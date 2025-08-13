బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025 (18:56 IST)

మేం పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం వచ్చింది- మోతెవరి లవ్ స్టోరీ హీరో అనిల్ గీలా

Anil Gila, Varshini, Shiva Krishna Burra, Muralidhar, Sadanna, Vijaya Lakshmi, Sujatha, Madhura Sridhar
గ్రామీణ తెలంగాణ ప్రాంతంలోని మూలాల్ని ప్రతిబింబించేలా ‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ని ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వచ్చింది. అనిల్ గీలా, వర్షిణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్ ఆగస్టు 8న ప్రీమియర్ అయిన  సంచలనాత్మక స్పందనను దక్కించుకుంది. శివ కృష్ణ బుర్రా రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్‌లో మురళీధర్, సదన్న, విజయ లక్ష్మి, సుజాత ఇతరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
 
అనిల్ గీలా మాట్లాడుతూ .. ‘‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ని సపోర్ట్ చేస్తున్న ఆడియెన్స్ అందరికీ థాంక్స్. ఈ సిరీస్ చూస్తే మన ఇంట్లో జరిగే కథలానే అనిపిస్తుంది. మాకు ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్ చేసిన ZEE5 టీంకు థాంక్స్. వీలైనంతగా మా సిరీస్‌ను అందరూ సపోర్ట్ చేయండి. మేం ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడి వరకు వచ్చాం. ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు కూడా గడిపాం. మేం పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం వచ్చింది. మేం ఇలానే కష్టపడుతూనే ఉంటాం. ఇలానే ఆడియెన్స్ మా అందరినీ సపోర్ట్ చేయండి. మా సిరీస్‌ గురించి స్టాలిన్ చిత్రంలో చేప్పినట్టుగా ఓ ముగ్గురుకి చెబుతూ వెళ్లండి. ఇండియాలోనే ZEE5లో టాప్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ZEE5ని సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా సిరీస్‌ను చూడండి’ అని అన్నారు.
 
ZEE5 తెలుగు వైస్ ప్రెసిడెంట్, కంటెంట్ హెడ్ దేశ్ రాజ్ సాయి తేజ్ మాట్లాడుతూ .. ‘అనిల్ యూట్యూబ్ నుంచి ఓటీటీ వచ్చాడు.. ఇక ఓటీటీ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్‌కు వెళ్లాలి. తెలంగాణ నుంచి ఇంకా అనేక మంది కళాకారులు బయటకు రావాలి. గంగాధర్ లిరిక్స్, శ్రీకాంత్ విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. మా డైరెక్టర్ శివ ఈ సిరీస్ కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. అనిల్, వర్షిణి ఇలా అందరూ అద్భుతంగా నటించారు. పైరసీలో సిరీస్‌లను చూడకండి. సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకుని చూడండి. ప్రతీ నెలా మంచి సిరీస్‌లతో ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది’ అని అన్నారు.
 
నిర్మాత శ్రీరామ్ శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ కోసం పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు. ఇది మన తెలంగాణ కథ అయినా అందరూ చూసేలా తెరకెక్కించాం. ఇక ముందు మా నుంచి ప్రపంచ స్థాయి కంటెంట్ వస్తుంది’ అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు శివ కృష్ణ బుర్రా మాట్లాడుతూ .. ‘‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ మా నాన్నకి అంకితం చేస్తున్నాను. మావి గల్ఫ్ బతుకులు.. గల్ఫ్ మెతుకులు. ఇందులోని ఫ్లాష్ బ్యాక్‌లో క్యాసెట్ సీన్‌ను నా జీవితంలో చూశాను. నాకంటే మా నాన్నకే సినిమాలంటే ఎక్కువగా ఇష్టం. సిరీస్‌ కోసం మా టీం అంతా చాలా కష్టపడింది. శ్రీకాంత్ అద్భుతమైన విజువల్స్ ఇచ్చారు. ఆయన సపోర్ట్ లేకపోయి ఉంటే ఈ సిరీస్ ఇంత గొప్పగా వచ్చేది కాదు. అనిల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాడు. త్వరలో మరింత పెద్ద హీరో అవుతాడు. వర్షిణి, మాన్సీ అందరూ అద్భుతంగా నటించారు. ఆడియెన్స్ చూపిస్తున్న ప్రేమకు నేను ఎప్పుడూ దాసోహమ’ని అన్నారు.
 
హీరోయిన్ వర్షిణి మాట్లాడుతూ .. ‘‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’లో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన శివ గారికి, మధుర శ్రీధర్ గారికి, ZEE5 టీంకు థాంక్స్. అనిల్‌తో కలిసి నటించడం ఆనందంగా ఉంది. మా అందరినీ శ్రీకాంత్ అద్భుతంగా చూపించారు’ అని అన్నారు.
 
