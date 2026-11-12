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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (19:01 IST)

వినూత్నంగా పారడాక్స్ హరికథ చిత్రం వుంటుంది :చిత్రయూనిట్

Kiran, Ranjith, Akhila Ram, Lavanya Reddy, Anudeep Reddy, and others
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (19:01 IST)
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Kiran, Ranjith, Akhila Ram, Lavanya Reddy, Anudeep Reddy, and others
కిరణ్, రంజిత్, అఖిల రామ్, లావణ్య రెడ్డి, కీర్తి, మన్యం భాస్కర్ తదితరులు కీలక పాత్రలను పోషించిన చిత్రం పారడాక్స్ హరికథ.  కడ్లూరి అశోక్ , రాంపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి సమర్పణలో రంజిత్ కుమార్ గౌడ్, వివేకానంద, రఘు బల్లా, కవిత గోర నిర్మించారు. అనుదీప్ రెడ్డి కొతూరు (ఏఆర్‌కే) దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని డిసెంబర్ 11న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రం నుంచి ‘గుప్పెడంత ప్రేమ’ అంటూ సాగే ప్రేమ గీతాన్ని బుధవారం నాడు విడుదల చేశారు.
 
 
దర్శకుడు అనుదీప్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఈ హరికథ సినిమా వినూత్నమైన సినిమా అని, తెలుగు చిన్న చిత్రాల హిట్ జాబితాలో ఈ సినిమా కచ్చితంగా చేరుతుందని, తెలుగు చిత్రాలలో ఇప్పటివరకు రాని ఒక కొత్త తరహ అంశం ఉందన్ని , అది ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహ అనుభూతి ఇస్తుందని తెలుపుతూ డిసెంబర్ 11న రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాను ప్రజలందరూ ఆదరించాలని కోరారు.
 
*నిర్మాత అశోక్ కడ్లూరి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ గొప్ప చిత్రంగా నిలుస్తుంది. ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసేలా ఉంటుంది. ఈ మూవీ కోసం అందరూ కష్టపడి పని చేశారు. అన్ని రకాల హంగులతో రాబోతోన్న ఈ చిత్రం పెద్ద హిట్ అవుతుందని తెలిపారు.
 
*లావణ్య రెడ్డి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ కోసం టీం అంతా కలిసి ఎంతో కష్టపడ్డాం. మొత్తానికి సినిమా కంప్లీట్ చేశాం. రిలీజ్ విషయంలో మేం సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నాం. ‘హరికథ’లో అద్భుతమైన కంటెంట్ ఉంటుంది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటుంది. మాకు మీడియా, ఆడియెన్స్ సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
*మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహవీర్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’కు అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్. ఈ మూవీ కోసం అనుదీప్ గారు ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఇదొక మంచి చిత్రంగా నిలుస్తుంది’ అని అన్నారు.
 
*నటుడు కిరణ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ జర్నీలో అనుదీప్ నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నాను. కథ విన్న వెంటనే నాకు ఎంతో నచ్చింది. ఇలాంటి కథ రావాలని ప్రతీ ఒక్క యాక్టర్ అనుకుంటారు’ అని అన్నారు.
 
*అఖిల రామ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ అద్భుతంగా వచ్చింది. ‘మసూద’లో నన్ను ముసుగులో చూసి ఉంటారు. ఇప్పుడు ముసుగు తీసి వస్తున్నాను. అందరికీ ఈ సినిమా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
 
*నటుడు కేదార్ శంకర్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పారడాక్స్ హరికథ’ చిత్రంలోని విజువల్స్ చూశాను. హీరో, హీరోయిన్లు బాగున్నారు. చిన్న చిత్రాలు పెద్ద హిట్ అవుతున్నాయి. ఈ సినిమా కూడా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
*నటుడు అంబరీష్ మాట్లాడుతూ* .. ‘హిస్టారిక్‌లోని మూమెంట్‌ని తీసుకుని ప్రస్తుత తరానికి తగ్గట్టుగా ‘పారడాక్స్ హరికథ’ను తెరకెక్కించారు. ఇందులో మంచి మెసెజ్ ఉంటుందోని అర్థం అవుతోంది. ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. టీంకు ఆల్ ది బెస్ట్’ అని అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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గోడకు కన్నం వేసి.. రూ.12కోట్ల విలువైన బంగారం ఎత్తుకెళ్లారు.. ఎక్కడ?

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కార్గో కంటైనర్ అడుగుభాగంలో రూ.4కోట్ల విలువైన ఇ-సిగరెట్లు స్వాధీనం

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మహారాష్ట్రలో ఘోరం.. 20 ఏళ్ల యువతిని వేధించి రైలు నుంచి బయటకు నెట్టేశాడు.. చివరికి?

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అసభ్యంగా తాకుతున్న వ్యక్తిని ప్రతిఘటించిందనీ యువతిని రైలులో నుంచి కిందికి తోసేశారు...

అసభ్యంగా తాకుతున్న వ్యక్తిని ప్రతిఘటించిందనీ యువతిని రైలులో నుంచి కిందికి తోసేశారు...ముంబై లోకల్ రైళ్లలో మహిళల భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. తనను అసభ్యంగా తాకుతున్న ఓ వ్యక్తిని యువతి ప్రతిఘటించింది. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని ఆ వ్యక్తి ఆ యువతిని రైలులో నుంచి కిందకు తోసేశాడు. దీంతో ఆ యువతి చేయిని కోల్పోయింది. ఈ సంఘటన స్థానిక రైళ్ళలో మహిళల భద్రతైప మరోసారి తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తించింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

తమ్మూడు.. అమ్మానాన్నిని బాగా చూసుకో...

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ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: కాలిఫోర్నియా బాదంతో మేలు

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కిడ్నీలు 90 శాతం పాడైపోయేవరకూ లక్షణాలు కనిపించవా?

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రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?ఈమధ్యకాలంలో చాలామంది తినే పండు డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇది పెద్దగా టేస్ట్ వుండదు. రుచీపచీ లేని ఈ పండు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?చాలామంది కోడిగుడ్లు తెచ్చిన వెంటనే వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతారు. ఐతే ఫ్రిజ్‌లో వుంచిన గుడ్లు తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో చూద్దాము. కోడిగుడ్లు వాటి రుచిని కోల్పోతాయి కాబట్టి వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచకూడదు. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల వాటి పోషక విలువలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల దాని లైనింగ్‌కు అంటుకునే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు కారణమవుతుంది. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన గుడ్డును వెంటనే ఉడకబెట్టినట్లయితే, అది పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టిన గుడ్డు ప్రోటీన్లు, ఇతర కర్బన సమ్మేళనాలు చెడిపోయే అవకాశాలను పెంచుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్విశాఖపట్నం: ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంతాన్నిఅర్నబ్, మురసు రూపంలో రెండు తుఫాన్లు వరుసగా తాకాయి. దీనితో తీవ్ర ప్రభావం పడిన, లేక ప్రభావం పడే అవకాశాలున్న జిల్లాల జాబితాలో ప్రకాశం(ఒంగోలు), నెల్లూరు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, ఎన్‌టీఆర్, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం ఉన్నాయి. కోస్తా ప్రాంతాలవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు, నీరు నిల్చిపోవడం, విద్యుత్ మరియు రవాణాపరమైన అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అవే జిల్లాలను వరుసగా రెండు తుఫాన్లు ముంచెత్తడంతో నీరు నిల్చిపోవడం, పారిశుధ్యంపరమైన సమస్యలు ఆరోగ్యాలకు ముప్పుగా పరిణమించనున్నాయి.