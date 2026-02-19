మా పూర్వీకులు భయంకరమైన ఘోరాలకు పాల్పడ్డారు: విజయేంద్ర ప్రసాద్ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు
టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తండ్రి, ప్రముఖ సినీ రచయిత, రాజ్యసభ సభ్యుడు అయిన విజయేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి. ఆయన హైదరాబాదులోని రవీంద్రభారతిలో జరిగిన మాతా రాంబాయి అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వేదికపై నుంచి మాట్లాడుతూ... ఇన్నిరోజులుగా మనసులో దాచుకున్నాను. సందర్భం వచ్చింది కనుక చెప్పక తప్పడంలేదు.
మాది చాలా సంపన్నమైన కుటుంబం. నాకు తెలిసి నేను ఎప్పుడూ తప్పు చేయలేదు. కానీ మా పూర్వీకులు అంటరానితనం అనే పేరుతో నా నోటితో చెప్పలేనంత దారుణాలను, భయంకరమైన ఘోరాలకు పాల్పడ్డారు. అవి తలుచుకుంటుంటే ఇప్పుడు నాకు సిగ్గుగా వుంది. ఆ దారుణాలకు ఒడిగట్టిన వారి రక్తమే నాలో ప్రవహిస్తోంది. వారు ఆర్జించిన ఆస్తులనే నేను అనుభవిస్తున్నాను. కనుక నేను వారి పాపాల్లో కూడా భాగస్వామినే. నా పూర్వీకులు చేసిన పాపాలకు మీ అందరికీ వారి తరపున శిరసు వంచి క్షమాపణలు కోరుతున్నానంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.