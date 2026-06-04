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  4. Overcoming conspiracies and machinations, Mega Power Star Ram Charan movie Peddi emerges as a blockbuster: Natti Kumar
Written By దేవీ
Last Modified: Thursday, 4 June 2026 (18:55 IST)

కుట్రలు, కుతంత్రాలను అధిగమించి బ్లాక్‌బస్టర్‌గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది: నట్టి కుమార్

Ramcharan
BY: దేవీ
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (18:55 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (18:57 IST)
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ఈరోజు (గురువారం) విడుదలైన "పెద్ది" సినిమా ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుంటోందని నట్టి కుమార్ అన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ.... మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన అసాధారణ నటనతో సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాలపై మోసి ముందుకు నడిపించారు. ఆయన నటనను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు "న భూతో న భవిష్యతి" అనే స్థాయిలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. 
 
ఈ చిత్రంలో కుస్తీ పోరాటాలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాల ప్రదర్శనలో రామ్ చరణ్ చూపించిన అంకితభావం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇలాంటి సాహసోపేతమైన కథను, క్లిష్టమైన పాత్రను చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి. కానీ రామ్ చరణ్ ఈ పాత్ర కోసం ప్రాణం పెట్టి పనిచేసినట్లు ప్రతి సన్నివేశంలో కనిపిస్తోంది. ఇలాంటి కథలు చాలా అరుదుగా వస్తాయి. ఇప్పటికే భారీ స్టార్‌డమ్ ఉన్న హీరో ఇలాంటి విభిన్నమైన సబ్జెక్ట్‌ను ఎంచుకుని దాన్ని విజయవంతం చేయడం నిజంగా గొప్ప విషయం. అందుకే "పెద్ది" కేవలం ఒక సినిమా కాకుండా ప్రేక్షకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతిగా మారింది.
 
దక్షిణాది, ఉత్తరాది, ఓవర్సీస్ ఇలా అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రేక్షకులు సినిమాపై విశేష ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అనేక ప్రాంతాల్లో టికెట్లు దొరకడం కష్టంగా మారిందని అభిమానులు చెబుతున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా ఈ చిత్రం భారీ వసూళ్ల దిశగా దూసుకుపోతుందనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎవరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎన్ని కుతంత్రాలు పన్నినా చివరికి మాట్లాడేది సినిమా కంటెంట్ మాత్రమే. మంచి సినిమా ఎప్పటికైనా ప్రజల్లోకి చేరుతుంది. "పెద్ది" విజయమే దానికి నిదర్శనం.
 
నటన పరంగా రామ్ చరణ్ తన కెరీర్‌లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనను అందించారని అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు. అలాగే "పెద్ది" చిత్రం నటన పరంగా, సాంకేతిక పరంగా, కథా పరంగా, ప్రేక్షకాదరణ పరంగా జాతీయ స్థాయి గుర్తింపుతో పాటు అనేక ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను సొంతం చేసుకునే స్థాయి చిత్రంగా నిలుస్తుందన్న నమ్మకం ఉంది. "పెద్ది" విజయంతో మరోసారి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన స్టార్‌డమ్‌ను, నటుడిగా తన స్థాయిని నిరూపించుకున్నారు. ఈ చిత్రం భవిష్యత్తులో నటన, దర్శకత్వం, సంగీతం,  ఇతర విభాగాల్లో అనేక అవార్డులతో పాటు జాతీయ అవార్డు స్థాయిలో కూడా గుర్తింపు పొందాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు అని అన్నారు.
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దేవీ

హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో ఎబోలా.. ఐసోలేషన్ వార్డులో 35 ఏళ్ల వ్యక్తి

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టీఎంసీలో తీవ్రరూపం దాల్చిన సంక్షోభం .. బీజేపీలోకి 20 మంది ఎంపీలు...?

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లంచం ఇవ్వలేదన్న కోపంతో అతికిన ఎముకలు విరగ్గొట్టిన వైద్యుడు.. ఎక్కడ?

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చనిపోయిన తండ్రి కోర్కె తీర్చడం కోసం సిగరెట్ దమ్ము కొట్టి నైవేద్యం పెట్టిన కుమార్తె, వీడియో

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ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్‌కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్

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కొందరు వెల్లకిలా పడుకుంటే విపరీతంగా గురక పెడతారు, కారణం ఏంటి?

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డ్రై బ్లాక్ కిస్‌మిస్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

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తిరుపతిలో క్యాన్సర్ విజృంభణను అడ్డుకోవడం: సంరక్షణ చర్యలను విస్తరిస్తోన్న ఎస్‌విఐసిసిఎఆర్

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