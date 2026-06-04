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కుట్రలు, కుతంత్రాలను అధిగమించి బ్లాక్బస్టర్గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది: నట్టి కుమార్
ఈరోజు (గురువారం) విడుదలైన "పెద్ది" సినిమా ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుంటోందని నట్టి కుమార్ అన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ.... మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన అసాధారణ నటనతో సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాలపై మోసి ముందుకు నడిపించారు. ఆయన నటనను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు "న భూతో న భవిష్యతి" అనే స్థాయిలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రంలో కుస్తీ పోరాటాలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాల ప్రదర్శనలో రామ్ చరణ్ చూపించిన అంకితభావం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇలాంటి సాహసోపేతమైన కథను, క్లిష్టమైన పాత్రను చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి. కానీ రామ్ చరణ్ ఈ పాత్ర కోసం ప్రాణం పెట్టి పనిచేసినట్లు ప్రతి సన్నివేశంలో కనిపిస్తోంది. ఇలాంటి కథలు చాలా అరుదుగా వస్తాయి. ఇప్పటికే భారీ స్టార్డమ్ ఉన్న హీరో ఇలాంటి విభిన్నమైన సబ్జెక్ట్ను ఎంచుకుని దాన్ని విజయవంతం చేయడం నిజంగా గొప్ప విషయం. అందుకే "పెద్ది" కేవలం ఒక సినిమా కాకుండా ప్రేక్షకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతిగా మారింది.
దక్షిణాది, ఉత్తరాది, ఓవర్సీస్ ఇలా అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రేక్షకులు సినిమాపై విశేష ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అనేక ప్రాంతాల్లో టికెట్లు దొరకడం కష్టంగా మారిందని అభిమానులు చెబుతున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా ఈ చిత్రం భారీ వసూళ్ల దిశగా దూసుకుపోతుందనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎన్ని కుతంత్రాలు పన్నినా చివరికి మాట్లాడేది సినిమా కంటెంట్ మాత్రమే. మంచి సినిమా ఎప్పటికైనా ప్రజల్లోకి చేరుతుంది. "పెద్ది" విజయమే దానికి నిదర్శనం.
నటన పరంగా రామ్ చరణ్ తన కెరీర్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను అందించారని అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు. అలాగే "పెద్ది" చిత్రం నటన పరంగా, సాంకేతిక పరంగా, కథా పరంగా, ప్రేక్షకాదరణ పరంగా జాతీయ స్థాయి గుర్తింపుతో పాటు అనేక ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను సొంతం చేసుకునే స్థాయి చిత్రంగా నిలుస్తుందన్న నమ్మకం ఉంది. "పెద్ది" విజయంతో మరోసారి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన స్టార్డమ్ను, నటుడిగా తన స్థాయిని నిరూపించుకున్నారు. ఈ చిత్రం భవిష్యత్తులో నటన, దర్శకత్వం, సంగీతం, ఇతర విభాగాల్లో అనేక అవార్డులతో పాటు జాతీయ అవార్డు స్థాయిలో కూడా గుర్తింపు పొందాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు అని అన్నారు.
హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో ఎబోలా.. ఐసోలేషన్ వార్డులో 35 ఏళ్ల వ్యక్తి
హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో గురువారం తెల్లవారుజామున నిర్వహించిన థర్మల్ స్క్రీనింగ్లో అనుమానాస్పదంగా గుర్తించబడిన, ఎబోలా సోకినట్లు భావిస్తున్న సుడాన్కు చెందిన ఒక ప్రయాణికుడిని సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ జనరల్ ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఐసోలేషన్ వార్డులో చేర్పించారు. 35 ఏళ్లకు పైబడిన ఆ ప్రయాణికుడి శరీర ఉష్ణోగ్రత 100°F ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అధిక ప్రమాదం ఉన్న దేశం నుండి ప్రయాణించి వచ్చినందున, పర్యవేక్షణ, పరీక్షల నిమిత్తం అతన్ని ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన నోడల్ కేంద్రానికి తరలించారు. ఆ రోగిలో ప్రస్తుతం ఎబోలాతో సాధారణంగా ముడిపడి ఉండే లక్షణాలేవీ కనిపించడం లేదని డాక్టర్ వంశీ తెలిపారు.
ముగ్గురు పిల్లల ముందే తల్లిపై అత్యాచార... ఇద్దరు మృగాళ్లకు ఉరిశిక్ష.. ఎక్కడ?
టీఎంసీలో తీవ్రరూపం దాల్చిన సంక్షోభం .. బీజేపీలోకి 20 మంది ఎంపీలు...?
