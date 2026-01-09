Oscars 2025: ఎలిజిబుల్ ఫిల్మ్స్ బెస్ట్ పిక్చర్స్ రేసులో కాంతార చాప్టర్ 1
98వ అకాడమీ అవార్డుల కోసం కౌంట్డౌన్ కొనసాగుతున్న తరుణంలో, భారతీయ సినిమా మరో ముందడుగు వేసింది. ఈ సంవత్సరం ఆస్కార్ను దేశానికి తీసుకురావడానికి మరింత దగ్గరవుతోంది. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన కాంతార: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1, అనుపమ్ ఖేర్ నటించిన తన్వి ది గ్రేట్ అనే రెండు భారతీయ చిత్రాలు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు కోసం ఒక వ్యూహాత్మక విధానాన్ని అనుసరించి, 98వ ఆస్కార్ అవార్డులకు అర్హత సాధించిన 201 చలనచిత్రాల జాబితాలో చేరాయి.
అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్, ప్రతిష్టాత్మక ఉత్తమ చిత్రం (బెస్ట్ పిక్చర్) రేసులో నేరుగా అర్హత సాధించిన 201 చిత్రాలను వెల్లడించిందని వెరైటీ పత్రిక తెలిపింది. ఇందులో థియేట్రికల్ ప్రదర్శనలు, గోప్యమైన అకాడమీ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ ఇంక్లూజన్ స్టాండర్డ్స్ ఎంట్రీ (రైస్) ఫారమ్ను సమర్పించడం కూడా ఉన్నాయి.
ఈ చిత్రాలు నాలుగు అకాడమీ సమ్మిళిత ప్రమాణాలలో కనీసం రెండింటిని పాటించడంతో పాటు, 2025లో తమ తొలి విడుదలైన 45 రోజులలోపు టాప్ 50 అమెరికా మార్కెట్లలో 10 చోట్ల అర్హత కలిగిన థియేట్రికల్ ప్రదర్శనను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని వెరైటీ పేర్కొంది.
అన్ని అర్హతలను పూర్తి చేసుకున్న కాంతార ప్రీక్వెల్, తన్వి ది గ్రేట్ చిత్రాలు ప్రపంచ వేదికపై సంభావ్య పోటీదారులుగా నిలిచాయి. గత నవంబర్ 2025లో, అకాడమీ ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ, యానిమేటెడ్ ఫీచర్, అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగాలకు అర్హత సాధించిన చిత్రాలను వెల్లడించింది.
అన్ని విభాగాలలో కలిపి మొత్తం 317 చిత్రాలు ఉన్నాయి. అకాడమీ అవార్డుల నామినేషన్లను జనవరి 22న ప్రకటించనున్నారు. హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన కాంతార: చాప్టర్ 1 చిత్రం తులునాడులో దైవారాధన, మూలాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. దీని మూలాలు నాల్గవ శతాబ్దపు కదంబ రాజవంశం వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి.
రిషబ్ శెట్టి కాంతార అడవికి, దాని గిరిజన సమాజాలకు రక్షకుడైన బెర్మే పాత్రను పోషిస్తున్నారు. నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ దర్శకత్వం వహించిన తన్వి ది గ్రేట్ చిత్రంలో శుభాంగి తన్వి రైనా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోంది.
ఈ చిత్రం ఆటిజం, భారత సైన్యం నేపథ్యాలను అన్వేషిస్తుంది. శుభాంగి తన దివంగత తండ్రి సైనిక సేవతో స్ఫూర్తి పొందిన ఒక యువతి పాత్రలో నటిస్తుంది. ఆమె తన తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడవాలని కలలు కంటుంది. ఈ చిత్రంలో అనుపమ్ ఖేర్, జాకీ ష్రాఫ్, బోమన్ ఇరానీ, కరణ్ టాకర్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.