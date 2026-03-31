పళ్లిచట్టంబి మా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్,మనందరి సినిమా కాబోతోంది - టొవినో థామస్
మలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ "పళ్లిచట్టంబి". ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 10న హిందీ, తమిళ, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ ఐదు భాషల్లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా గ్రాండ్ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో హీరో టొవినో థామస్ మాట్లాడుతూ - నేను డైరెక్టర్ డిజో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని గత కొన్నేళ్లుగా అనుకుంటున్నాం. ఇప్పటికి కుదిరింది. 50వ దశకం నేపథ్యంగా సాగే చిత్రమిది. అప్పటి వాతావరణం కనిపించేలా సినిమాను రూపొందించేందుకు చాలా రీసెర్చ్ చేశాం. 50వ దశకం సినిమా 2026లో ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా చేశాం. ఎంతో ప్యాషనేట్ టీమ్ తోడు లేకుంటే ఇలాంటి మూవీ తెరకెక్కించడం సాధ్యం కాదు. డిజో, నేను ఇంకా వేరే ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని కూడా డిస్కషన్స్ చేసుకున్నాం. ఈ మూవీ షూటింగ్ టైమ్ కు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యాడు డిజో. ప్రొడ్యూసర్ చరణ్, చైతన్య, చాణక్య ఒక టీమ్ లా వర్క్ చేసుకుంటూ తమ కలల్ని నిజం చేసుకుంటున్నారు. ఒకేసారి అనేక భాషల్లో నటించడం ఈజీ కాదు. కయదు ఇతర భాషల ఆడియెన్స్ ను కూడా మెప్పిస్తోంది. అలాంటి మంచి కోస్టార్ తో వర్క్ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. ఏప్రిల్ 10వ తేదీ నుంచి పళ్లిచట్టంబి మనందరి మూవీ కాబోతోంది. అన్నారు.
హీరోయిన్ కయదు లోహర్ మాట్లాడుతూ - పళ్లిచట్టంబి నాకు ఒక స్పెషల్ మూవీ. ఈ సినిమాలో రెబెకా అనే క్యారెక్టర్ లో నటించాను. ఈ క్యారెక్టర్ నా మనసుకు ఎంతో దగ్గరైంది. రెబెకా అందంతో పాటు ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రేక్షకులు ఇష్టపడతారు. ఒకరకంగా నాకు డ్రీమ్ రోల్ ఇది. ఇలాంటి మంచి క్యారెక్టర్ లో నటించే అవకాశం కల్పించిన డైరెక్టర్ డిజోకు థ్యాంక్స్. ఈ మూవీ కోసం మా టీమ్ అంతా సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం చేసింది. సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుంది. మనమంతా సక్సెస్ పార్టీ చేసుకుంటాం.అన్నారు.
లిరిసిస్ట్ రాంబాబు గోసాల మాట్లాడుతూ - "పళ్లిచట్టంబి" చిత్రానికి తెలుగు వెర్షన్ సాంగ్స్ రాశాను. టొవినో థామస్ కు నేను రూసిన మూడో చిత్రమిది. గతంలో మాయానది, వ్యూహం అనే ఆయన సినిమాలకు పాటలు రాశాను. టొవినో థామస్ అంటే ఆలిండియా ఫేమస్. కయదు ఫస్ట్ సినిమా అల్లూరి. ఆ చిత్రానికి నేను అన్ని సాంగ్స్ రాశాను. జేక్స్ బిజోయ్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఆయన కంపోజ్ చేసిన తుడరుమ్, కొత్తలోక తర్వాత ఈ సినిమాకు సాహిత్యాన్ని అందిస్తున్నాను. ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు
ప్రొడ్యూసర్ చరణ్ మాట్లాడుతూ - మేము నెల్లూరు నుంచి కేరళ వెళ్లి మలయాళంలో ఇలాంటి పెద్ద మూవీ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. టొవినో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లా మాతో కలిసిపోయారు. ఆయన పర్ ఫార్మెన్స్ మీ అందరినీ సర్ ప్రైజ్ చేస్తుంది. కయదు లోహర్ ఆమె కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ చేసింది. శత్రు ఇంపార్టెట్ రోల్ చేశారు. తెలుగు రిలీజ్ కు సపోర్ట్ చేస్తున్న బన్నీ వాస్ అన్నకు థ్యాంక్స్. డైరెక్టర్ మారుతి మాకు మంచి ఫ్రెండ్. ఆయన ఈ రోజు రాలేకపోయారు. ఈ సినిమా మేకింగ్ లో మాకు ఎంతో గైడెన్స్ ఇచ్చారు మేఘశ్యామ్. ఆయన వల్లే ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా సినిమా చేయగలిగాం. ఈ చిత్రంతో మా సంస్థకు మంచి సక్సెస్ దక్కుతుందని ఆశిస్తున్నాం. అన్నారు.
డైరెక్టర్ డిజో జోస్ ఆంటోనీ మాట్లాడుతూ - నేను డైరెక్ట్ చేసి నాలుగో చిత్రమిది. తెలుగు ఆడియెన్స్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తో నేను చేసిన గత చిత్రం జనగణమన కు తమ అప్రిషియేషన్ ఇచ్చారు. డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు మా మూవీ గురించి స్పందించారు. పళ్లిచట్టంబి కూడా మీకు నచ్చేలా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సింపుల్ స్టోరీ ఇది. మనుషులంతా ఒక్కటే అనేది ఈ మూవీ ప్రధాన కథాంశం. లవ్, లివ్, లవ్ అనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించాను. పళ్లిచట్టంబి అనేది ఒక టర్మ్. కథలో టైటిల్ రోల్. అందుకే టైటిల్ ను మార్చకుండా ప్రతి భాషలోనూ ఇదే టైటిల్ తో రిలీజ్ చేస్తున్నాం. కేరళలో 50వ దశకంలో జరిగిన ఘటన ఈ సినిమాకు నేపథ్యం. పొలిటికల్ గా ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా మనుషులుగా మన జీవిత సంఘర్షణ మారలేదు. ఆ ఒరిజినాలిటీ స్క్రీన్ మీదకు తెచ్చేందుకు పీరియాడిక్ గానే సినిమాను రూపొందించాం. అన్నారు.