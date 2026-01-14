బుధవారం, 14 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్

ఒక వర్గానికి చెందిన అభిమానులు పరాశక్తిపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు : దర్శకురాలు సుధా కొంగరా

sudha kongara
ఒక వర్గానికి చెందిన అభిమానులు 'పరాశక్తి' చిత్రంపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆ చిత్ర దర్శకురాలు సుధా కొంగరా ఆరోపించారు. శివకార్తికేయన్, జయం రవి, అధర్వ మురళి, శ్రీలీలలు జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 10వ తేదీన విడుదలై హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. తొలి మూడు రోజుల్లోనే దాదాపు రూ.100 కోట్ల వరకు కలెక్షన్లు రాబట్టింది. 
 
ఈ నేపథ్యంలో పరాశక్తి చిత్రంపై కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనిపై దర్శకురాలు సుధా కొంగరా స్పందించారు. 'పరాశక్తి'పై కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగానే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. 'ప్రస్తుతం ఓ సినిమాను ప్రేక్షకులకు అందించడం చాలా కష్టంగా మారింది. ఎన్నో సవాళ్లు దాటాల్సి వస్తోంది. సినిమాకు పాజిటివ్‌ టాక్‌ వచ్చినా ఇబ్బందులు మాత్రం తప్పడం లేదు. 
 
ఈ సంక్రాంతికి మా 'పరాశక్తి' మరింత ఆదరణ సొంతం చేసుకుంటుందని ఆశిస్తున్నా. ఒక వర్గానికి చెందిన అభిమానుల వల్ల మేం ఈ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. ఫేక్‌ ఐడీలతో మాపై దారుణమైన పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. ఇందంతా ఎవరు చేస్తున్నారో అందరికీ తెలుసు' అని సుధా అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
 
ఇటీవల 'పరాశక్తి' నిర్మాతల్లో ఒకరైన దేవ్ రామ్‌నాథ్‌ విజయ్‌ ఫ్యాన్స్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఉద్దేశపూర్వకంగానే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. కొందరు బుక్‌ మై షోలో నెగెటివ్‌ రివ్యూలు ఇస్తున్నారని సినిమాను దెబ్బతీసే హక్కు ఎవరికీ లేదన్నారు. 1965లో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జరిగరిన హిందీ వ్యతిరేక పోరాటం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. జనవరి 10న ఈ పీరియాడిక్‌ పొలిటికల్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా విడుదలై ప్రేక్షకుల పాజిటివ్ టాక్‌తో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. 

ఇరాన్‌‍లో మారణహోమం - ఆందోళనల్లో 2500 మంది మృతి

ఇరాన్‌‍లో మారణహోమం - ఆందోళనల్లో 2500 మంది మృతిఇరాన్‌లో మారణహోమం సాగుతోంది. ఆ దేశం ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకునిపోయింది. దీంతో ప్రజలు ఆందోళనబాట పట్టారు. వీరిని అణిచివేసేందుకు ఇరాన్ పాలకులు సైన్యాన్న రంగంలోకి దించారు. ఆందోళనకారులను అణిచివేసే క్రమంలో సైన్యం భారీ విధ్వంసాన్ని సృష్టిస్తోంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిచ్చుపెట్టేందుకు వైకాపా - భారాస కుట్ర : టీడీపీ నేత పట్టాభి

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిచ్చుపెట్టేందుకు వైకాపా - భారాస కుట్ర : టీడీపీ నేత పట్టాభిరెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు, తెలుగు ప్రజల మధ్య చిచ్చుపెట్టేందుకు ఏపీలోని వైకాపా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భారతీయ రాష్ట్ర సమితిలు కుట్రలు పన్నుతుయన్నాయని టీడీపీ నేత పట్టాభి ఆరోపించారు. ఈ అంశంపై ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలూ.. రైతులూ బాగుండాలనేది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆలోచన అయితే, తెలుగు ప్రజలు నాశనం కావాలనే దురుద్దేశంతో వైకాపా, భారాసలు వ్యవహరిస్తున్నాయని ఆరోపించారు.

38 గుడిసెలు దగ్ధం.. లక్ష చెల్లించాలి.. కొత్త ఇళ్లు మంజూరు చేయాలి.. వైకాపా చీఫ్ జగన్

38 గుడిసెలు దగ్ధం.. లక్ష చెల్లించాలి.. కొత్త ఇళ్లు మంజూరు చేయాలి.. వైకాపా చీఫ్ జగన్మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి, సోమవారం కాకినాడ జిల్లాలోని రౌతులపూడి మండలం సర్లంకపల్లి గ్రామంలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో 38 గుడిసెలు పూర్తిగా కాలిపోయాయని, సుమారు 120 మంది గ్రామస్తులు నిరాశ్రయులయ్యారని, తమ ప్రాథమిక వస్తువులను కూడా కోల్పోయారని ఆయన అన్నారు.

వీధికుక్క కరిస్తే ప్రభుత్వం పరిహారం, రోడ్లపై కుక్కలకు ఆహారం పెట్టేవాళ్లు ఇంటికి తీస్కెళ్లండి

వీధికుక్క కరిస్తే ప్రభుత్వం పరిహారం, రోడ్లపై కుక్కలకు ఆహారం పెట్టేవాళ్లు ఇంటికి తీస్కెళ్లండివీధికుక్కల బెడదపై ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు మరోసారి విచారించింది. కుక్కల బెడద గురించి చర్యలు తీసుకోకుండా తేలికగా తీసుకునే రాష్ట్రాలపై భారీ జరిమానా విధించగలమని హెచ్చరించింది. ప్రభుత్వాలు వీధి కుక్కల బెడదను నివారించకుండా తాత్సారం చేయడం వల్ల ఎంతోమంది కుక్కకాటుకి బలైపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వీధికుక్క కాటు బారిన పడినవారికి ప్రభుత్వ పరిహారం చెల్లించాలని తేల్చి చెప్పింది. వీధి కుక్కలకు ఆహారం పెట్టేవారిపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన సుప్రీంకోర్టు అంతగా కుక్కలకు ఆహారం పెట్టాలని అనుకుంటే వాటిని తమ ఇంటికి తీసుకుని వెళ్లి అక్కడే వాటికి ఆహారం అందించవచ్చని పేర్కొంది. వాటిని తమ ఇళ్లలో పెంచుకోవచ్చని సూచించింది.

viral video, ఇదిగో ఈ పామే నన్ను కాటేసింది, చొక్కా జిప్ తీసి నాగుపామును బైటకు తీసాడు, ద్యావుడా

viral video, ఇదిగో ఈ పామే నన్ను కాటేసింది, చొక్కా జిప్ తీసి నాగుపామును బైటకు తీసాడు, ద్యావుడానాగుపామును చూస్తేనే వణికిపోతాం. అది పడగవిప్పి బుసలు కొడుతుంటూ ఇక ఎవ్వరికీ అటువైపు వెళ్లే ధైర్యం కూడా వుండదు. అట్లాంటిది ఏకంగా ఆ పామును తన చొక్కా లోపల పెట్టేసుకుని వచ్చేసాడు ఓ వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మధుర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి ఓ వ్యక్తి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి తనను పాము కాటు వేసిందనీ, తనకు చికిత్స చేయాలంటూ వైద్యులతో చెప్పాడు. అప్పుడా వైద్యులు... నిన్ను ఏ పాము కరిచిందో చెప్పు, తెలిస్తే వైద్యం మరింత సుళువు అవుతుందని అన్నారు.

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు. చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.
