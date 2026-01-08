గురువారం, 8 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 8 జనవరి 2026 (15:08 IST)

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్- ఆన్‌లైన్‌లో కరాటే టు సామురాయ్ కొత్త వీడియో

పవర్‌స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నిర్మాణ సంస్థ అయిన పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్, ఆన్‌లైన్‌లో ఒక కొత్త వీడియో వెలుగులోకి రావడంతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. కరాటే టు సామురాయ్ అనే శీర్షికతో ఈ బ్యానర్‌పై విడుదలైన ఈ వీడియోలో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ లుక్‌లో కనిపించి అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. 
 
ఈ దృశ్యాలు పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్‌పై పనిచేస్తున్నారని సూచిస్తున్నప్పటికీ, ఈ వీడియో ఉద్దేశ్యం మాత్రం పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచబడింది. ఈ క్లిప్ అనేక సిద్ధాంతాలకు దారితీసింది. 
 
పవన్ కళ్యాణ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ స్కూల్‌ను ప్రారంభించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారని కొందరు నమ్ముతుండగా, మరికొందరు అతను ఏదైనా ప్రత్యేక ప్రాజెక్ట్ లేదా సిరీస్‌పై పనిచేస్తున్నాడని ఊహిస్తున్నారు. 
 
కొంతమంది అభిమానులు ఇది ఓజీ 2 చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ కావచ్చని కూడా భావించారు, కానీ ఈ వీడియోకు ఆ చిత్రంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ప్రస్తుతానికి, ఈ వీడియో ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ దేని గురించి సూచిస్తున్నారనే దానిపై అధికారిక స్పష్టత లేదు. 
 
సినిమాల విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఆయన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. పవన్ ఇంకా ఏ కొత్త ప్రాజెక్టులకు సంతకం చేయలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పరిపాలనా కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన తన బాధ్యతలతో బిజీగా ఉన్నారు.

ONGC: కోనసీమ జిల్లా... ఓఎన్‌జీసీ బావిలో తగ్గని మంటలు.. నాలుగో రోజు కూడా?

ONGC: కోనసీమ జిల్లా... ఓఎన్‌జీసీ బావిలో తగ్గని మంటలు.. నాలుగో రోజు కూడా?కోనసీమ జిల్లాలోని ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఓఎన్‌జీసీ) బావిలో గురువారం వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా మంటలు చెలరేగాయి.మల్కిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలోని మోరి-5 బావి వద్ద పేలుడును నియంత్రించడానికి ఓఎన్‌జీసీ బృందాలు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాయి. మంటల తీవ్రత తగ్గినందున, ఓఎన్‌జీసీ సిబ్బంది బావిపై మంటలను ఆర్పేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయినా మంటలను అదుపుచేయలేకపోతున్నారు.

కుమారుడు హఠాన్మరణం... సంపాదనలో 75 శాతం పేదలకు : వేదాంత చైర్మన్

కుమారుడు హఠాన్మరణం... సంపాదనలో 75 శాతం పేదలకు : వేదాంత చైర్మన్తన కుమారుడు అగ్నివేశ్ అగర్వాల్ మృతిపై బిలియనీర్, గనుల రంగ దిగ్గజం సంస్థ వేదాంత గ్రూపు చైర్మన్ అనిల్ అగర్వాల్ కుమారుడు హఠాత్తుగా మృతి చెందారు. దీంతో తీవ్ర విషాదంలో కూరుకునిపోయిన అనిల్ అగర్వాల్... గతంలో తన కుమారుడు చెప్పినట్టుగా తమ సంపాదనలో 75 శాతం సమాజానికి ఇచ్చేస్తానని పునరుద్ఘాటించారు. పైగా, తన కుమారుడు లేని తమ జీవితంలో చీకట్లు కమ్మాయని అనిల్ ఎక్స్ వేదికగా భావోద్వేగపూరిత పోస్ట్ పెట్టారు.

కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతా.. పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ : జేసీ ప్రభాకర్ ఫైర్ (Video)

కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతా.. పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ : జేసీ ప్రభాకర్ ఫైర్ (Video)తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి, ధర్మవరం మాజీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంకటరామిరెడ్డిపై టీడీపీ సీనియర్ నేత, తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ మరోమారు రెచ్చిపోయారు. కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతానంటూ హెచ్చరించారు. పైగా, పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ అంటూ అన్నారు. వైకాపా హయాంలో తాను సొంతూర్లోనే ఉన్నానని, ఇపుడు కూడా అక్కడే ఉన్నానని చెప్పారు. తనకు ముస్లింలు కూడా ఓట్లు వేశారు కాబట్టే అక్కడ కూర్చొనివున్నట్టు చెప్పారు. ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి నియోజకవర్గానికి ఏం చేశారని, ఉదయం గుడ్ మార్నింగ్, సాయంత్రం గుడ్ ఈవెనింగ్ తప్ప అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఆయనకు తమ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు ఏమైనా పోలిక ఉందా అంటూ ప్రశ్నించారు.

సంక్రాంతి పండగపూట ఆంధ్రాలో ఆర్టీసీ సమ్మె సైరన్

సంక్రాంతి పండగపూట ఆంధ్రాలో ఆర్టీసీ సమ్మె సైరన్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ సమ్మె సైరన్ మోగనుంది. ఆర్టీసీలోని అద్దె బస్సుల యజమానులు ఈ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. సంక్రాంతి పండుగ పూట ఈ సమ్మె ప్రకటన ప్రభుత్వ వర్గాలతో పాటు ప్రయాణికులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

రఫ్పా రఫ్పా నినాదాలు... జంతుబలి, రక్తాభిషేకాలు చేసిన వారితో జగన్ భేటీ

రఫ్పా రఫ్పా నినాదాలు... జంతుబలి, రక్తాభిషేకాలు చేసిన వారితో జగన్ భేటీరఫ్పా రఫ్పా అంటూ నినాదాలు చేస్తూ, తన ఫ్లెక్సీలకు రక్తాభిషేకాలు చేసి, జంతు బలులిచ్చిన వైకాపా కార్యకర్తలతో వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పలు చోట్ల పొట్టేళ్లను వైకాపా శ్రేణులు బలులిచ్చారు. వారితో ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వారితో మాట్లాడుతూ, పార్టీకి అండగా ఉండాలని, ధైర్యంగా ఉండాలంటూ కోరారు.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్రనూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్‌గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది.
