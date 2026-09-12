Nani: శ్రీకాంత్ మొండితనం వల్లే ప్యారడైజ్ ఆలస్యం అయింది : న్యాచురల్ స్టార్ నాని
న్యాచురల్ స్టార్ నాని పాన్ ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘ది ప్యారడైజ్’. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో, ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన సాంగ్స్, గ్లింప్స్, టీజర్ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్తో భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నాని పలు ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారు.
Natural Star Nani
మీ జడల బరువు గురించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. దాని గురించి చెప్పండి?
సోషల్ మీడియాలో సినిమా గురించి రకరకాల వార్తలు ఉన్నాయి. ఇందులో అండర్ వాటర్ సీక్వెన్స్ లేదు. అలాగే వెయ్యి మందితో ఫైట్ కూడా లేదు. ఇది ఒక జెన్యూన్ కథ. చాలా యాక్షన్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. మంచి హై ఇచ్చే సీన్స్ ఉంటాయి. వైలెన్స్లో ఉన్న ఎమోషన్ని ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతారు.
-జడల గురించి చెప్పాలంటే మా కొరియోగ్రాఫర్ ఆట సందీప్ మాస్టర్ ఏదో ఫ్లోలో చెప్పినట్టుగా ఉన్నారు. జడలతో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒరిజినల్ హెయిర్కి అటాచ్ చేస్తాం. అప్పుడు సహజంగానే బరువు ఉంటుంది. అది యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో రోప్కి తాకి అందులో ఇరుక్కుపోయేవి. అవన్నీ మా టీమ్ వాళ్లకి చెప్పినట్టుగా ఉన్నారు. వాళ్లు ఏదో ఫ్లోలో ఆ మాట చెప్పారు. ఈ సినిమాలో జడలతో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేయడం చాలా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది.
ఎప్పుడూ లేనంతగా డ్యాన్స్ వేశారు కదా? దాని గురించి చెప్పండి?
‘ఆయా షేర్’లో ఫ్లోర్ మూమెంట్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాను. ఇంతకుముందు నేను ఎప్పుడూ డాన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయలేదు. నా సినిమాల్లో డాన్సింగ్ సాంగ్స్ ఎక్కువ ఉండవు. అన్నీ సిచువేషన్ సాంగ్స్. ఇందులో రెండు డాన్స్ నంబర్స్కి ఆడియన్స్ అద్భుతంగా రిసీవ్ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది.
పాటల విషయంలో శ్రీకాంత్కి చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంది. సెలబ్రేట్ చేసుకునే పాటలు తీసుకోవడంలో తనది చాలా మంచి అభిరుచి ఉంది. ఈ రెండు పాటలు కూడా చాలా స్పెషల్ కేర్ తీసుకొని చేయించాడు.
మిగతా భాషల్లో ‘ప్యారడైజ్’ టార్గెట్ ఏమిటి? ఈ సినిమాకి ట్రైలర్ ఉండదని విన్నాము?
‘ప్యారడైజ్’ తెలుగు సినిమా. ఇంతకుముందు చేసినట్టుగా అన్ని భాషల్లో సినిమాని అవైలబుల్గా పెట్టాలి. అలాగే ‘ప్యారడైజ్’ తెలుగు ఆడియన్స్కి ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిందో, మిగతా ఆడియన్స్కి కూడా అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలని క్వాలిటీ ఎక్కడ తగ్గకుండా చేశాం. ‘ప్యారడైజ్’ శ్రీకాంత్ విజన్తో పెద్ద స్కేల్లో థియేటర్లోకి వస్తుంది.
సినిమాకి చాలా బజ్ ఉంది కదా అని ట్రైలర్ లేకపోవడం కాదు. సినిమా గురించి చాలా టీమ్స్ పనిచేస్తున్నాయి. ఇస్తే అదిరిపోయే ట్రైలర్ ఇవ్వాలి. అలాంటి ట్రైలర్ కావాలంటే నాలుగు రోజులు అన్ని పనులు పక్కనపెట్టి శ్రీకాంత్, అనిరుధ్, అందరూ ట్రైలర్ మీద పనిచేయాలి. తప్పనిసరి పరిస్థితిలో టీమ్ అందరం కలిసి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ‘ప్యారడైజ్’కి ట్రైలర్ ఉండదు.
శ్రీకాంత్ మొండితనం వల్లే ఈ సినిమా ఆలస్యం అయిందని భావిస్తున్నారా?
కచ్చితంగా. అతను మొండివాడు. కాకపోతే తన మొండితనానికి కూడా ఒక పర్పస్ ఉంది. తనకంటూ ఒక విజన్ ఉంది. ఆ విజన్ని స్క్రీన్పైకి తీసుకురావడానికి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వడు. తన మొండితనం మంచికే.
ఈ సినిమాలో చాలా హెవీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. సహజంగానే ఇలాంటివి చేస్తున్నప్పుడు గాయాలు అవుతాయి. ఈ సినిమాలో నాకే కాదు, మా గ్యాంగ్లో చేసిన అందరికీ కూడా దెబ్బలు తగిలాయి. ఈ సినిమా మీరు థియేటర్లో చూస్తున్నప్పుడు మేము ఎంత కష్టపడ్డామో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. అందరూ ప్రాణం పెట్టి చేశారు.
యూఎస్ కాన్సర్ట్లో ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ చూస్తే ఎలా అనిపించింది?
ఆ యుఫోరియా అనిరుధ్ వల్ల సాధ్యపడింది. నేను కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. ‘ఆయా షేర్’ పాటకి వచ్చిన ఎనర్జీ అన్బిలీవబుల్.
మోహన్ బాబు గారితో పని చేయడం ఎలా అనిపించింది?
మోహన్ బాబు గారు అద్భుతమైన వ్యక్తి. మా మీద ఎంతో ప్రేమ చూపించారు. మోహన్ బాబు గారితో కలిసి పనిచేస్తే ఆయనతో ప్రేమలో పడిపోతాం.
ఈ సినిమాలో మీరు డబ్బింగ్ కోసం కష్టపడినట్టుగా అనిపించింది?
ఈ క్యారెక్టర్కి అలానే మాట్లాడాలి. గొంతు చించుకుని అరుస్తున్న ఒక సీన్ ఉంటుంది. అందరికీ ఆ మాటలు అర్థం కావాలని లెక్కలేసుకుంటే ఆ పాత్ర కనిపించదు. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం మీరు ఇంకొకసారి వినాల్సిన అవసరం లేదు. తన ఎమోషన్లో ఉన్న ప్రతి పదం మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత నా గొంతు పోయింది. నా కెరీర్లో ఎక్కువ కష్టపడి చేసిన సినిమా ‘ప్యారడైజ్’. చాలా మనసుపెట్టి చేశాను.