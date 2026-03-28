Pawan Kalyan: వరుణ్ తేజ్ కు క్లాప్ కొట్టి బరిలోకి దింపిన పవన్ కళ్యాణ్
Pawan Kalyan Claps the Clapboard for Varun Tej's Film Bari
వరుణ్ తేజ్ నూతన చిత్రం బరి పేరుతో పూజా కార్యక్రమం ఈ ఉదయం హైదరాబాద్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు పవర్స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హాజరై, ఈ సందర్భాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చారు. ఈ బరి చిత్రానికి పవన్ కళ్యాణ్ ముహూర్తపు క్లాప్ ఇచ్చి, తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్న వరుణ్ తేజ్, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెలలకు తన ఆశీస్సులను అందించారు.
'కమిటీ కుర్రోళ్లు' చిత్రంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యదు వంశీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'భారి', వాలీబాల్ క్రీడ నేపథ్యంలో సాగే ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామా చిత్రం. దర్శకుడి తొలి చిత్రం మాదిరిగానే, ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా గ్రామీణ నేపథ్యంలోనే సాగనుంది. సంక్రాంతి 2027 కానుకగా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయడానికి నిర్మాతలు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
ఇక అన్నాచెల్లెళ్ల కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అటు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లోనూ, ఇటు ప్రేక్షకుల్లోనూ ఆసక్తి నెలకొంది. నిర్మాతగా సక్సెస్ సినిమాలు నిర్మిస్తున్న నీహారికకు తన అన్నకు మరో సక్సెస్ కట్టబెట్టేపనిలో వుందని తెలుస్తోంది.