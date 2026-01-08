Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్- ఆన్లైన్లో కరాటే టు సామురాయ్ కొత్త వీడియో
పవర్స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నిర్మాణ సంస్థ అయిన పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్, ఆన్లైన్లో ఒక కొత్త వీడియో వెలుగులోకి రావడంతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. కరాటే టు సామురాయ్ అనే శీర్షికతో ఈ బ్యానర్పై విడుదలైన ఈ వీడియోలో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ లుక్లో కనిపించి అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు.
ఈ దృశ్యాలు పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్పై పనిచేస్తున్నారని సూచిస్తున్నప్పటికీ, ఈ వీడియో ఉద్దేశ్యం మాత్రం పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచబడింది. ఈ క్లిప్ అనేక సిద్ధాంతాలకు దారితీసింది.
పవన్ కళ్యాణ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ స్కూల్ను ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారని కొందరు నమ్ముతుండగా, మరికొందరు అతను ఏదైనా ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్ లేదా సిరీస్పై పనిచేస్తున్నాడని ఊహిస్తున్నారు.
కొంతమంది అభిమానులు ఇది ఓజీ 2 చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ కావచ్చని కూడా భావించారు, కానీ ఈ వీడియోకు ఆ చిత్రంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ప్రస్తుతానికి, ఈ వీడియో ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ దేని గురించి సూచిస్తున్నారనే దానిపై అధికారిక స్పష్టత లేదు.
సినిమాల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఆయన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. పవన్ ఇంకా ఏ కొత్త ప్రాజెక్టులకు సంతకం చేయలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పరిపాలనా కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన తన బాధ్యతలతో బిజీగా ఉన్నారు.