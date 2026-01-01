Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ లో కొత్త ఏడాది సినిమా ప్రకటన
Pawan Kalyan, Surender Reddy, Vakkantham Vamsi
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి నూతన సంవత్సర కానుకగా జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ ను స్థాపించి సినిమా తీయనున్నట్లు రామ్ తాల్లూరి వెల్లడించారు. జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి. లీడ్ IT కార్ప్, ఫ్లై జోన్ ట్రామ్పోలిన్ పార్క్, మరియు రామ్ ఇన్నోవేషన్స్, SRT ఎంటర్టైన్మెంట్స్లో వ్యవస్థాపకుడు & డైరెక్టర్ అయిన రామ్ తాల్లూరి నేడు సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు.
పవన్ కళ్యాణ్ సార్ నామకరణంతో జైత్రరామమూవీస్ స్థాపించాను. నా కల జైత్రరామమూవీస్ బ్యానర్లో ప్రొడక్షన్ నెం.1గా ప్రారంభమవుతోంది. మన ప్రియమైన పవర్ స్టార్ (PSPK) గారి ప్రేమ మరియు ఆశీస్సులతో ఈ సంస్థకు నామకరణం జరిగింది. సురేందర్ రెడ్డి మరియు వక్కంతం వంశీతో కలిసి పనిచేస్తున్నాను అంటూ పవన్ కళ్యాణ్, సురేందర్ రెడ్డి, వంకంతం వంశీ ఫొటోను కూడా షేర్ చేశారు. ఇలాంటి సినిమా చేస్తున్నందుకు ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడిని. ఎప్పటికీ గర్వపడతాను అని పేర్కొన్నారు. ఈ కలల ప్రాజెక్ట్ సిద్ధమవుతోంది. త్వరలో మరిన్ని వివరాలు తెలియజేస్తానని ప్రకటించారు.