మంగళవారం, 31 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 31 మార్చి 2026 (18:17 IST)

పళ్లిచట్టంబి మా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్,మనందరి సినిమా కాబోతోంది - టొవినో థామస్

Tovino Thomas, Kayadu Lohar, Rambabu Gosala, Dijo Jose Antony
మలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ "పళ్లిచట్టంబి". ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై  నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 10న హిందీ, తమిళ, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ ఐదు భాషల్లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా గ్రాండ్ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు. 
 
ఈ కార్యక్రమంలో హీరో టొవినో థామస్ మాట్లాడుతూ - నేను డైరెక్టర్ డిజో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని గత కొన్నేళ్లుగా అనుకుంటున్నాం. ఇప్పటికి కుదిరింది. 50వ దశకం నేపథ్యంగా సాగే చిత్రమిది. అప్పటి వాతావరణం కనిపించేలా సినిమాను రూపొందించేందుకు చాలా రీసెర్చ్ చేశాం. 50వ దశకం సినిమా 2026లో ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా చేశాం. ఎంతో ప్యాషనేట్ టీమ్ తోడు లేకుంటే ఇలాంటి మూవీ తెరకెక్కించడం సాధ్యం కాదు. డిజో, నేను ఇంకా వేరే ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని కూడా డిస్కషన్స్ చేసుకున్నాం. ఈ మూవీ షూటింగ్ టైమ్ కు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యాడు డిజో. ప్రొడ్యూసర్ చరణ్, చైతన్య, చాణక్య ఒక టీమ్ లా వర్క్ చేసుకుంటూ తమ కలల్ని నిజం చేసుకుంటున్నారు.  ఒకేసారి అనేక భాషల్లో నటించడం ఈజీ కాదు. కయదు ఇతర భాషల ఆడియెన్స్ ను కూడా మెప్పిస్తోంది. అలాంటి మంచి కోస్టార్ తో వర్క్ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. ఏప్రిల్ 10వ తేదీ నుంచి పళ్లిచట్టంబి మనందరి మూవీ కాబోతోంది. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ కయదు లోహర్ మాట్లాడుతూ - పళ్లిచట్టంబి నాకు ఒక స్పెషల్ మూవీ. ఈ సినిమాలో రెబెకా అనే క్యారెక్టర్ లో నటించాను. ఈ క్యారెక్టర్ నా మనసుకు ఎంతో దగ్గరైంది. రెబెకా అందంతో పాటు ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రేక్షకులు ఇష్టపడతారు. ఒకరకంగా నాకు డ్రీమ్ రోల్ ఇది. ఇలాంటి మంచి క్యారెక్టర్ లో నటించే అవకాశం కల్పించిన డైరెక్టర్ డిజోకు థ్యాంక్స్. ఈ మూవీ కోసం మా టీమ్ అంతా సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం చేసింది. సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుంది. మనమంతా సక్సెస్ పార్టీ చేసుకుంటాం.అన్నారు.
 
లిరిసిస్ట్ రాంబాబు గోసాల మాట్లాడుతూ - "పళ్లిచట్టంబి" చిత్రానికి తెలుగు వెర్షన్ సాంగ్స్ రాశాను. టొవినో థామస్ కు నేను రూసిన మూడో చిత్రమిది. గతంలో మాయానది, వ్యూహం అనే ఆయన సినిమాలకు పాటలు రాశాను. టొవినో థామస్ అంటే ఆలిండియా ఫేమస్. కయదు ఫస్ట్ సినిమా అల్లూరి. ఆ చిత్రానికి నేను అన్ని సాంగ్స్ రాశాను. జేక్స్ బిజోయ్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఆయన కంపోజ్ చేసిన తుడరుమ్, కొత్తలోక తర్వాత ఈ సినిమాకు సాహిత్యాన్ని అందిస్తున్నాను. ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు
 
