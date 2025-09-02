బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 2 సెప్టెంబరు 2025 (19:38 IST)

త్వరలోనే తల్లి కాబోతున్న పవన్ హీరోయిన్ పార్వతీ మెల్టన్

Parvathi Melton
Parvathi Melton
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ 'జల్సా'తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన నటి పార్వతి మెల్టన్. ఆమె తాజాగా అభిమానులకు ఒక తీపి కబురు అందించింది. తాను త్వరలో తల్లిని కాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. తన బేబీ బంప్‌తో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేయగా, అవి ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ ఫొటోలు చూసిన నెటిజన్లు, అభిమానులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
 
కొంతకాలంగా వెండితెరకు దూరంగా ఉంటున్న పార్వతి మెల్టన్... సోషల్ మీడియాలో మాత్రం చాలా చురుకుగా ఉంటూ తన వ్యక్తిగత విషయాలను పంచుకుంటూ ఉంటుంది. తాజాగా ఆమె షేర్ చేసిన ఫొటోషూట్‌‍పై నెటిజన్ల నుంచి భిన్నమైన స్పందనలు వస్తున్నాయి. కొందరు ఆమెకు అభినందనలు తెలుపుతుండగా, మరికొందరు బేబీ బంప్‌తో ఇంత హాట్‌గా ఫొటోషూట్ అవసరమా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 
'వెన్నెల' చిత్రంతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు పరిచయమైన పార్వతి, ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లో నటించినా 'జల్సా' సినిమాతోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత మహేశ్ బాబు హీరోగా వచ్చిన 'దూకుడు' సినిమాలో స్పెషల్ సాంగ్‌లో మెరిసి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. 

కెరీర్ మంచి దశలో ఉన్న సమయంలోనే, 2012లో అమెరికాకు చెందిన ఓ వ్యాపారవేత్తను వివాహం చేసుకుని అక్కడే స్థిరపడింది. అప్పటి నుంచి సినిమాలకు పూర్తిగా దూరమై తన కుటుంబం, వ్యాపార వ్యవహారాలు చూసుకుంటోంది. పెళ్లైన 13 సంవత్సరాలకు ఆమె తల్లి కాబోతుండటం గమనార్హం.

Kavitha: దీపావళి రోజున కొత్త పార్టీ ప్రకటన చేయనున్న కల్వకుంట్ల కవిత.. రెండు పేర్లు సిద్ధం..?

Kavitha: దీపావళి రోజున కొత్త పార్టీ ప్రకటన చేయనున్న కల్వకుంట్ల కవిత.. రెండు పేర్లు సిద్ధం..?కల్వకుంట్ల కవితను బీఆర్ఎస్ నుంచి సస్పెండ్ అయ్యారు. ఆమె త్వరలోనే సొంత రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు ఊహాగానాలు కూడా బలంగా ఉన్నాయి. ఎన్నికల కమిషన్‌లో ఇప్పటికే ఒక పేరు నమోదు చేయబడిందని టాక్. తాజాగా వివరాలు ఏంటంటే.. కవిత తన కొత్త పార్టీకి బహుజన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరును ఎంచుకున్నట్లు సూచిస్తుంది. బీసీ రిజర్వేషన్ల గురించి ఆమె గళం విప్పినందున, ఈ ఎంపిక ఆమె రాజకీయ వైఖరిని ప్రతిబింబిస్తుందని, ఆమె ఓటర్లతో కనెక్ట్ అవుతుందని ఆమె మద్దతుదారులు చెబుతున్నారు.

Ranya Rao: కన్నడ నటి రన్యారావుకు బిగ్ షాక్- రూ.102.55 కోట్ల జరిమానా విధించిన డీఆర్ఐ

Ranya Rao: కన్నడ నటి రన్యారావుకు బిగ్ షాక్- రూ.102.55 కోట్ల జరిమానా విధించిన డీఆర్ఐకన్నడ నటి రన్యారావుకు డైరెక్టరేట్‌ ఆఫ్‌ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్‌ (డీఆర్‌ఐ) బిగ్‌షాక్‌ ఇచ్చింది. ఈ హై ప్రొఫైల్ బంగారు అక్రమ రవాణా కేసులో నటి రన్యా రావుతోపాటు మరో ముగ్గురికి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్‌ఐ) షో-కాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. గోల్డ్‌ స్మగ్లింగ్ కేసులో రన్యారావుకు ఏకంగా రూ.102.55 కోట్ల జరిమానా విధించింది. 127.3 కిలోల అక్రమ రవాణా బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న కన్నడ పోలీసులు మార్చి 3న నటి రన్యను అరెస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే

Kothagudem: తాగొద్దయ్యా అంటే భార్యను చంపేసిన భర్త.. పోలీసుల ముందు లొంగిపోయాడు

Kothagudem: తాగొద్దయ్యా అంటే భార్యను చంపేసిన భర్త.. పోలీసుల ముందు లొంగిపోయాడుభార్యను హత్య చేసిన భర్త పోలీసుల ముందు లొంగిపోయిన ఘటన మంగళవారం బూర్గంపాడు మండల కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది. నిందితుడు షంషీర్ పాషా అనే ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ తన భార్య మహమూదా బేగం (30)ను తెల్లవారుజామున పాముల సాహెబ్ స్ట్రీట్‌లోని వారి నివాసంలో గొంతు కోసి హత్య చేసినట్లు సమాచారం. ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న ఈ జంటకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.

Hyderabad: పెళ్లి చేసుకుంటానని.. లైంగికంగా వాడుకున్నాడు.. 20 ఏళ్ల జైలుశిక్ష

Hyderabad: పెళ్లి చేసుకుంటానని.. లైంగికంగా వాడుకున్నాడు.. 20 ఏళ్ల జైలుశిక్షఒక మహిళపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన వ్యక్తికి మంగళవారం స్థానిక కోర్టు 20 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. స్వాగత్ కుమార్ భోయ్ (42) అనే ఆ వ్యక్తి, 2017లో ఒక మహిళతో స్నేహం చేసి, ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పి, అనేకసార్లు ఆమెను లైంగికంగా వాడుకున్నాడు.

No pay no work: జీతం లేనిదే పని చేసేది లేదు.. అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల నిరసన

No pay no work: జీతం లేనిదే పని చేసేది లేదు.. అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల నిరసనతెలంగాణ మోడల్ స్కూల్స్‌కు చెందిన వందలాది మంది అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు మంగళవారం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వద్ద తమ జీతాలు చెల్లించకపోవడంతో భారీ నిరసన చేపట్టారు. ఫిజికల్ డైరెక్టర్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, అటెండర్లు, వాచ్‌మెన్‌లతో కూడిన ఉద్యోగులు తమ పిల్లలను మోసుకుంటూ డైరెక్టరేట్‌ను ముట్టడించారు. దీనిపై నిరసనకారులు మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గత ఆరు నెలలుగా తమ జీతాలు చెల్లించలేదు. ప్రస్తుతం, 194 మోడల్ స్కూల్స్‌లో 776 మంది అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు.

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహన

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహనకన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ల యొక్క ప్రొఫెషనల్ బాడీ అయిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర స్టేట్ చాప్టర్ (ఏపీఐ ఎంఎస్సీ), గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఆగస్టు 29ను జాతీయ దగ్గు దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. దగ్గుపై దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన సృష్టించడం, రోగులు- ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులలో ఙ్ఞానం పెంచడం, రుజువుతో కూడిన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సా పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ మొదటి ప్రయత్నం యొక్క లక్ష్యం.

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండి

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండిప్రతిరోజూ బాదం తినడం ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడగలదని రెండు కొత్త సమగ్ర పరిశోధన పత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి. బాదం పప్పులు సంభావ్య ప్రీబయోటిక్స్‌గా పనిచేస్తాయి, ఇది ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే, ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే ఒక ఆహార వనరు. బాదం తినడం బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, ఇది జీర్ణ, గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. గట్, గుండెను కలిపే ఒక మార్గమైన గట్-హార్ట్ యాక్సిస్‌లో బాదం ఒక పాత్ర పోషించవచ్చు.

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియాశామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?

డయాబెటిస్ వున్నవారిలో చాలామందికి కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?షుగర్ వ్యాధి (డయాబెటిస్) ఉన్నప్పుడు కిడ్నీలు పాడైపోవడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ వల్ల రక్తంలో చక్కెర (గ్లూకోజ్) స్థాయిలు ఎక్కువ అవుతాయి. ఈ గ్లూకోజ్ రక్తనాళాల గోడలకు అతుక్కుని, వాటిని గట్టిపరుస్తుంది. దీంతో రక్తనాళాలు పాడైపోతాయి. కిడ్నీలలోని చిన్న రక్తనాళాలు కూడా ఈ విధంగా దెబ్బతింటాయి, తద్వారా వాటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. అధిక రక్తపోటు కారణంగా కిడ్నీలలోని గ్లోమెరులై (రక్తనాళాల గుంపు) మొదట్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ పని చేస్తాయి. దీనిని హైపర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటారు. ఈ అధిక పనితీరు కారణంగా, కిడ్నీలు క్రమంగా అలసిపోయి, వాటి పనితీరును కోల్పోతాయి.
