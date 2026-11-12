వినూత్నంగా పారడాక్స్ హరికథ చిత్రం వుంటుంది :చిత్రయూనిట్
Kiran, Ranjith, Akhila Ram, Lavanya Reddy, Anudeep Reddy, and others
కిరణ్, రంజిత్, అఖిల రామ్, లావణ్య రెడ్డి, కీర్తి, మన్యం భాస్కర్ తదితరులు కీలక పాత్రలను పోషించిన చిత్రం పారడాక్స్ హరికథ. కడ్లూరి అశోక్ , రాంపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి సమర్పణలో రంజిత్ కుమార్ గౌడ్, వివేకానంద, రఘు బల్లా, కవిత గోర నిర్మించారు. అనుదీప్ రెడ్డి కొతూరు (ఏఆర్కే) దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని డిసెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం నుంచి ‘గుప్పెడంత ప్రేమ’ అంటూ సాగే ప్రేమ గీతాన్ని బుధవారం నాడు విడుదల చేశారు.
దర్శకుడు అనుదీప్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఈ హరికథ సినిమా వినూత్నమైన సినిమా అని, తెలుగు చిన్న చిత్రాల హిట్ జాబితాలో ఈ సినిమా కచ్చితంగా చేరుతుందని, తెలుగు చిత్రాలలో ఇప్పటివరకు రాని ఒక కొత్త తరహ అంశం ఉందన్ని , అది ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహ అనుభూతి ఇస్తుందని తెలుపుతూ డిసెంబర్ 11న రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాను ప్రజలందరూ ఆదరించాలని కోరారు.
*నిర్మాత అశోక్ కడ్లూరి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ గొప్ప చిత్రంగా నిలుస్తుంది. ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసేలా ఉంటుంది. ఈ మూవీ కోసం అందరూ కష్టపడి పని చేశారు. అన్ని రకాల హంగులతో రాబోతోన్న ఈ చిత్రం పెద్ద హిట్ అవుతుందని తెలిపారు.
*లావణ్య రెడ్డి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ కోసం టీం అంతా కలిసి ఎంతో కష్టపడ్డాం. మొత్తానికి సినిమా కంప్లీట్ చేశాం. రిలీజ్ విషయంలో మేం సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నాం. ‘హరికథ’లో అద్భుతమైన కంటెంట్ ఉంటుంది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటుంది. మాకు మీడియా, ఆడియెన్స్ సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
*మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహవీర్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’కు అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్. ఈ మూవీ కోసం అనుదీప్ గారు ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఇదొక మంచి చిత్రంగా నిలుస్తుంది’ అని అన్నారు.
*నటుడు కిరణ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ జర్నీలో అనుదీప్ నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నాను. కథ విన్న వెంటనే నాకు ఎంతో నచ్చింది. ఇలాంటి కథ రావాలని ప్రతీ ఒక్క యాక్టర్ అనుకుంటారు’ అని అన్నారు.
*అఖిల రామ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ అద్భుతంగా వచ్చింది. ‘మసూద’లో నన్ను ముసుగులో చూసి ఉంటారు. ఇప్పుడు ముసుగు తీసి వస్తున్నాను. అందరికీ ఈ సినిమా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
*నటుడు కేదార్ శంకర్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ చిత్రంలోని విజువల్స్ చూశాను. హీరో, హీరోయిన్లు బాగున్నారు. చిన్న చిత్రాలు పెద్ద హిట్ అవుతున్నాయి. ఈ సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
*నటుడు అంబరీష్ మాట్లాడుతూ* .. ‘హిస్టారిక్లోని మూమెంట్ని తీసుకుని ప్రస్తుత తరానికి తగ్గట్టుగా ‘పారడాక్స్ హరికథ’ను తెరకెక్కించారు. ఇందులో మంచి మెసెజ్ ఉంటుందోని అర్థం అవుతోంది. ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. టీంకు ఆల్ ది బెస్ట్’ అని అన్నారు.