లో, అకాడమీ ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ, యానిమేటెడ్ ఫీచర్, అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగాలకు అర్హత సాధించిన చిత్రాలను వెల్లడించింది.
 
అన్ని విభాగాలలో కలిపి మొత్తం 317 చిత్రాలు ఉన్నాయి. అకాడమీ అవార్డుల నామినేషన్లను జనవరి 22న ప్రకటించనున్నారు. హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన కాంతార: చాప్టర్ 1 చిత్రం తులునాడులో దైవారాధన, మూలాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. దీని మూలాలు నాల్గవ శతాబ్దపు కదంబ రాజవంశం వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి. 
 
రిషబ్ శెట్టి కాంతార అడవికి, దాని గిరిజన సమాజాలకు రక్షకుడైన బెర్మే పాత్రను పోషిస్తున్నారు. నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ దర్శకత్వం వహించిన తన్వి ది గ్రేట్ చిత్రంలో శుభాంగి తన్వి రైనా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోంది. 
 
ఈ చిత్రం ఆటిజం, భారత సైన్యం నేపథ్యాలను అన్వేషిస్తుంది. శుభాంగి తన దివంగత తండ్రి సైనిక సేవతో స్ఫూర్తి పొందిన ఒక యువతి పాత్రలో నటిస్తుంది. ఆమె తన తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడవాలని కలలు కంటుంది. ఈ చిత్రంలో అనుపమ్ ఖేర్, జాకీ ష్రాఫ్, బోమన్ ఇరానీ, కరణ్ టాకర్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

అర్థరాత్రి 3 ప్యాకెట్ల ఎలుకల మందు ఆర్డర్: ప్రాణాలు కాపాడిన బ్లింకిట్ బోయ్

అర్థరాత్రి 3 ప్యాకెట్ల ఎలుకల మందు ఆర్డర్: ప్రాణాలు కాపాడిన బ్లింకిట్ బోయ్తమిళనాడులో ఓ బ్లింకిట్ డెలివరీ బోయ్ సమయస్ఫూర్తిగా వ్యవహరించి నెటిజన్ల మనసులు గెలుచుకున్నాడు. అర్థరాత్రి వేళ బ్లింకిట్ బోయ్ కి ఓ సందేశం వచ్చింది. తమకు 3 ప్యాకెట్ల ఎలుకల మందు కావాలని. ఐతే ఆ ప్యాకెట్లు తీసుకుని లొకేషన్ ప్రకారం అక్కడికి వెళ్లిన బ్లింకిట్ బోయ్ కి ఆ ఇంట్లో ఎలుకలు వుండే అవకాశం లేదనిపించింది. కాబట్టి అతడు ఆర్డర్ చేసిన వ్యక్తులను గమనించాడు. ఇంట్లో వున్న మహిళలు ఏడుస్తూ కనిపించారు. సూసైడ్ చేసుకునేందుకే ఎలుకల మందు ఆర్డర్ చేసారని అనుమానపడి వారికి నచ్చజెప్పాడు

బీజేపీకి రెండు రాజ్యసభ సీట్లు.. చంద్రబాబు ఆ ఒత్తిడికి తలొగ్గితే.. కూటమికి కష్టమే?

బీజేపీకి రెండు రాజ్యసభ సీట్లు.. చంద్రబాబు ఆ ఒత్తిడికి తలొగ్గితే.. కూటమికి కష్టమే?కూటమి ఏర్పాటు నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అసాధారణ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కూటమిలో చిన్న భాగస్వామి అయినప్పటికీ, బీజేపీ తన రాజకీయ బలానికి మించి ప్రభావం చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది అధికార కూటమిలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, బీజేపీ కూటమిలో చిన్న భాగస్వామి. టీడీపీ ముందుండి నడిపిస్తుండగా, జనసేన బలమైన రెండో శక్తిగా ఉంది. రాష్ట్రంలో పరిమిత ప్రాబల్యం ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ మూడో స్థానంలో ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నామమాత్రపు ఎన్నికల బలం ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీ కూటమి నిర్ణయాలపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.

మగాళ్లు కూడా వీధి కుక్కల్లాంటివారు.. ఎపుడు అత్యాచారం - హత్య చేస్తారో తెలియదు : నటి రమ్య

మగాళ్లు కూడా వీధి కుక్కల్లాంటివారు.. ఎపుడు అత్యాచారం - హత్య చేస్తారో తెలియదు : నటి రమ్యకన్నడ నటి, క్రియాశీలక రాజకీయ మహిళా నేత, జంతు ప్రేమికురాలు రమ్య వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మగాళ్లను వీధి కుక్కలతో పోల్చారు. వీధి కుక్కలను ఆశ్రయ కేంద్రాల్లో ఉంచాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కుక్కల్లో ఏది కాటేస్తుందో, ఏది కాటేయదో ముందుగా తెలుసుకోవడం కష్టమని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ వ్యాఖ్యలను ఆధారంగా చేసుకుని నటి రమ్య మగాళ్లపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మగాళ్లను వీధి కుక్కలతో పోల్చి, మగాళ్ళు కూడా ఎవరు అత్యాచారం చేస్తారో, ఎవరు హత్య చేస్తారో తెలియదంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

ఏం దేశం వెళ్లిపోదాం? ఆలోచిస్తున్న ఇరాన్ ప్రజలు, ఎందుకు?

ఏం దేశం వెళ్లిపోదాం? ఆలోచిస్తున్న ఇరాన్ ప్రజలు, ఎందుకు?వెనిజులా దేశం నుంచి దాదాపు 70 లక్షల మంది వలస వెళ్లిపోయారు. దీనికి కారణం ఆ దేశంలో అదుపులోని ద్రవ్యోల్బణం, ధరల పెరగుదలతో పాటు తీవ్రమైన అనిశ్చితి. ఇప్పుడు ఇదే బాటలో ఇరాన్ దేశం కూడా వెళ్తోందా అంటే అవుననే అనాల్సి వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ దేశంలో ధరలకు రెక్కలు వచ్చేసాయి. అక్కడి ప్రభుత్వం ధరలకు కళ్లెం వేద్దామని చూస్తున్నా వల్ల కావడం లేదు. ఇరాన్ దేశంలో ఒక కుటుంబానికి నెల ఖర్చు రూ. 1 లక్ష దాటుతోంది. ఒక వ్యక్తికి కనీసం రూ. 28,000 ఖర్చవుతోంది.

తెలంగాణ మహిళా మంత్రులను సన్మానించిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్... ఎందుకో తెలుసా?

తెలంగాణ మహిళా మంత్రులను సన్మానించిన మాజీ సీఎం కేసీఆర్... ఎందుకో తెలుసా?తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురు మహిళా మంత్రులను భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆత్మీయంగా పలుకరించి, వారిని సన్మానించారు. ఆ తర్వాత అతిథి మర్యాదలతో పసుపు, కుంకుమ, చీర తాంబూలాలతో సత్కరించారు. ఈ సత్కారం అందుకున్న వారిలో మహిళా మంత్రులు, సీతక్క, కొండా సురేఖలు ఉన్నారు.

Watch More Videos

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com