Rajiv Kanakala: ఓటీటీ చిత్రం D/o ప్రసాద్ రావు : కనబడుటలేదు రివ్యూ
Rajiv Kanakala, Vasantika, Udayabhanu
నటీనటులు : రాజీవ్ కనకాల, వసంతిక, ఉదయభాను, గాయత్రి భార్గవి, హిమబిందు తదితరులు
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రఫీ : రామ్ కె మహేష్, సంగీతం : శ్రీరామ్ మద్దూరి, నిర్మాత : కె.వి.శ్రీరామ్, ఎడిటింగ్ : చంద్రశేఖర్ జి.వి, దర్శకత్వం : కృష్ణ పోలూరు
ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ లో ప్రధాన పాత్రధారిగా రాజీవ్ కనకాల మారిపోయాడు. తాజాగా నేడే జీ5లో స్ట్రీమింగ్కు వచ్చింది D/o ప్రసాద్ రావు : కనబడుటలేదు. ఉదయభాను, వసంతిక మరో పాత్రధారులుగా నటించారు. మరి ఈ సిరీస్ ఎలా వుందో చూద్దాం.
కథ :
ఆంధ్రకు చెందిన ఓ పట్టణంలో చెందిన ప్రసాద్ రావు (రాజీవ్ కనకాల) కిరాణా కొట్టు వ్యాపారి. ఆయనకు స్వాతి (వసంతిక) కుమార్తె. చిన్నతనం నుంచి గారాభంతోపాటు భయంతో పెంచుతాడు. డిగ్రీ చేశాక హైదరాబాద్ లో జాబ్ సంపాదిస్తుంది. తండ్రికి చెప్పాలంటే భయపడుతూ తన ఇద్దరు బాబాయ్ ల చేత చెప్పించి ఒప్పిస్తుంది. ప్రసాద్ రావు తన కుమార్తెను తీసుకుని ఉద్యోగంలో చేర్పించి హాస్టల్ లో డ్రాప్ చేస్తాడు. హాస్టల్ లో ముగ్గురి అమ్మాయిలతో రూమ్ షేర్ చేసుకోవడం ఇష్టంలేకపోయినా అక్కడే ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఓ రోజు ఆఫీస్ కు హాయిగా వెళ్ళిన స్వాతి తిరిగి రూమ్ కు వస్తూ దిగాలుగా వుంటుంది. ఆ మరుసటిరోజునుంచే స్వాతి కనిపించకుండా పోతుంది. మీడియాలో ఈ వార్త సెన్సేషన్గా మారుతుంది. పోలీసులు ఈ మిస్సింగ్ కేసును ఎలా పరిక్షరించారనేది మిగిలిన కథ.
సమీక్ష:
దాదాపుగా వెబ్ సిరీస్ అనేవి క్రైం మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గానే వుంటున్నాయి. ముఖ్యం ఊరిలో వుండే కుటుంబాలు తమ పిల్లల్ని భయంతోపాటు బాధ్యతగా పెంచాల్సిన అంశాలను ఇందులో చర్చించారు. స్వాతి మిస్సింగ్ అయిన తర్వాత నుంచి పోలీసు అధికారి ఉదయభాను ఆమె టీమ్ చేసే పరిశోధన కొన్ని సీరియస్ గా అనిపించదు. హాస్టల్ డాబాపై వాటర్ టాంక్ ఓపెన్ చేసి చూశానంటూ పోలీసు అధికారికి పోలీసు చెప్పినా ట్యాంక్ పక్కనే వున్న అమ్మాయిని గుర్తించకపోవడం పరిశోధనా వైఫల్యమే. ఇన్వెస్ట్ గేట్ టీమ్ అనేది చాలా షార్ప్ గా వుండాలి. అది మామూలు పోలీసుల్లో లోపించినట్లుగా కనిపిస్తుంది.
మధ్యమధ్యలో అనుమానస్పద పాత్రలు కనిపించడం వారిని ఇంటరాగేట్ చేయడం అనేది రొటీన్ అయినా దానిని మరింత ఎఫెక్ట్ గా చూపిస్తే బాగుండేది. పాత్రలపరంగా రాజీవ్ కనకాల కుమార్తె వున్న తండ్రిగా బాగా సూటయ్యాడు. ఎమోషన్స్ బాగా పండించగలిగాడు. పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉదయభాను తన పాత్ర పరిధిమేర నటించింది. అమాయకత్వం, స్వంతంగా ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడంలో వున్న ఆనందం కలగలిపిన పాత్రలో వసంతిక పర్ఫార్మెన్స్తో ఆకట్టుకుంది.
ఇందులో విలన్ పాత్ర బలంగా ఉన్నట్లు అనిపించినా క్లయిమాక్స్ లో ఆకట్టుకునే విధంగా లేదు. విలన్ పాత్రను ఇంకాస్త ఎలివేట్ చేస్తూ, మరికొన్ని సీన్స్ పెట్టి ఉంటే ప్రేక్షకులు ఇంప్రెస్ అయ్యేవారు. ఎందుకంటే ఓటీటీలో ఇంతకుమించిన క్రైమ్ సస్పెన్స్ కథల్లో విలన్ లో ట్విస్ట్ లు వుండేలా చేస్తారు. కాగా, అన్ని భాగాలలో కొంత చెప్పి చెప్పనట్లుగా వుంటూనే అసలు పాయింట్ ను చివరి ఎపిసోడ్ లో రివీల్ చేయడం పెద్దగా వర్కవుట్ కాలేదని చెప్పాలి.
సాంకేతికపరంగా చూస్తే, దర్శకుడు కృష్ణ పోలూరు రాసుకున్న థ్రెడ్ మంచిదే. దానిని మరింతగా ఫోకస్ గా చూపించాల్సింది. కొంత మినహా ఈ సిరీస్లోని కంటెంట్ ప్రేక్షకులను పెద్దగా మెప్పించదు. ఇన్వెస్టిగేషన్ పోర్షన్ సీన్స్, విలన్ పాత్ర ముగింపు వంటి అంశాలపై మరింత ఫోకస్ పెట్టాల్సింది. రామ్ కె మహేష్ సినిమాటోగ్రఫీ, శ్రీరామ్ మద్దూరి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కథకు తగ్గట్టుగా నీట్గా ఉన్నాయి. ఎడిటింగ్ వర్క్ పర్వాలేదనిపిస్తుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఇందులో చక్కటి సందేశాన్ని ఇస్తున్నామనుకుని దాన్ని కథనాన్ని మరింతగా ప్రేక్షకులకు దగ్గరచేయాలనే ప్రోసెస్ లో కొంత తప్పడగుడు పడిందనే చెప్పాలి. ఏది ఏమైనా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్లను చూడాలనుకునేవారికి ఈ సిరీస్ చూడాలనిపిస్తుంది.
రేటింగ్: 2.5/5