ప్రొడ్యూసర్ చరణ్ మాట్లాడుతూ - మేము నెల్లూరు నుంచి కేరళ వెళ్లి మలయాళంలో ఇలాంటి పెద్ద మూవీ చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. టొవినో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లా మాతో కలిసిపోయారు. ఆయన పర్ ఫార్మెన్స్ మీ అందరినీ సర్ ప్రైజ్ చేస్తుంది. కయదు లోహర్ ఆమె కెరీర్ లో గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ చేసింది. శత్రు ఇంపార్టెట్ రోల్ చేశారు. తెలుగు రిలీజ్ కు సపోర్ట్ చేస్తున్న బన్నీ వాస్ అన్నకు థ్యాంక్స్. డైరెక్టర్ మారుతి మాకు మంచి ఫ్రెండ్. ఆయన ఈ రోజు రాలేకపోయారు. ఈ సినిమా మేకింగ్ లో మాకు ఎంతో గైడెన్స్ ఇచ్చారు మేఘశ్యామ్. ఆయన వల్లే ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా సినిమా చేయగలిగాం. ఈ చిత్రంతో మా సంస్థకు మంచి సక్సెస్ దక్కుతుందని ఆశిస్తున్నాం. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ డిజో జోస్ ఆంటోనీ మాట్లాడుతూ - నేను డైరెక్ట్ చేసి నాలుగో చిత్రమిది. తెలుగు ఆడియెన్స్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ తో నేను చేసిన గత చిత్రం జనగణమన కు తమ అప్రిషియేషన్ ఇచ్చారు. డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు మా మూవీ గురించి స్పందించారు. పళ్లిచట్టంబి కూడా మీకు నచ్చేలా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సింపుల్ స్టోరీ ఇది. మనుషులంతా ఒక్కటే అనేది ఈ మూవీ ప్రధాన కథాంశం. లవ్, లివ్, లవ్ అనే కాన్సెప్ట్ తో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించాను. పళ్లిచట్టంబి అనేది ఒక టర్మ్. కథలో టైటిల్ రోల్. అందుకే టైటిల్ ను మార్చకుండా ప్రతి భాషలోనూ ఇదే టైటిల్ తో రిలీజ్ చేస్తున్నాం. కేరళలో 50వ దశకంలో జరిగిన ఘటన ఈ సినిమాకు నేపథ్యం. పొలిటికల్ గా ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా మనుషులుగా మన జీవిత సంఘర్షణ మారలేదు. ఆ ఒరిజినాలిటీ స్క్రీన్ మీదకు తెచ్చేందుకు పీరియాడిక్ గానే సినిమాను రూపొందించాం. అన్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు ఐదు పతకాలు.. పవన్ హర్షం

ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు ఐదు పతకాలు.. పవన్ హర్షంఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఐదు పతకాలను కైవసం చేసుకుంది. కేంద్రం నిర్వహించిన ఇండియా సర్వేలో ఏపీ రెండు విభాగాల్లో తొలి ర్యాంకు, ఒక విభాగంలో రజతం, మరో రెండు విభాగాల్లో కాంస్యం కైవసం చేసుకుంది. దీనిపై రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌‌ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ వివిధ పంచాయతీలలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, పల్లె పండుగ 2.0 విజయవంతం అయ్యేలా హామీ ఇచ్చారు.

అట్టడుగు స్థానం నుంచి అగ్రస్థానానికి.. అదరగొట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ

అట్టడుగు స్థానం నుంచి అగ్రస్థానానికి.. అదరగొట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్ శాక జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటింది. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆధీనంలో ఉన్న ఈ శాఖ గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జాతీయ స్థాయిలో అట్టడు స్థానంలో నిలిచింది. రాష్ట్రంలో అధికార మార్పిడి చోటుచేసుకున్న తర్వాత ఆ శాఖను పవన్ కళ్యాణ్ ఏరికోరి తీసుకున్నారు. కనీసం రెండేళ్లు పూర్తికాకముందే ఆ శాఖ జాతీయ స్థాయిలో సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. ఫలితంగా అట్టడుగు స్థానం నుంచి అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. పైగా, ఆ శాఖకు ఏకంగా ఐదు జాతీయ పురస్కారాలు లభించాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి, స్థానిక సంస్థల బలోపేతం, సేవల విస్తరణలో కనబరిచిన అత్యుత్తమ పనితీరుకుగానూ కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఈ అవార్డులను ప్రకటించింది.

