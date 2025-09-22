మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 22 సెప్టెంబరు 2025 (23:25 IST)

మా పెద్దన్నయ్య ఓ ఫైటర్.. ఆయనకు రిటైర్మెంట్ లేదు : పవన్ కళ్యాణ్

pawan kalyan - chiranjeevi
తన పెద్ద అన్నయ్య, మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై హీరో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆయన ఓ ఫైటర్ అని, ఆయనకు రిటైర్మెంట్ లేదంటూ కితాబిచ్చారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు చిరంజీవిని హీరోగా పరిచయం చేసిన చిత్రం ప్రాణం ఖరీదు. ఈ చిత్రం విడుదలై నేటికి 47 యేళ్లు పూర్తయింది. తన సుధీర్ఘ ప్రస్థానాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ చిరంజీవి సోమవారం ఉదయం తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు. దీనిపై పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా తన అన్నయ్యపై తనకున్న అభిమానాన్ని ప్రత్యేకంగా చాటుకుని, అలనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు. 
 
''ప్రాణం ఖరీదు'లో అన్నయ్య హీరోగా నటించిన రోజులు నాకు బాగా గుర్తున్నాయి. అప్పుడు మేం నెల్లూరులో ఉండేవాళ్లం. అప్పటికి నేను స్టూడెంట్‌ని. సినిమా చూసేందుకు కనకమహల్‌ థియేటర్‌కు వెళ్లినప్పుడు కలిగిన ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. 47 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ప్రతి విషయంలోనూ అన్నయ్య ఎంతో ఎదిగాడు. ఇప్పటికీ అదే వినయం. ఇతరులకు అండగా నిలవడం, సహాయం చేయడంలో ఎలాంటి మార్పూ రాలేదు. 
 
ఆయన ఇలాగే ఎప్పుడూ విజయాలు అందుకోవాలని, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని దుర్గామాతను ప్రార్థిస్తున్నా. భవిష్యత్తులో ఆయన్ను మరిన్ని విభిన్న పాత్రల్లో చూడాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నయ్య అనుకుంటే తప్ప ఆయనకు రిటైర్మెంట్‌ అనేదే లేదు' అని పేర్కొన్నారు. పలు సందర్భాల్లో చిరంజీవితో కలిసి దిగిన ఫొటోలు షేర్‌ చేశారు. చిరంజీవి నటించిన తొలి సినిమా 'పునాది రాళ్లు' అయినప్పటికీ.. విడుదలైన చిత్రం మాత్రం 'ప్రాణం ఖరీదు'. 

చైనా, పాకిస్థాన్‌కు ఇక నిద్రలేని రాత్రులు- బ్రహ్మోస్‌ను పోలిన స్వదేశీ ఐటీసీఎం క్షిపణి రెడీ

చైనా, పాకిస్థాన్‌కు ఇక నిద్రలేని రాత్రులు- బ్రహ్మోస్‌ను పోలిన స్వదేశీ ఐటీసీఎం క్షిపణి రెడీచైనా, పాకిస్థాన్‌లు నిద్రలేని రాత్రులు గడపనున్నాయి. ఇందుకోసం భారత్ ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి స్వదేశీ టెక్నాలజీ క్రూయిజ్ క్షిపణి (ఐటీసీఎం)ను పరీక్షించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. భారత దేశ రక్షణ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో) అభివృద్ధి చేసిన స్వదేశీ టెక్నాలజీ ఈ క్రూయిజ్ క్షిపణిని బ్రహ్మోస్ లాంటి క్షిపణి సామర్థ్యాలతో నిర్భయ్ క్షిపణి అధునాతన వెర్షన్‌గా పరిగణిస్తారు.

