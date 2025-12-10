బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్

సినీ నటిని ఆత్మహత్యాయత్నానికి దారితీసిన ఆర్థిక కష్టాలు..

pavala shyamala
తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సొంతం చేసుకున్న నటి పావలా శ్యామల ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. సినిమా అవకాశాలు లేకపోవడం, ఆర్థిక కష్టాలు చుట్టుముట్టడంతో ఆమె చావే శరణమని భావించింది. దీంతో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. అయితే, పోలీసులు సకాలంలో స్పందించి ఆమెను కాపాడి ఓ స్వచ్ఛంధ సంస్థలో చేర్పించారు. 
 
గత కొంతకాలంగా పావలా శ్యామలతో పాటు ఆమె కుమార్తె కూడా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. దీనికితోడు సినిమా అవకాశాలు లేకపోవడతో ఆర్థిక కష్టాలు చుట్టుముట్టాయి. ఈ క్రమంలో వారిని కొందరు ఓ హోమ్‌లో చేర్పించగా, అక్కడ ఆరోగ్యం మరింతగా క్షీణించడంతో మంచానికే పరిమితమయ్యారు. దీంతో తాము సరైన సేవలు అందించలేమంటూ హోమ్ నిర్వాహకులు చేతులెత్తేసి హోమ్ నుంచి బయటకు పంపేశారు. 
 
దీంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో రోడ్డుపైకి చేరిన పావలా శ్యామల ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వారిని కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది గుర్తించి తిరుమలగిరి ఏసీపీ రమేశ్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళారు. ఆయన తక్షణమే స్పందించి కార్ఖానాలోని ఆర్కే ఫౌండేషన్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్‌కు తరలించారు. ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు రామకృష్ణ వారికి ఆశ్రయం కల్పించి అవసరమైన అన్ని సేవలు అందిస్తున్నట్టు తెలిపారు. 

పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారనీ డిగ్రీ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య

పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారనీ డిగ్రీ విద్యార్థిని ఆత్మహత్యఉన్నత చదువులు చదువుకోవాలన్న తన మాట పెడచెవిన పెట్టి తల్లిదండ్రులు పెళ్ళి సంబంధాలు చూస్తుండటంతో తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన డిగ్రీ తృతీయ సంవత్సర విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మృతురాలిని శృతి (20)గా గుర్తించారు. ఈ విషాదకర ఘటన నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది.

3460 సార్లు శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్న భక్తాగ్రేసరుడు....

3460 సార్లు శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్న భక్తాగ్రేసరుడు....కలియుగ వైకుంఠదైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని సాధారణంగా జీవితంలో ఒక్కసారి దర్శనం చేసుకుంటేనే జన్మధన్యమైపోతుందని అనేక మంది భావిస్తుంటారు. అయితే, తిరుపతికి చెందిన ఓ భక్తుడు ఇప్పటివరకు ఏకంగా 3460 సార్లు శ్రీవారిని దర్శించుకుని తరించిపోయాడు. అతని వయసు 71 యేళ్ళు. అందులే 3250 సార్లు కాలినడకనే తిరుమలకు వెళ్ళి ఆ దేవదేవుడుని దర్శనం చేసుకోవడం విశేషం.

కారును ఢీకొన్న విమానం... వీడియో వైరల్

కారును ఢీకొన్న విమానం... వీడియో వైరల్అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ విమానం కారును ఢీకొట్టింది. రోడ్డుపై వెళుతున్న కారును వెనుక వైపు నుంచి ఈ విమానం ఢీకొట్టింది. సోమవారం రాత్రి బ్రెవర్డ్ కౌంటీ వద్ద ఇంటర్ స్టేట్ 95 జాతీయ రహదారిపై హఠాత్తుగా ఓ చిన్న విమానం నేలపై వాలిపోయింది. ఈ క్రమంలో అది వేగాన్ని అదుపు చేసుకోలేక ఆ కారను వెనుకభాగంలో ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో కారులో ఉన్న మహిళకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.

రేవంత్ రెడ్డి విజన్ విన్నాక విజ్ఞప్తిని తిరస్కరించలేకపోయా : ఆనంద్ మహీంద్రా

రేవంత్ రెడ్డి విజన్ విన్నాక విజ్ఞప్తిని తిరస్కరించలేకపోయా : ఆనంద్ మహీంద్రాతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా గ్రూపు చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యాలు, విజన్ విన్నాక ఆయన విజ్ఞప్తిని కాదనలేక, స్కిల్ యూనివర్శిటీ చైర్మన్‌ బాధ్యతలను స్వీకరించినట్టు తెలిపారు.

ఏపీ అభివృద్ధి అదుర్స్.. క్యూ2లో రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదల.. చంద్రబాబు

ఏపీ అభివృద్ధి అదుర్స్.. క్యూ2లో రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదల.. చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 2025-26 సంవత్సరానికి క్యూ2 వృద్ధి డేటాను పంచుకున్నారు. రాష్ట్రం జీఎస్డీపీలో 11.28 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ గణాంకాలు స్థిరంగా కోలుకుంటున్నాయని, ఇతర రంగాలలో ఆర్థిక ప్రణాళికపై విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని తెలిపారు. పరిశ్రమ 12.20 శాతం వృద్ధి రేటుతో ముందంజలో ఉందని చంద్రబాబు అన్నారు. స్పష్టమైన విధానాలు, కఠినమైన ఆర్థిక నియంత్రణ, స్థిరమైన అనుసరణ లాభాలను పెంచాయని బాబు తెలిపారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.
