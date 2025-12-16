Pawn: దర్శకుడు సుజీత్ కు లగ్జరీ కార్ బహుమతి ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన సినిమా ఒజీ తీసిన దర్శకుడు సుజీత్ కు నేడు లగ్జరీ కార్ గిఫ్ట్ గా అందజేశారు. సెప్టెంబర్ 25, 2025న 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా విడుదలైన తర్వాత సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన చిరకాల అభిమాని మరియు దర్శకుడు సుజీత్ ను ఈ లగ్జరీ ఎస్ యూవీతో ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹155 కోట్లకు విడుదలై మొత్తం ₹300 కోట్లు వసూలు చేసింది. 'ది గాడ్ ఫాదర్' హూడీతో సహా తన బహిరంగ అభిమానానికి పేరుగాంచిన సుజీత్ తన అఖండ కృతజ్ఞతను పంచుకున్నాడు,
పవన్ కళ్యాణ్ తన దర్శకులలో ఒకరికి మొదటిసారి కారు బహుమతిగా ఇచ్చాడు. అభిమానులు ఈ సంజ్ఞను విధేయత మరియు గౌరవానికి హృదయపూర్వక అభినందనగా జరుపుకున్నారు.
దీనిపై సుజీత్ ఇలా పోస్ట్ చేసారు. ఇప్పటివరకు లభించిన అత్యుత్తమ బహుమతి ఇది. అంతులేని ఆనందంతో మరియు కృతజ్ఞతతో నిండిపోయాను. నా ప్రియమైన ఓజీ, కళ్యాణ్ గారి నుండి లభించిన ప్రేమ మరియు ప్రోత్సాహం నాకు సర్వస్వం. చిన్నప్పటి అభిమానిగా ఉన్నప్పటి నుండి ఈ ప్రత్యేక క్షణం వరకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను అని అన్నారు.