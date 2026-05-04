సోమవారం, 4 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 4 మే 2026 (19:24 IST)

PawanKalyan: వాదోపవాదాలకు దారితీసిన పవన్ కళ్యాణ్ బంగారం 20వ వార్షికోత్సవం

మే 3, 2006న విడుదలైన 'బంగారం' చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ వర్గపోరాటాలలో చిక్కుకున్న ఒక ప్రతిభావంతుడైన జర్నలిస్ట్ పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రంలో మీరా చోప్రా, త్రిష అతిథి పాత్రలలో కనిపించగా, విద్యాసాగర్ విజయవంతమైన చిత్రాలు దీనికి తోడయ్యాయి. భారీ అంచనాల కారణంగా ఫ్లాప్ అనే ముద్రపడినప్పటికీ, ఈ చిత్రం 156 కేంద్రాలలో 50 రోజులు ఆడి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ₹15-17 కోట్ల షేర్‌ను సంపాదించింది. 

ట్రాకర్ల ప్రకారం కీలక ప్రాంతాలలో 'పోకిరి'తో పోలిస్తే దీనికి 8.15 కోట్ల షేర్ (7.12 కోట్లు) లభించిందనే విషయంపై అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. మరోవైపు, 'పోకిరి' మద్దతుదారులు దీర్ఘకాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹40 కోట్ల షేర్‌ను సాధించిందని వాదిస్తున్నారు. ఇదంతా పవన్ కళ్యాణ్ ఆకర్షణ గురించి, ముఖ్యంగా ఆవులను మేపడం లేదా కథకళి నృత్య ప్రదర్శనల వంటి పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకునే పోస్టుల మధ్య జరుగుతోంది.

తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఆటో డ్రైవర్ చేతిలో మాజీ మంత్రికి డిపాజిట్ గల్లంతు

తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఆటో డ్రైవర్ చేతిలో మాజీ మంత్రికి డిపాజిట్ గల్లంతుతమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఆటో డ్రైవర్ విజయ్ దాము పోటీ చేసి విజయభేరీ మోగించారు. చెన్నై రాయపురం అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన అన్నాడీఎంకే మాజీ మంత్రి డి.జయకుమార్‌కు డిపాజిట్ గల్లంతయ్యేలా ఓడించారు. తన సమీప డీఎంకే అభ్యర్థి మాజీ మంత్రి రెహ్మాన్ ఖాన్ తనయుడు సుబైర్ ఖాన్‌పై 14249 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.

ఎన్టీఆర్ తర్వాత దళపతి విజయ్.. భీమవరంలో బెట్టింగ్‌లు.. భారీ డబ్బు గోవిందా!

ఎన్టీఆర్ తర్వాత దళపతి విజయ్.. భీమవరంలో బెట్టింగ్‌లు.. భారీ డబ్బు గోవిందా!తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి దళపతి విజయ్ చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఇక మిగిలి ఉన్న అంశం ఒక్కటే. ఆయన సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరా, లేక ‌మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకోవడానికి ఇతర పార్టీల సహాయం తీసుకోవాల్సి వస్తుందా అనేది చూడటమే. ఎన్.టి.రామారావు తర్వాత, సొంతంగా పార్టీ స్థాపించి, ఆ వెంటనే జరిగిన ఎన్నికల్లోనే విజయం సాధించిన ఏకైక సినీ తార ఆయనే. చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ వంటి వారు కూడా ఈ ఘనతను సాధించలేకపోయారు. అయితే, విజయ్ సాధించిన ఈ విజయం తమిళనాడులో కాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఊహించని పరిణామాలకు దారితీసింది.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా విజయమే...

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా విజయమే...తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా గెలుపొందారు. తద్వారా తమిళ రాజకీయాల్లో అసాధ్యమనుకున్నది సుసాధ్యం చేసి చూపించారు. రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేసిన కేవలం రెండేళ్ల రెండు మాసాల వ్యవధిలోనే చరిత్ర లిఖించారు. టీవీకే ఏర్పాటైన తర్వాత తొలిసారి జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజలతో విజిల్‌ వేయించి మెజార్టీ స్థానాలు గెలిచి అటు సినిమాల్లోనే కాదు.. ఇటు పాలిటిక్స్‌లోనూ సూపర్‌ హిట్‌ కొట్టారు.

ఆటో డ్రైవర్ నుంచి అసెంబ్లీకి వెళ్తోన్న దాము.. అదే రూటులో విజయ్ కారు డ్రైవర్ కుమారుడు

ఆటో డ్రైవర్ నుంచి అసెంబ్లీకి వెళ్తోన్న దాము.. అదే రూటులో విజయ్ కారు డ్రైవర్ కుమారుడుతమిళనాడు రాజకీయాల్లో సామాన్యులు సైతం ఎమ్మెల్యేలుగా మారారు. ఈ క్రమంలో రాయపురం నుండి ఆటో డ్రైవర్ విజయ్ దాము సంచలన విజయం సాధించారు. ఈ మేరకు ఈ టీవీకే అభ్యర్థి దాము డీఎంకే అభ్యర్థిని 14,000 ఓట్ల భారీ ఆధిక్యంతో ఓడించారు. మొదటి నుండి విజయ్‌కు వీరాభిమాని అయిన ఆయన, వీధుల్లో ఆటో నడుపుతూ ప్రస్తుతం అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు. తద్వారా ఆయన యువతకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచారు. ఆయన విజయం, నేటి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సామాన్య ప్రజలలో విజయ్‌కి పెరుగుతున్న ఆదరణకు, భావోద్వేగ అనుబంధానికి నిదర్శనం.

విజయ్ టీవీకే చారిత్రక విజయం.. ట్రెండింగ్‌లో ఆర్కే రోజా.. ఎలా?

విజయ్ టీవీకే చారిత్రక విజయం.. ట్రెండింగ్‌లో ఆర్కే రోజా.. ఎలా?ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యంలో ఉన్న రాజకీయ చరిత్రను తిరగరాస్తూ, నటుడు విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) చారిత్రక విజయం దిశగా దూసుకెళుతోంది. తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగి, అధికారాన్ని కైవసం చేసుకునే అంచున నిలిచి, దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. తలపతి విజయ్ టీవీకే పార్టీ 100కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. ఆయన సొంతంగా 117 మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను చేరుకోగలరా లేదా అనేది చూడాలి. ఈ అద్భుతమైన విజయంతో మీడియా మొత్తం సందడి చేస్తుండగా, త్రిష, రోజా కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నారు.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.