కెమెరామెన్ శ్రీకాంత్ అరుపుల మాట్లాడుతూ .. ‘‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ కోసం టీం అంతా కలిసి కష్టపడ్డాం. ఎక్కడా కూడా మేం కాంప్రమైజ్ కాలేదు. ప్రతీ లోకేషన్‌ను అందంగానే చూపించానని అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రయాణంలో నాకు తోడుగా నిలిచిన అనిల్, శివలకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
కొరియోగ్రాఫర్ ప్రశాంత్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’లో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన శివన్నకి, అనిల్ అన్నకి థాంక్స్. అనిల్ అన్న అద్భుతంగా నటించాడు. ఏలదరియా పాటకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తెరపై చూస్తుంటే కన్నీళ్లు వచ్చాయి. నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన టీంకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
నటి మాన్సీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ విషయంలో మాకు ప్రకృతి ఎంతో సహకరించింది. నన్ను నమ్మి ఇంత మంచి పాత్రను ఇచ్చిన శివన్నకి థాంక్స్. ఈ సిరీస్‌కు పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. అందరి కష్టం వల్లే ఈ సిరీస్ ఇంత అద్భుతంగా వచ్చింది. వర్షిణి, అనిల్ అందరూ బాగా నటించారు’ అని అన్నారు.
 
లిరిక్ రైటర్ గంగాధర్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’లో అద్భుతమైన పాటలు రాసే అవకాశం ఇచ్చిన శివన్నకి, అనిల్ అన్నకి థాంక్స్. చరణ్ అన్న అద్భుతమైన సంగీతం ఇచ్చారు. ఆ శివుడి అండదండలు ఉన్నందు వల్లే ఈ సిరీస్ ఇంత గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంది’ అని అన్నారు.
 
నటుడు మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ .. ‘చిన్న ఫోన్‌లతో స్టార్ట్ అయిన ‘మై విలేజ్ షో’ ప్రయాణం ఇప్పుడు సిరీస్ వరకు వచ్చింది. డైరెక్టర్ శివ తీసిన తీరు చూస్తుంటే ఇది సిరీస్‌లా కాకుండా గొప్ప సినిమాగా అనిపించింది. అనిల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం నిరంతరం కష్టపడ్డాడు. శ్రీకాంత్ గారి విజువల్స్, ఫ్రేమ్స్ చూస్తుంటే అద్భుతమైన సినిమాలా అనిపించింది. నేను నాలుగు రోజులే షూటింగ్ చేసినా కూడా ఈ సిరీస్ గొప్ప విజయం సాధిస్తుందని అనిపించింది. చరణ్ అద్భుతమైన పాటలు, ఆర్ఆర్ అందించారు. ఇంత గొప్ప ప్రాజెక్టులో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
నటుడు సదన్న మాట్లాడుతూ .. ‘‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ని ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. నర్సింగ్ యాదవ్ అలియాస్ పులి అనే పాత్రను ఇచ్చిన శివ గారికి థాంక్స్. నాకు నవ్వించడమే తెలుసు. కానీ ఇందులో నాతో ఓ కొత్త పాత్రను చేయించారు. అందుకు శివ గారికి థాంక్స్. శ్రీకాంత్ కెమెరా వర్క్ అద్భుతంగా వచ్చింది. అనిల్ చక్కగా నటించాడు. అనిల్ రియల్ లైఫ్‌లోనూ హీరో. ఆయన భవిష్యత్తులో మరింత గొప్ప స్థాయికి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. మా నిర్మాతలు మధుర శ్రీధర్, శ్రీకాంత్, ZEE5 టీంకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.

Kerala man: భార్య ఉద్యోగం కోసం ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయింది.. భర్త ఆత్మహత్య

Kerala man: భార్య ఉద్యోగం కోసం ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయింది.. భర్త ఆత్మహత్యకేరళ నుండి 45 కి.మీ దూరంలో ఉన్న కాయంకుళంలో ఒక వ్యక్తి తన భార్య ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఉద్యోగం కోసం ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయిన రెండు నెలల తర్వాత ఆమెకు భావోద్వేగ వీడియోను పోస్ట్ చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అతని మరణం తర్వాత ఒక రోజు తర్వాత పోలీసులు ఆమెను కన్నూర్‌లోని 400 కి.మీ దూరంలో గుర్తించారు. అక్కడ ఆమె ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయినప్పటి నుండి హోమ్ నర్సుగా పనిచేస్తోంది.

చంద్రబాబుకు ఇవే చివరి ఎన్నికలు: వైఎస్ జగన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

చంద్రబాబుకు ఇవే చివరి ఎన్నికలు: వైఎస్ జగన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలువైకాపా చీఫ్ జగన్.. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలతో హాట్‌లైన్ కనెక్షన్‌లో ఉన్నారని ఆరోపించారు. "ఈ రాహుల్ గాంధీ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల మోసం, ఓటుకు నోటు గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరిగిన ఎన్నికల మోసం గురించి దేశం మొత్తం మాట్లాడుకుంటోంది, కానీ ఈ రాహుల్ గాంధీకి రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడే సమయం లేదు. ఎందుకంటే చంద్రబాబు రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీలతో హాట్‌లైన్ కనెక్షన్‌లో ఉన్నారు" అని జగన్ అన్నారు.

