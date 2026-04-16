Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్
హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో, పవన్ కళ్యాణ్తో పాటు శ్రీలీల, రాశి ఖన్నా నటించిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రం, దాని హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్తో సహా, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంది. ఈ చిత్రం 2 గంటల నిడివి కలిగి, IMAX 1.43:1 నిష్పత్తిలో ప్రదర్శించబడింది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్: అభిమానులను తేలికగా తీసుకున్నప్పుడు, రచయితలకు దూరదృష్టి లేనప్పుడు, మరియు దర్శకులకు ఏమీ తోచక కేవలం కొన్ని సన్నివేశాలతో అభిమానులను మెప్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నప్పుడు, ఇలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి. నాలోని PSPK (పవన్ కళ్యాణ్) అభిమాని ఎప్పుడో ఇలాంటి పని వల్ల దూరమయ్యాడు అంటూ ఓ అభిమాని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.
అందులో పవన్ కళ్యాణ్ ఓసారి జీపునుంచి దిగుతూకనిపిస్తాడు. వెంటనే షాట్ లో రెండు చేతులతో జీపును పట్టుకుని ఎగురుతూ దిగుతాడు. ఇలా చేస్తాడు. ఇదెలా చూపిస్తారు. ఎడిటింగ్ కూడా చూసుకోరా..ఇంకా ఏ కాలంలో వున్నామంటూ దర్శకుడు పనితనంపై కొందరు అభిమానులు విమర్శలు గుప్పించారు.