అమరావతి: తుళ్లూరులో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి ప్రారంభం- బాలయ్య

అమరావతి: తుళ్లూరులో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి ప్రారంభం- బాలయ్యనందమూరి బాలకృష్ణ కీలక ప్రకటన చేశారు. తుళ్లూరులో క్యాన్సర్ ఆస్పత్రిని ప్రారంభిస్తున్నట్లు బాలయ్య తెలిపారు. ఈ ప్రాజక్ట్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసమే కాకుండా.. ఇది ఏపీ రాజధాని అమరావతిని కేవలం పరిపాలనా రాజధానిగా మార్చేందుకు ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి అధిపతిగా ఉన్న బాలకృష్ణ, క్యాన్సర్ చికిత్సను అన్ని వర్గాల వారికి, ముఖ్యంగా పేదలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

భార్యను హత్య చేసిన పరారైన భర్త... పోలీసులకు పట్టించిన గ్యాస్ బుకింగ్

భార్యను హత్య చేసిన పరారైన భర్త... పోలీసులకు పట్టించిన గ్యాస్ బుకింగ్మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ వ్యక్తిన తన భార్యను హత్య చేసి పారిపోయాడు. నాలుగేళ్ల తర్వాత గ్యాస్ బుకింగ్ చేసి పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, సందీప్ తోమర్ అనే మాజీ ఆర్మీ కెప్టెన్ 2013లో పంజాబ్‌లోని అబోహర్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో తన భార్యను హత్య చేశాడు. తొలుత ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ పోలీసుల దర్యాప్తులో అసలు నిజం వెల్లడైంది.

ఆ దోసె పోయడం చూస్తే తినాలనిపిస్తుందంతే, చూడండి వీడియో

ఆ దోసె పోయడం చూస్తే తినాలనిపిస్తుందంతే, చూడండి వీడియోదోసెలు పోయడాన్ని కూడా కళాత్మకంగా పోస్తున్నారు ఓ పెద్దాయన. రుచిగా వుండటమే కాదు, దోసెలను పోయడం కూడా ఎంతో ఆకట్టుకునేలా పోస్తున్నారాయన. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఓ పెద్దాయన బండిలో అట్లు పోసే బండపైన అట్లు పోస్తున్నారు. పోసినవి పోసినట్లు చకచకా ప్లేట్లలోకి విసిరేస్తుంటే ఆయనకు సహాయకుడిగా వున్న వ్యక్తి వాటిని సరిగ్గా పట్టేసి తినేవారికి అందిస్తున్నారు. ఇది ఏ ప్రాంతంలో వున్నదో తెలియదు కానీ... అట్లు చూస్తుంటే మాత్రం అద్భుతః అన్నట్లు వున్నాయి. చూడండి ఆ వీడియోను..

Watch More Videos

టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు?

టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమేమి తినకూడదు?సీజనల్ వ్యాధులు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆటలమ్మ వంటి పొంగు వ్యాధులతో పాటు టైఫాయిడ్ కూడా వ్యాపిస్తోంది. టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినప్పుడు జీర్ణవ్యవస్థ చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, జీర్ణం కావడానికి కష్టంగా ఉండే పదార్థాలను అస్సలు తీసుకోకూడదు. టైఫాయిడ్ సమయంలో తినకుండా ఉండాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎక్కువ పీచు పదార్థాలున్న వాటిని తినకూడదు. ఎందుకంటే పీచు పదార్థాలు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, ఇది పేగులపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. అలాగే ముడి బియ్యం, తృణధాన్యాలు వంటివి కాకుండా తెల్లటి అన్నం లేదా జావ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యం

అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్-తమిళనాడు చాప్టర్ భాగస్వామ్యంతమిళనాడు అంతటా ఆరోగ్య సంరక్షణ సరఫరా వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అఫర్డ్‌ప్లాన్ మరియు అసోసియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్‌కేర్ ప్రొవైడర్స్ (ఇండియా)- తమిళనాడు చాప్టర్(AHPI-TN) ఈరోజు ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించాయి. ఒక అధికారిక అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ద్వారా, AHPI-TN సభ్యులు అఫర్డ్‌ప్లాన్ యొక్క ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అయిన ప్రొకాలిక్స్(Procalyx) యాక్సెస్‌ను పొందుతారు. ఫార్మాస్యూటికల్ మరియు వైద్య పరికరాల రంగాలలో వస్తువులు, వాటి ధరలను పారదర్శకంగా కనుగొనడానికి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ రూపొందించబడింది.

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.