అమరావతిలో బసవతారకం ఆస్పత్రికి భూమిపూజ.. ఎక్కడినుంచైనా గెలుస్తా! (video)

అమరావతిలో బసవతారకం ఆస్పత్రికి భూమిపూజ.. ఎక్కడినుంచైనా గెలుస్తా! (video)నందమూరి బాలకృష్ణ అమరావతిలో బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్‌కు భూమి పూజ చేశారు. 2019లో శంకుస్థాపన జరిగినప్పటికీ, గత ప్రభుత్వం కారణంగా నిర్మాణం ప్రారంభించలేకపోయారని ఆయన పేర్కొన్నారు. హిందూపూర్‌ మాత్రమే కాకుండా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా తన అడ్డా అని చెప్పారు. తాను పోటీ చేసిన ఏ నియోజకవర్గం నుండైనా గెలుస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

stray dogs ఆ 3 లక్షల వీధి కుక్కల్ని చంపేస్తారా? బోరుమని ఏడ్చిన నటి సదా (video)

stray dogs ఆ 3 లక్షల వీధి కుక్కల్ని చంపేస్తారా? బోరుమని ఏడ్చిన నటి సదా (video)ఒక్క వీధి కుక్క కూడా ఢిల్లీ వీధుల్లో తిరగకుండా చూడాలంటూ ఆదేశించిన సుప్రీం కోర్టు ఉత్తర్వుల నేపధ్యంలో సినీ నటి సదా బోరుమంటూ విలపిస్తోంది. అయ్యో... ఆ 3 లక్షల వీధి కుక్కలను చంపేస్తారా? వాటికి షెల్టర్లు కల్పించడం ఇప్పుడున్న వ్యవస్థల వల్ల కాదు. ఇలా లక్షల్లో వీధి కుక్కలను చంపేస్తారా? నేను ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు. ఎవరిని కలిస్తే ఈ దారుణం ఆగుతుందో తెలియడం లేదు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చేసింది. కాబట్టి కుక్కలకు చావు ఖాయం. దేవుడా ఏం చేయాలి అంటూ విలపిస్తోంది సదా.

ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నదికి పోటెత్తిన వరద, బుడమేరు పరిస్థితి ఏంటి? (video)

ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నదికి పోటెత్తిన వరద, బుడమేరు పరిస్థితి ఏంటి? (video)కృష్ణానదికి వరద పోటెత్తుతోంది. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. పులిచింతల ప్రాజెక్టు నుంచి మంగళవారం నాడు 2 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని విడుదల చేయడంతో ఈ నీరు ప్రకాశం బ్యారేజీకి చేరుతోంది. బ్యారేజి వద్ద 3 లక్షల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద నీరు వచ్చే అవకాశం వుందనీ, కనుక కృష్ణా పరీవాహక ప్రాంతంలోని లోతట్టు ప్రజలు ఎంతో అప్రమత్తంగా వుండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు ఎగువ ప్రాంతాల్లో నిన్నటి నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ఆ నీరు కూడా కృష్ణా నదిలోకి వస్తున్నాయి.

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?

పెరుగుతో వీటిని కలిపి తినకూడదు, ఎందుకంటే?పెరుగుతో కొన్ని పదార్థాలను తినకూడదు. తింటే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చేపలతో పెరుగు కలపడం వల్ల జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుంది, అసౌకర్యం కలుగుతుంది. నారింజ, నిమ్మకాయలు లేదా ఉష్ణమండల పండ్లు (పైనాపిల్, కివి) వంటి పండ్లు జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి పెరుగుతో తినకూడదు. పరాఠాలు, పకోడాలు వంటి వేయించిన, నూనెతో కూడిన ఆహారాలు పెరుగుతో కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, అజీర్ణం వచ్చే అవకాశం ఉంది. రైతాలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉల్లిపాయలు, పెరుగును విరుద్ధంగా భావిస్తారు. వాటి కలయిక మంచిది కాదు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?గుగ్గిళ్ళు అనేవి వివిధ రకాల ధాన్యాలతో, పప్పులతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన చిరుతిండి. గుగ్గిళ్ళను తయారుచేసేందుకు ఎక్కువగా శనగలు, ఉలవలు, పెసలు, అలసందలు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్క ధాన్యానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా గుగ్గిళ్ళలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుగ్గిళ్ళలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తుకు అవసరం. వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ కనుక ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. గుగ్గిళ్ళను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?ఈ రోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరగుతోంది. దీనితో పాటు ఊబకాయుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. ఆరోగ్యపరంగా వుండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు వున్నవారిని ఊబకాయులుగా పరిగణిస్తారు. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాదు, అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. అధిక శరీర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వివిధ అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి. ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు: టైప్ 2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes): ఊబకాయం ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.
