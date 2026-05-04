PawanKalyan: వాదోపవాదాలకు దారితీసిన పవన్ కళ్యాణ్ బంగారం 20వ వార్షికోత్సవం
మే 3, 2006న విడుదలైన 'బంగారం' చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ వర్గపోరాటాలలో చిక్కుకున్న ఒక ప్రతిభావంతుడైన జర్నలిస్ట్ పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రంలో మీరా చోప్రా, త్రిష అతిథి పాత్రలలో కనిపించగా, విద్యాసాగర్ విజయవంతమైన చిత్రాలు దీనికి తోడయ్యాయి. భారీ అంచనాల కారణంగా ఫ్లాప్ అనే ముద్రపడినప్పటికీ, ఈ చిత్రం 156 కేంద్రాలలో 50 రోజులు ఆడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ₹15-17 కోట్ల షేర్ను సంపాదించింది.
ట్రాకర్ల ప్రకారం కీలక ప్రాంతాలలో 'పోకిరి'తో పోలిస్తే దీనికి 8.15 కోట్ల షేర్ (7.12 కోట్లు) లభించిందనే విషయంపై అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. మరోవైపు, 'పోకిరి' మద్దతుదారులు దీర్ఘకాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹40 కోట్ల షేర్ను సాధించిందని వాదిస్తున్నారు. ఇదంతా పవన్ కళ్యాణ్ ఆకర్షణ గురించి, ముఖ్యంగా ఆవులను మేపడం లేదా కథకళి నృత్య ప్రదర్శనల వంటి పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకునే పోస్టుల మధ్య జరుగుతోంది.