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని ప్రతిపక్ష తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏర్పడిన సంక్షోభం ఇపుడు తీవ్రరూపం దాల్చింది. టీఎంసీకి చెందిన ఎంపీల్లో 20 మంది ఎంపీలు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే టీఎంసీకి చెందిన 80 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో 50 మందికిపైగా ఎమ్మెల్యేలు వేరు కుంపటి పెట్టుకున్నారు. దీంతో చీలిక వర్గానికి రితబ్రత బెనర్జీని అసెంబ్లీ ప్రతిపక్ష నేతగా బెంగాల్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ ప్రకటించారు.
లంచం ఇవ్వలేదన్న కోపంతో అతికిన ఎముకలు విరగ్గొట్టిన వైద్యుడు.. ఎక్కడ?
'వైద్యో నారాయణో హరి' అని అంటారు. అంటే ప్రాణం పోసే శక్తి ఉన్న వైద్యుడు.. భగవంతుడితో సమానమని అర్థం. అలాంటి పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి అత్యంత అమానుషంగా ప్రవర్తించాడో వైద్యుడు. కాపాడాల్సిన చేతులతోనే.. ఓ బాలిక కాలికి తీవ్ర గాయం చేశాడు. లంచం ఇవ్వలేదన్న కోపంతో తాను అతికించిన ఎముకను తనే విరగ్గొట్టి పైశాచిక ఆనందం పొందాడు. సభ్య సమాజానికి దిగ్భ్రాంతి కలిగించే ఈ ఘటన బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఒకటైన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది.
చనిపోయిన తండ్రి కోర్కె తీర్చడం కోసం సిగరెట్ దమ్ము కొట్టి నైవేద్యం పెట్టిన కుమార్తె, వీడియో
స్వర్గస్తులైన పెద్దవారికి సంవత్సరికాలు, వర్థంతులు చేయడం చాలామంది చేసేదే. ఐతే వీటిని కొందరు చేసే తీరు చూస్తుంటే ఈ కలియుగం తీరు ఇలా ముందడుగు వేస్తుందా అనే యోచన రాక మానదు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... చనిపోయిన తండ్రికి ఓ కూతురు సంవత్సరికం సందర్భంగా చేసిన పని షాకిచ్చే విధంగా వుంది. ఆమె చేసిన పనిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఆ వీడియోలో... తండ్రి పటానికి పూల మాల వేసింది. ఫోటో ముందు స్వీట్లు, పండ్లు ఇతర తినబండారాన్ని ఉంచింది. ఆయనకు సిగరెట్ అంటే చచ్చేంత ఇష్టమట.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కొందరు వెల్లకిలా పడుకుంటే విపరీతంగా గురక పెడతారు, కారణం ఏంటి?
గురక. ఈ గురక పెట్టేవారితో ఇబ్బందిపడే కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే తెలుస్తుంది వారు పడే బాధ ఏమిటో? కొన్నిసార్లు రాత్రివేళ చేసే రైలు ప్రయాణాలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో కూడా కొందరు విపరీతంగా గురకపెడుతూ పక్కవారికి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ప్రత్యేకించి వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు విపరీతంగా గోండ్రుమంటూ గురక ఎక్కువ పెట్టడం జరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కారణాలను కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. కండరాలు లూజ్ అవ్వడం వల్ల గురక వస్తుంది. మనం గాఢనిద్రలోకి వెళ్లినప్పుడు మన గొంతు, నాలుక, నోటి పైభాగంలో ఉండే మెత్తటి అంగిలి కండరాలు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఫలితంగా గురక వస్తుంది.
డ్రై బ్లాక్ కిస్మిస్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఎండు నల్లద్రాక్ష. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఐరన్ పుష్కలంగా వుంటుంది. అందువల్ల రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు వీటిని తింటుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో సాయపడతాయి. ఇంకా ఎండు నల్ల ద్రాక్షను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాత్రిపూట పది ఎండు నల్లద్రాక్షలను మంచినీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది. నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే శరీరానికి విటమిన్ సి అందుతుంది, ఫలితంగా కేశాలు బలంగా వుంటాయి. తరచూ ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే రక్తంలో సోడియం మోతాదులు తగ్గుతూ రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. ఎండు ద్రాక్షలో వున్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ వల్ల అవి తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది.
తిరుపతిలో క్యాన్సర్ విజృంభణను అడ్డుకోవడం: సంరక్షణ చర్యలను విస్తరిస్తోన్న ఎస్విఐసిసిఎఆర్
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది.