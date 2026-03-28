శనివారం, 28 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 28 మార్చి 2026 (11:27 IST)

Pawan Kalyan: వరుణ్ తేజ్ కు క్లాప్ కొట్టి బరిలోకి దింపిన పవన్ కళ్యాణ్

Pawan Kalyan Claps the Clapboard for Varun Tej's Film Bari
Pawan Kalyan Claps the Clapboard for Varun Tej's Film Bari
వరుణ్ తేజ్ నూతన చిత్రం బరి పేరుతో పూజా కార్యక్రమం ఈ ఉదయం హైదరాబాద్‌ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హాజరై, ఈ సందర్భాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చారు. ఈ బరి చిత్రానికి పవన్ కళ్యాణ్ ముహూర్తపు క్లాప్ ఇచ్చి, తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్న వరుణ్ తేజ్,  నిర్మాత నిహారిక కొణిదెలలకు తన ఆశీస్సులను అందించారు.
 
'కమిటీ కుర్రోళ్లు' చిత్రంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యదు వంశీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'భారి', వాలీబాల్ క్రీడ నేపథ్యంలో సాగే ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామా చిత్రం. దర్శకుడి తొలి చిత్రం మాదిరిగానే, ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా గ్రామీణ నేపథ్యంలోనే సాగనుంది. సంక్రాంతి 2027 కానుకగా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయడానికి నిర్మాతలు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
 
ఇక అన్నాచెల్లెళ్ల కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అటు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌లోనూ, ఇటు ప్రేక్షకుల్లోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. నిర్మాతగా సక్సెస్ సినిమాలు నిర్మిస్తున్న నీహారికకు తన అన్నకు మరో సక్సెస్ కట్టబెట్టేపనిలో వుందని తెలుస్తోంది.

కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసాపై సనోజ్ మిశ్రా పరువు నష్టం దావా

కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసాపై సనోజ్ మిశ్రా పరువు నష్టం దావాకుంభమేళా మోనాలిసాపై దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా పరువు నష్టం దావా వేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. సినిమా షూటింగ్ సమయలో తనపట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని మోనాలిసా సనోజ్ మిశ్రాపై ఆరోపణలు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలను సదరు దర్శకుడు కొట్టిపారేశాడు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పటికీ తన ఇంట్లోనే ఉంటున్నారని, కేవలం పెళ్లిని వ్యతిరేకించినందుకే తనపై కక్షగట్టి ఇలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. నటన నేర్పించేటప్పుడు లేని సమస్య ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందని అడిగారు.

బాపట్ల త్యాగధనుడు, సేవామూర్తి శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారి కోసం మనం

బాపట్ల త్యాగధనుడు, సేవామూర్తి శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారి కోసం మనంచరిత్ర అంటే కేవలం రాజుల యుద్ధాలు, రాజ్యాల గెలుపులు మాత్రమే కాదు.. సమాజం కోసం తమ జీవితాలను ధారపోసిన మహనీయుల త్యాగాల సమాహారం. అటువంటి త్యాగధనుల జాబితాలో బాపట్ల గడ్డపై ఉదయించిన ధ్రువతార శ్రీ పేరం గరుడాచలం నాయుడు గారు. పదవుల కోసం పాకులాడే నేటి రాజకీయ కాలంలో, ప్రజా సేవే ఒక పదవిగా మలుచుకుని, తన ఆస్తినే సమాజానికి ధారాదత్తం చేసిన అరుదైన వ్యక్తిత్వం ఆయనది.

విద్యార్థినిపై లైంగిక వేధింపులు - అన్నా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జ్ఞానవేల్ అరెస్ట్

విద్యార్థినిపై లైంగిక వేధింపులు - అన్నా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జ్ఞానవేల్ అరెస్ట్అన్నా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జ్ఞానవేల్ బాబును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశార. పరారీలో వున్నఅతనిని లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల నేపథ్యంలో తిరునల్వేలిలో అరెస్టు చేశారు. ఈ అరెస్టును కొట్టూరుపురం మహిళా పోలీసులు నిర్వహించారు. అంతకుముందే, మహిళల వేధింపుల నివారణ చట్టంలోని నిబంధనలతో సహా పలు సెక్షన్ల కింద సదరు ప్రొఫెసర్‌పై కేసు నమోదు చేశారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు.. ఎల్లో అలర్ట్ జారీ.. పిడుగులు పడే అవకాశం

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు.. ఎల్లో అలర్ట్ జారీ.. పిడుగులు పడే అవకాశంతెలంగాణ ప్రజలకు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు అందించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. వర్షంతో పాటు గంటకు 30 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. కొన్ని చోట్ల పిడుగులు కూడా పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు, ముఖ్యంగా రైతులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.

మహారాష్ట్రలో దొంగ బాబా: శివుడి అవతారమని.. మహిళపై అత్యాచారం

మహారాష్ట్రలో దొంగ బాబా: శివుడి అవతారమని.. మహిళపై అత్యాచారంమహారాష్ట్రలో దొంగ బాబా అకృత్యాలు బయటపడ్డాయి. మహారాష్ట్ర పాల్ఘర్ జిల్లాకు చెదిన రిషికేశ్ వైద్య అనే దొంగ బాబా తాను శివుడి అవతారమని.. తనను కలిసిన పార్వతి అనే మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఈ అకృత్యానికి పాల్పడిన ఫోటోలు తన వద్ద వున్నాయని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో ఆమెను పూణేలోని మంజరి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక లాడ్జికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెకు తెలియకుండా మత్తు పదార్థం ఇచ్చి, అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Watch More Videos

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com