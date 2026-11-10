పవన్ కల్యాణ్తో ఆ 14 ఏళ్లు.. శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణూ దేశాయ్
నటి, చిత్ర నిర్మాత రేణు దేశాయ్, తెలుగు సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్తో విడిపోయిన తర్వాత తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరచుకోవడంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. ఇటీవల ఒక పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, విడాకులు తీసుకుని 14 ఏళ్లు గడిచినా, ప్రజలు ఇప్పటికీ తనను తన మాజీ భర్తతోనే ముడిపెట్టి చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తన పరిస్థితిని శ్రీరాముడి 14 ఏళ్ల వనవాసంతో పోల్చిన రేణు, ప్రజలు ఎప్పటికి తనను తన సొంత పని, సాధించిన విజయాల ద్వారా గుర్తిస్తారని ప్రశ్నించారు.
Renu Desai
ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ, పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన 2000 నాటి బద్రి చిత్రం కోసం తాను హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పటి నుండే తన జీవితం మొదలైందని తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని చాలామంది భావిస్తారని రేణు పేర్కొన్నారు. తెలుగు ప్రజల కోసం, నా జీవితం గురించి ఒక విషయం చెబుతాను. నేను 1999 జూన్లో, బద్రి సినిమా కోసం వచ్చినప్పుడే నా జీవితం మొదలైంది. అంతకు ముందు నాకు నిజమైన జీవితం అంటూ ఏమీ లేదు. అందరూ ఇలాగే జీవిస్తుంటారు కదా... అని ఆమె అన్నారు.
తన మాజీ భర్త పేరుతోనే నిరంతరం గుర్తింపు పొందడంపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ, "14 ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. శ్రీరాముడు కూడా 14 ఏళ్లు మాత్రమే వనవాసం చేశాడు. మరి నా ఈ వనవాసం ఎప్పుడు ముగుస్తుంది?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు. 2012లో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత తాను చేసిన పనుల గురించి కూడా రేణు వివరించారు.
తాను ఒక విజయవంతమైన మరాఠీ చిత్రాన్ని నిర్మించానని, ఆ తర్వాత మరో ప్రాజెక్టుకు రచన, దర్శకత్వం వహించానని, ఒక డ్యాన్స్ రియాలిటీ షోలో పాల్గొన్నానని, కవిత్వం రాశానని, అలాగే తిరిగి నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టానని ఆమె పేర్కొన్నారు. మేము 2012లో విడాకులు తీసుకున్నాం, కదా? 2012 తర్వాత, నేను ఒక మరాఠీ సినిమాను నిర్మించాను, అది సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత నేను మరో సినిమాకు కథ రాసి, నిర్మించి, దర్శకత్వం వహించాను. నేను ఒక డ్యాన్స్ షో చేశాను, కవిత్వం రాశాను, ఇప్పుడు సినిమాలు చేస్తున్నాను. నేను ఎవరూ కానప్పుడు, నన్ను ఎవరైనా ఎందుకు పిలుస్తారు?" అని ఆమె ప్రశ్నించింది.
సోషల్ మీడియాలో, ముఖ్యంగా జంతు సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై తాను ఎదుర్కొంటున్న విమర్శల గురించి రేణూ దేశాయ్ మాట్లాడుతూ.. వీధి కుక్కలు, పిల్లులను రక్షించాలనే ఆమె నిర్ణయాన్ని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. విడిపోయిన తర్వాత ఆమె జీవితం గురించి బాధ కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.
రేణు తన కెరీర్ను ముంబైలో మోడల్గా ప్రారంభించి, 'బద్రి' చిత్రంతో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించే ముందు అనేక ప్రకటనలలో కనిపించారు. ఆమె జానీ చిత్రానికి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా కూడా పనిచేశారు.
విడాకుల తర్వాత, ఆమె మరాఠీ చిత్రసీమలో చిత్రనిర్మాతగా, నిర్మాతగా తన పనిని విస్తరించారు. ఆ తర్వాత ఆమె 2023లో వచ్చిన టైగర్ నాగేశ్వరరావు చిత్రంలో నటించారు. డ్రామా జూనియర్స్తో సహా టెలివిజన్ ప్రాజెక్ట్లలో కూడా పనిచేశారు.
సినిమాలతో పాటు, రేణు జంతు సంక్షేమంలో చురుకుగా పాల్గొంటారు. ఆమె వీధి కుక్కలు, పిల్లులకు వైద్య సంరక్షణ, సహాయం అందించే ఒక జంతు రక్షణ స్వచ్ఛంద సంస్థను నడుపుతున్నారు.