భూమ్మీద నూకలున్నాయ్, తృటిలో తప్పించుకున్నాడు (video)

భూమ్మీద నూకలున్నాయ్, తృటిలో తప్పించుకున్నాడు (video)కొన్ని ప్రమాదాలు రెప్పపాటులో జరుగుతాయి. ఇలాంటి ప్రమాదాల్లో సైతం కొంతమంది అదృష్టవశాత్తూ ఎంతమాత్రం దెబ్బలు తగలకుండా బైటపడతారు. అలాంటి ఘటన తాలూకు ఓ వీడియో ఇప్పుడు నెట్లో హల్చల్ చేస్తోంది. సదరు వీడియో ఓ వృద్ధుడు వర్షానికి బాగా నానిపోయిన గోడకు దగ్గరగా వెళ్లాడు. అలా గోడ వున్న ప్రాంతాన్ని దాటి కాస్త అవతలకు రెండుమూడు అడుగులు వేయగానే దాదాపు 8 అడుగులు ఎత్తు వున్న ఆ గోడ కుప్పకూలిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ అతడు పక్కకి వుండటం వల్ల ఆ గోడ అతడిపై పడలేదు. సోషల్ మీడియాలో దీనిపై నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు.

OG: పంజా తరహాలో 14 సంవత్సరాల తర్వాత పవన్ చేసే హైరేటెడ్ సినిమా ఓజీ?

OG: పంజా తరహాలో 14 సంవత్సరాల తర్వాత పవన్ చేసే హైరేటెడ్ సినిమా ఓజీ?ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సంచలనం సృష్టించేందుకు సై అంటున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ త్వరలో ఓజీతో థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నారు. సీబీఎఫ్‌సీ నుంచి ఏ సర్టిఫికేట్ కోసం ఓజీ సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో 2011లో పంజా తరహాలో 14 సంవత్సరాల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన మొదటి హై-రేటెడ్ చిత్రం ఇది. ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ అదిరిపోతుందని తెలుస్తోంది.

Noida: స్పృహ తప్పి పడిపోయింది.. కొన్ని క్షణాల్లో మృతి.. నా బిడ్డకు ఏమైందని తల్లి?

Noida: స్పృహ తప్పి పడిపోయింది.. కొన్ని క్షణాల్లో మృతి.. నా బిడ్డకు ఏమైందని తల్లి?నోయిడాలోని ఒక పాఠశాలలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్కడ ఒక విద్యార్థిని మరణం ఆమె తల్లిని కలచివేసింది. నోయిడాలోని ప్రెసిడియం స్కూల్‌లో చదువుతున్న తనిష్క శర్మ అనే అమ్మాయి పాఠశాలలో చేరిన కొద్ది క్షణాల్లోనే మరణించింది. ఏమి జరిగిందో ఎవరికీ తెలియదు కానీ తన బిడ్డ మరణానికి గల కారణాలు తెలియాలని ఆ తల్లి పోలీసులను డిమాండ్ చేసింది.

అంతర్జాతీయ కోస్తా క్లీనప్ దినోత్సవం 2025: క్లీనప్ ఉద్యమానికి HCL ఫౌండేషన్ నేతృత్వం

అంతర్జాతీయ కోస్తా క్లీనప్ దినోత్సవం 2025: క్లీనప్ ఉద్యమానికి HCL ఫౌండేషన్ నేతృత్వంభారతదేశంలో, అంతర్జాతీయ సాంకేతికపరిజ్ఞాన కంపెనీ HCL టెక్ యొక్క కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత అజెండాను నిర్వహించే HCL ఫౌండేషన్, భారతదేశపు ఆరు రాష్ట్రాలు- ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కర్నాటక, కేరళ, తమిళనాడు, ఒదిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ కోస్తా క్లీనప్ దినోత్సవం 2025 సందర్భంగా కోస్తా క్లీనప్ క్యాంపెయిన్‌ను ముందుండి నడుపుతోంది. ఈ కార్యక్రమం స్థానిక సమాజాలలో, HCL టెక్ ఉద్యోగులు, భాగస్వామ్య సంస్థల్లో, జాగృతిని కలిగించింది. తత్ఫలితంగా, 5000 మందికి పైగా స్వఛ్ఛంద కార్యకర్తలు దాదాపు 20,000 కిలోగ్రాముల సముద్రజలాల వ్యర్ధాన్ని తొలగించారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.
