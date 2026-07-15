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Anna Lezhneva: పవన్ సొంత ఖర్చులే; డాక్టర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన అన్నా లెజినోవా
పవన్ కళ్యాణ్ ముంబైలో ఆసుపత్రి ఖర్చులన్నీ ఆయన సొంతవేననీ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి అడ్డుపెట్టుకుని ఆయన ఏమీ దుర్వినయోగం చేయలేదని ఇటీవలే కొంతమంది వాదిస్తున్న విషయాలకు ఆయన భార్య అనా లెజినోవా ఇన్ స్ట్రాలో సమాధానమిచ్చారు. రోజు మేము చివరకు ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యాము, మా హృదయాలు కృతజ్ఞతతో నిండిపోయాయి.
Anna Lezhneva about Pawan helth report
నా భర్త పట్ల అసాధారణమైన శ్రద్ధ తీసుకుని, అత్యున్నత నైపుణ్యం మరియు వృత్తి నైపుణ్యంతో ఆయనకు శస్త్రచికిత్స చేసిన ఈ అద్భుతమైన బృందానికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఆయన అత్యంత ఉత్తమమైన చేతుల్లో ఉన్నారని మాకు తెలుసు, మరియు అది మా కుటుంబానికి వెలకట్టలేని మనశ్శాంతిని ఇచ్చింది.
మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు: అంటూ.. డా. దిన్షా పర్దివాలా – ఆర్థ్రోస్కోపీ సర్జన్, డా. శ్యామ్ సుందర్ గాంకర్ – సీనియర్ అనస్థీటిస్ట్, డా. హితేష్ యాదవ్ – అసిస్టెంట్ డాక్టర్, డా. అర్పిత ముతా – అసిస్టెంట్ డాక్టర్.. మీ నైపుణ్యానికి మాత్రమే కాకుండా, ఈ ప్రయాణమంతటా మీరు చూపిన దయ, అంకితభావం మరియు కరుణకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలిపారు..
ప్రస్తుతం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన భుజాలకి చికిత్స పొందిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ తర్వాత మళ్ళీ విశ్రాంతి తీసుకొని సినిమాలు, రాజకీయ పనుల్లో బిజీ కానున్నారు. తన అవైటెడ్ సినిమా ఓజి 2 ను కూడా తాను త్వరగానే స్టార్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది.
ముద్రగడ పద్మనాభం మృతి... ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలు వద్దన్న కుటుంబీకులు
కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం అనారోగ్యంతో మృతి చెందగా, ఆయన అంత్యక్రియలను టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. అయితే, ముద్రగడ పద్మనాభం కుటుంబీకులు మాత్రం ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించారు. జీవించివున్నపుడు అనేక విధాలుగా అవమానించి, ఇపుడు అధికారిక గౌరవాలు, సానుభూతి తమకు అవసరం లేదని ఆయన కుటుంబీకులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జ్ చేస్తుండగా మంటలు... ఇద్దరు మృతి
ఇటీవలికాలంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలోని బ్యాటరీలు పేలిపోతున్న సంఘటనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా అగ్నిప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నోయిడాలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జింగ్ చేస్తుండగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటలు భారీ అగ్నిప్రమాదానికి దారితీశాయి. ఫలితంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు మృత్యువాతపడ్డారు.
పెళ్లి సంబంధం చూస్తున్నారని గుండు చేయించుకున్న యువతి, వీడియో
ఓ యువతి గుండు చేయించుకుంటున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ యువతి గుడిలో తలనీలాలు ఇస్తూ కనబడుతోంది. ఇన్స్టాగ్రాంలో తనకు సంబంధించిన ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి.... మా అమ్మ నాకు పెళ్లి సంబంధం చూస్తోంది అంటూ ట్యాగ్ లైన్ పెట్టింది. ఈ ట్యాగ్ లైన్ చూసిన నెటిజన్లు... ఇదేదో ఆమెకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనీ, అందుకే ఆమె అలా గుండు చేయించుకుంటోందంటూ వ్యాఖ్యలు జోడిస్తూ దాన్ని వైరల్ చేసారు. వీడియో కింద కామెంట్లు చూసిన యువతి కీర్తనా మీనన్ షాక్ తిన్నానంటూ మరో వివరణ ఇచ్చింది.
నదుల అనుసంధానంతోనే కరువు కష్టాలు తీరుతాయి : సీఎం చంద్రబాబు
నేను దోషిని కాదు, అందుకే చనిపోతున్నా: నెల్లూరులో ఆత్మహత్య చేసుకున్న హరికృష్ణ సెల్ఫీ వీడియో
సొంత అక్క భర్తను హత్య చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాద ఘటనకు ముందు అతడు ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసాడు. అందులో తన చావుకి ఎవ్వరూ కారణం కాదనీ, తనే స్వయంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. తను చనిపోయాక మాత్రమే ఈ వీడియోను బైటకు విడుదల చేయాలని కూడా కోరాడు. అందులో తను పూర్తిగా నిర్దోషినంటూ తనను తాను సమర్థించుకున్నాడు. తనను గత నెల 15 నుంచి మానసికంగా హింసించారనీ, ఇక తను బ్రతికి వున్నా, చనిపోయినా ఒక్కటేనన్న నిర్ణయానికి వచ్చానన్నాడు.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.
ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య ద్వారా మహిళలకు ఆరోగ్య సేవల ప్రాప్యత బలోపేతం చేస్తున్న మీనాక్షి ఎనర్జీ
నెల్లూరు: సమాజ ఆరోగ్యాభివృద్ధి, మహిళల సంక్షేమం పట్ల తన నిబద్ధతను మరోసారి చాటుతూ, వేదాంత పవర్ మీనాక్షి ఎనర్జీ లిమిటెడ్ తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమమైన ప్రాజెక్ట్ ఆరోగ్య కింద, తమ్మినపట్నం పంచాయతీలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరుకు చెందిన జయభారతి హాస్పిటల్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ వైద్య శిబిరం మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఇందులో ప్రజనన మార్గ సంక్రమణలు(Reproductive Tract Infections – RTIs), రక్తహీనత (అనీమియా), ఇతర స్త్రీరోగ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలపై నివారణాత్మక ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్య సంప్రదింపులు, చికిత్సలు అందించబడ్డాయి.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.