Pa Ranjith: విభిన్న కాలమానాలతో పా రంజిత్ చిత్రం వరల్డ్ ఆఫ్ వెట్టువం
Pa. Ranjith's film World of Vettuvam
తమిళ దర్శకుడు పా రంజిత్ "వెట్టువం," తమిళ, తెలుగు, హిందీ, మలయాళం మరియు కన్నడ భాషలలో విడుదలకాబోతున్న చిత్రం. ఆయనకు తొలి పాన్-ఇండియా మూవీ. చిత్రంలో ఆర్య, వి.ఆర్. దినేష్, శోభిత ధూళిపాళ తదితరులు నటించారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు.
ఒక గ్రామీణ గ్యాంగ్స్టర్ కథ నుండి మల్లఖంబ క్రీడ స్ఫూర్తితో యాక్షన్, అడ్వెంచర్ మరియు సైన్స్ ఫిక్షన్ల సరికొత్త మిశ్రమంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ చిత్రం, ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రపంచాన్ని అందిస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది. "వరల్డ్ ఆఫ్ వెట్టువం" టీజర్ సెప్టెంబర్ 18న మధ్యాహ్నం విడుదలవుతుంది, ఇది చిత్రంలోని సాంప్రదాయక దృశ్యాలు మరియు భారీ స్థాయిని లోతుగా పరిచయం చేస్తుంది.
లెర్న్ అండ్ టీచ్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థతో కలిసి నీలం ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ ప్రతిష్టాత్మక పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. విభిన్న కాలమానాలతో కూడిన కథాంశంతో, సైన్స్ ఫిక్షన్ అంశాలతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే సినీ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొనగా, రేపు రానున్న గ్లింప్స్ వీడియో ఆ అంచనాలను మరింత పెంచడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది