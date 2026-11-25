Vishwak Sen : మా జీవితమే ఈఎన్ఈ రిపీట్, యూఎస్లో బ్రేక్ ఈవెన్ :విశ్వక్ సేన్
Vishwak Sen, Tharun Bhascker Dhaassyam
ఈఎన్ఈ రిపీట్’ విజయం నాకు చాలా రిలీఫ్ను ఇచ్చింది. రిలీజ్కు రెండు రోజుల ముందే మేము సినిమా చూసుకున్నాం. ఒకే సినిమాలో అన్ని అద్భుతమైన డైనమిక్స్ మాకు కనిపించాయి. మన జీవితాన్నే తెరపై ఆవిష్కరించాడు తరుణ్. ముంబైలో ఫిల్మ్ కోర్స్ చేసిన తర్వాత, 17 ఏళ్ల వయసులోనే నేను హైదరాబాద్లో చాలా ఆఫీసులు తిరిగి ఆడిషన్స్ ఇచ్చేవాడిని. ఆ ప్రయాణంలో చాలా కష్టాలు చూశాను అని విశ్వక్ సేన్ అన్నారు. ఈనెల 19న విడుదలై ఆదరణ పొందుతున్న సందర్భంగా సంతోషాన్ని చిత్ర యూనిట్ పంచుకుంది.
విశ్వక్ సేన్ మాట్లాడుతూ, మనల్ని పెట్టి ఎవరో సినిమా తీయడం లేదని నేనే నా డైరెక్షన్లో యాక్టర్గా ‘పలక్ నామా దాస్’ సినిమాను స్టార్ట్ చేశాను. మరో 25 రోజుల్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందనగా ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ ఆడిషన్స్కు వెళ్లాను. తనకు నా ఆడిషన్ నచ్చింది. నిజానికి తను రాసుకున్న కథ నేను జీవితంలో ఏదైతే అనుభవిస్తున్నానో అదే కథ అనిపించింది.తనకు అప్పుడే చెప్పాను. కానీ అప్పుడు కూడా ఒక ఫేక్ ఈమెయిల్ వల్ల చాలా పెద్ద ఇష్యూ వచ్చింది. ఆ సమయంలో తరుణ్ నన్ను ఎంతో బలంగా నమ్మాడు.
పాతాళంలోకి వెళ్లిపోతున్న నన్ను పైకి లాగాడు. ఆ తర్వాత ఎన్ని సినిమాలు చేశానో మీ అందరికీ తెలుసు. సినిమా బాగా లేకపోతే అందరూ మనల్ని జడ్జ్ చేస్తారు. ఆ హక్కు ప్రేక్షకులకు ఉంది. తరుణ్ చేసే ప్రతి పనిలో నిజాయితీ ఉంటుంది. ఆ నిజాయితీ సినిమాలో కనిపిస్తుంది. నా విజయంలో సగభాగం తరుణ్దే. తరుణ్ లేకపోతే నేను లేననిపిస్తుంది. ఈ సినిమాకు హీరో తరుణ్. నా లైఫ్కు కూడా హీరో తరుణ్. శ్రీనాథ్ తన పరీక్ష దాటేశాడు. అలాగే ఉప్పుతో నా ఫ్రెండ్షిప్ మర్చిపోలేనిది. కౌశిక్ అన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ పీస్ ఇన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ. వివేక్ సాగర్ ఒక రాక్ బ్యాండ్లాంటి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. శివాత్మిక వండర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసింది. అలాగే ప్రియదర్శి గారు, తరుణ్ కుమార్ గారు.. అందరం ఒక అద్భుతమైన టీమ్లా పనిచేశాం. సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. యూఎస్లో నిన్న బ్రేక్ ఈవెన్ అయిపోయింది. రేపు వరల్డ్వైడ్గా బ్రేక్ ఈవెన్ అయిపోతుంది. రేపు 50 కోట్లు టచ్ చేస్తాం. నాకు ఇంత మంచి విజయాన్ని అందించిన అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.”
డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ, . డైరెక్షన్ అనేది కూలి పని కాదు. చదువుకుని వచ్చి చేసే పని. వాళ్లకు సరైన గౌరవం ఇచ్చిన మన నిర్మాతలకు థాంక్యూ. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూలెక్కలు వేసుకుంటారు. కానీ లెక్కలేకుండా ప్రేమించేది ప్రేక్షకులు మాత్రమే. మా సినిమాకు లెక్కలేనంత ప్రేమ ఇచ్చిన ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు. నేనెవరో చూడకుండా నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారంటే అది సినిమాపై మీకున్న ప్రేమ. ఈ ప్రేమతో ఏదైనా సాధ్యమే. ప్రేక్షకులే గేమ్ ఛేంజర్స్. నాకు దర్శకుడిగా చాలా ఫుల్ఫిల్మెంట్ వచ్చింది. నిజాయితీగా పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రేమించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పటివరకు నా సినిమాల్లో డబ్బుకు పెద్దగా వాల్యూ లేదని, డబ్బు వెంట పడొద్దని చెప్పేవాడిని. అది మైండ్లో పెట్టుకోండి. కానీ ఇప్పటి నుంచి డబ్బునే ఫాలో అవుతాను.
నెక్స్ట్ సినిమా నుంచి ఏ, బీ, సీ.. అన్నీ ఫోకస్ చేసి సినిమాలు చేస్తాను. చాలామంది చాలా తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నారు కదా. ఒక అథెంటిక్ వాయిస్ ఎంత దూరం వెళ్తుందో చూపిస్తాను. డ్యూటీ ఎక్కుతున్నాను. నేను మోకాళ్ల మీద పడి ప్రతి ఒక్కరినీ సార్, మేడం అని పిలవను. నాకు జనమే ముఖ్యం. నేను డైరెక్షన్ చేసినా, యాక్టింగ్ చేసినా శ్రద్ధ పెట్టి చేస్తాను. నా వాయిస్ ఏంటనేది చూపిస్తాను. ఎక్కడైనా ఏదైనా తప్పు జరిగినా సినిమా ద్వారా దాన్ని సినిమా ద్వారా కరెక్ట్ చేస్తాను. ఇది రాసి పెట్టుకోండి. ఈ విజయం నాకు గొప్ప హోప్ ఇచ్చింది. నాకు ప్రేక్షకులే ఉన్నారు. మేము నిజాయితీగా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం. మీరు కూడా ఆ ప్రేమను తిరిగి ఇవ్వండి. థాంక్యూ సో మచ్. మరోసారి ఒక మాట చెప్తున్నాను. సినిమా ఈరోజు రిలీజ్ అయింది. మళ్లీ రిపీట్లో చూడండి. కొత్తగా ఉంటుంది. థాంక్యూ.”